Test: FlexiSpot Bürostuhl BS8 Pro

Wir durften das neue Modell BS8 Pro der Reihe BackSupport-Bürostühlen der Firma FlexiSpot Probesitzen. Nur noch wenige Tage ist das Modell im Summersale und wir haben uns den Stuhl mal genauer für euch angesehen!

Aufbau und Montage des BS8 Pro

Der Bürostuhl wird in mehreren Einzelteilen bestehend aus Rückenlehne, Sitzkissen, Armlehnen, Unterteil und Rollen verschickt. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem Schrauben und ein Schraubendreher. In sechs simplen und bildlich erklärten Schritten lässt sich der Stuhl eigentlich ganz schnell zusammenbauen. Wären da nicht zwei Probleme: Erstens sind die hochwertigen Einzelteile massiv und daher sehr schwer. Zweitens ist der Schraubendreher nicht so einfach zu verwenden. Deshalb empfehle ich, den Stuhl am besten zu zweit zusammenzubauen. Dann kann einer die Teile halten und der andere dreht die Schrauben in die Löcher. Dann geht es nicht nur schneller, sondern stärkt auch den Teamgeist. Zum Reinschrauben von verschiedenen Schraubentypen wurde nur ein Schraubendreher mitgeliefert, bei dem leider nichts davon in der Anleitung stand, dass man den Aufsatz herausziehen und das andere Ende wieder in den Griff stecken müsse, um die anderen Schrauben festzuziehen. Wenn man das aber einmal herausgefunden hat, geht es ganz einfach.

Mit den Rollen lässt er sich dann natürlich auch leichter von einen in den anderen Raum befördern und er fährt auch auf Teppich sehr gut und hinterlässt auf Laminatböden keine Kratzer. Insgesamt dürfte der Bürostuhl für erfahrene Stuhl-Zusammenschrauber kein allzu großes Hindernis sein. Falls ihr dennoch Bedenken haben solltet, was die Montage betrifft, könnt ihr euch in einem Instruktionsvideo den ganzen Aufbau Schritt für Schritt einmal ansehen:

Funktionen und Sitzgefühl

Der BS8 Pro bietet mehrere spezielle Funktionen neben der typischen Höhenverstellbarkeit des Stuhls. In insgesamt fünf Stufen lässt sich die Rückenlehne individuell nach oben und unten hin anpassen. So kann der untere Rücken perfekt auf der Rundung der Lehne ausruhen.

Ein weiteres Feature sind die Armlehnen. Diese können nach vorne und hinten bewegt, nach oben und unten verstellt und um 360 Grad gedreht werden. Damit findet man immer die geeignete Sitzposition.

Um auch einmal entspannter zu sitzen, falls ihr beispielsweise ein Buch lesen wollt, könnt ihr die Rückenlehne zudem in drei Winkeln zurück verstellen.

Da bleibt nur noch die Frage: Kann der Bürostuhl denn auch das, was er soll? Definitiv! Das Kissen schafft eine bequeme Unterlage zum Sitzen und die Lehnen lassen sich individuell auf meinen Rücken und meine Sitzposition anpassen, sodass ich mich beim Schreiben oder Zocken nie verkrampfen muss. Optisch macht der Stuhl auch einiges her. Ob in Grau oder Schwarz, das Design ist modisch, aber nicht zu verkünstelt. Außerdem lässt er sich leise von A nach B rollen und gibt auch keine quietschenden Geräusche beim Zurücklehnen von sich. Der Bürostuhl von FlexiSpot ist somit vielseitig einsetzbar, individuell anpassbar und immer sehr bequem!

