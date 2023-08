Test: F1 Manager 2023

Nachdem ich mich in F1 23 bereits hinter das virtuelle Lenkrad setzen konnte, geht es mit dem F1 Manager 23 nun hinter das Kommandopult. Die Management-Reihe von Frontier geht nun ins zweite Jahr und möchte ein noch runderes Paket bieten. Die Grundpfeiler im 2022er Teil waren bereits solide, doch es gab Luft nach oben. Hat man nun an den richtigen Stellen ausgebessert?

F1 Manager 2023 – Ab ins Management!

Im Test des Vorgängers erwähnte ich bereits bei jeder Gelegenheit meinen geliebten Motorsport Manager, der offensichtlich als Vorlage für Frontiers F1-Management Game diente. Als Manager übernehmt ihr einen F1-Stall, verwaltet diesen und führt ihn über mehrere Saisons hoffentlich zu zahlreichen Titeln. Im F1 Manager 2023 könnt ihr, anders als im Motorsport Manager, leider immer noch keinen eigenen Rennstall erstellen, editieren etc. Also muss ein etabliertes Team her. Hier wählt man, dank der Lizenz, zwischen den allseits Bekannten aus. Ob Ferrari, Haas oder Aston Martin, alle sind mitsamt der echten Fahrer integriert. Im Dashboard kann man nun die Geschicke des Teams lenken. Hier fehlt es (fast) an Nichts. Ein wichtiger Bereich ist das “Auto”. Hier lassen sich die beiden Fahrzeuge der Fahrer optimieren. Es sollten immer funktionsfähige Teile eingebaut werden, denn wenn man die Autos mit einem lädierten Getriebe auf die Piste schickt, ist der Ausfall vorprogrammiert, wie ein Sieg von Red Bull Racing. Mit der Zeit nutzen sich diese nämlich ab und müssen entsprechend ersetzt werden.

Ein Balanceakt der Ressourcen

Doch die Möglichkeiten sind weitreichender. Insbesondere fällt darunter die Entwicklung der Teile. Im Bereich Design, lassen sich neue Teile anfertigen. Unter Berücksichtigung beschränkter Nutzungszeit des Windkanals, lassen sich hier bestehende Teile verbessern. Aber wie gesagt, die Ressourcen dafür sind begrenzt. Optimiert man alles ein bisschen? Oder lohnt es sich eher einen deutlich besseren Front- und Heckflügel zu entwerfen? Und es zu entwerfen, ist nur die halbe Mietet! Das Ganze muss auch noch angefertigt werden, wofür ein gewisses Kontingent an Ingenieuren zur Verfügung steht. Je nachdem wie viele man einsetzt, desto eher ist das Teil fertig. Andererseits fehlen diese dann an anderer Stelle. Das Balancing ist aber an der Stelle sehr gelungen. Denn so muss abgewogen werden, ob man den Fokus auf kurzfristige oder langfristige Erfolge setzt. Beides kann je nach Situation und je nach Autoteil durchaus Sinn machen. Auch lassen sich neue Teile erforschen. Das ist jedoch der Blick in die Zukunft. Denn schon heute arbeitet man am Auto für die kommende Saison. Ein weiteres Abwägen vorhandener und begrenzter Möglichkeiten. Aber wer will schon die laufende Saison abliefern und danach ins Hintertreffen geraten. Somit ist ein paralleler Invest zwingend notwendig. Doch das kostet alles auch Geld.

Das liebe Geld

Geld benötigt man nämlich auch für die Infrastruktur. Nur so lassen sich Einrichtungen weiterentwickeln, die verschiedene Vorteile bieten. Das kann eine Erhöhung des Mitarbeitervolumens sein, aber auch eine bessere Außenrepräsentation für mehr Marketingeinnahmen. Die Einrichtungen müssen aber auch instand gehalten werden und benötigen nach einiger Zeit eine Modernisierung. Wer will dem Vorstand schon wackelige Stühle in einer Baracke zumuten. Denn der muss von uns als Teamchef überzeugt sein, sonst kann auch eine Kündigung rein flattern. Die Formel, um den zu überzeugen, ist grundsätzlich simpel. Erfolg und finanzieller Erfolg. Aber so ist das mit Theorie und Praxis. Erfolg bringt jedoch nicht nur ein gutes Auto, sondern auch ein gutes Team. Sowohl Fahrer als auch Ingenieure sollten auf Top-Niveau sein. Zwar verbessern sich diese mit zunehmender Arbeit auch, aber insbesondere Personen im gehobenen Alter haben eher sinkende Werte. Gerade dann macht es Sinn am Markt zu scouten. Unter den Fahrern kann man hier beispielsweise die Talente aus F2 und F3 ausfindig machen und unter Vertrag nehmen. Doch auch die benötigen Zeit, um zu reifen, können perspektivisch aber eine große Bereicherung sein. Wer den schnellen Erfolg sucht, kann auch versuchen etablierte Fahrer von der Konkurrenz abzuwerben. Das klappt jedoch auch nur, wenn man das nötige Kleingeld mit bringt, als auch die nötige Reputation und Aussicht auf Erfolg.

Editor, wo bist du?

Wem das alles etwas viel wird, der muss einfach nur ins Postfach schauen. Das ist ein wenig Dreh- und Angelpunkt aller aktuellen Ereignisse, über die man aktuelle Meldungen rein bekommt. So verliert ihr nichts aus den Augen. Vor allem die Finanzen sollte man nicht vernachlässigen. Dank Budget-Cap muss man besonders darauf achten, die finanziellen Mittel einzuhalten. Etwas schade ist allerdings, dass man sich nicht ausgiebig um das Sponsoring kümmern kann. Zwar lassen sich Zielvereinbarungen vor Rennen treffen, die nette Boni einbringen, jedoch würde ich auch gerne eine eigene Wahl zwischen Sponsoren und deren Konditionen treffen können. Ein Problem ist da sicherlich, dass das Spiel keine Optionen zum Editieren bietet und die Sponsoren an Auto und Rennanzug fest vorgegeben sind. Ein weiteres Versäumnis ist das Fehlen von Presseinterviews, die dann auch vielleicht Auswirkungen auf das Verhältnis zu Vorstand, Fahrer, Ingenieuren und die Außenwirkung des Teams haben. Doch unterm Strich muss ich dem Dashboard-Management zugute halten, dass insbesondere die Teileentwicklung spürbar verbessert wurde und sich deutlich detaillierter anfühlt. Es sind keine großen Neuerungen enthalten, eher sinnvolle Detailverbesserungen.

Wie im Fernsehen, nur interaktiver

Solche finden sich auch in den Rennen selbst. Denn der F1 Manager 2023 spielt nicht nur abseits, sondern auch auf der Piste statt. In Trainings-Session konfiguriert man aufgrund des Fahrer-Feedbacks die Setups, sammelt Streckenerfahrung und lässt die Fahrer sich an die eingebauten Teile gewöhnen. Das funktioniert auch ähnlich gut wie im Vorgänger. Gleiches gilt für das Qualifying und die Rennen selbst, in denen man selbst beeinflussen kann, welche Strategie man fährt, wie aggressiv gefahren werden soll oder inwiefern man ERS nutzt. Dies lässt sich flexibel zu jedem Zeitpunkt im Rennen einstellen. Doch dazu bedarf es Reifentemperaturen, Grip, und Wettervorschau im Blick zu haben. Das unterscheidet sich kaum zum Vorgänger, jedoch ist das Balancing nun deutlich verbessert. Die verschiedenen Modi und Feinjustierungen haben nun spürbarere Auswirkungen und fühlen sich deutlich nachvollziehbarer an, als im Vorgänger. Dies ist auch der wohl deutlichste Unterschied. Denn bis auf Rennwiederholungen und die neue Perspektive aus der Helmkamera, hat der neue Teil nichts Neues zu bieten. Trotzdem funktionieren die Rennen wieder sehr gut. Das liegt auch an der gebotenen Abwechslung. Kein Rennen ist gleich, da viele Faktoren den Ausgang bestimmen. Sei es Wetter, Streckentemperaturen oder der ein oder andere individuelle Fahrfehler.

Präsentation Hui! Präsentation Pfui!

Technisch baut das Spiel ebenfalls auf dem Vorgänger auf. Somit sieht es insgesamt durchaus schick aus und lässt sich zudem gut im Rennen ansehen. Einziges Manko, nach wie vor, ist das nicht immer voll realistische Verhalten der Fahrzeuge. Kollisionen sehen immer noch manchmal etwas unnatürlich aus. Auch im Qualifying bewegen sich Autos auf der Inlap eher widerwillig von der Ideallinie weg, wodurch teilweise deutlich größere Verzögerungen entstehen, als es in Echt jemals geduldet werden würde. Das kann nerven. Doch insgesamt fühlen sich die Racing-Sessions allein aufgrund des besseren Balancing viel angenehmer an und machen richtig Laune. Die Präsentation, mitsamt originaler Soundfiles der Ingenieure und Fahrer waren ja bereits im Vorgänger ein kleines Highlight. Die teils aber mäßige Grafik sind hier und da ein Downer. Teilweise wirken die Charaktere in den Zwischensequenzen schon etwas marionettenhaft und bewegen sich…merkwürdig. Dennoch entsteht, um den Kreis zu meinem geliebten Motorsport Manager zu schließen, ein wirklich spaßiger Gameplay-Loop, der mich gut zwischen schneller “Action”-Strategie und ruhiger Management-Simulation schwenken lässt und mich zudem auch lange bei Laune hält. Insbesondere wenn man kleinere Teams nimmt, motiviert die stetige Steigerung pro Saison.

F1 Manager 2023 Präge dein Erbe und erleben mit Rennwiederholungen, einem brandneuen Modus, der dir die Schlüsselmomente der Saison in der realen Welt noch näher bringt, die wichtigsten Momente der FIA Formula 1 Weltmeisterschaft 2024

Startaufstellung stellt die tatsächlichen Rennbedingungen und die Startpositionen der Fahrer für jedes Rennen der Saison 2023 nach; wähle eine Strecke, entscheide dich für dein Lieblingsteam und sieh, ob deine Entscheidungen zu einem anderen Ergebnis führen

Mit der Startaufstellung und einem Rennmoment für jedes Rennen der Saison 2023 bieten dir Rennwiederholungen eine ganz neue Art, F1 Manager 2023 zu spielen

Schreibe die Saison nach deinen Vorstellungen um

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

