Test: DreamWorks All-Star Kart Racing

Fazit zu DreamWorks All-Star Kart Racing

DreamWorks All-Star Kart Racing ist leider genau das, was ich erwartet habe. Eine qualitativ deutlich schlechtere Variante von Mario Kart. Abgesehen von der durchaus soliden Charakter- und Streckenauswahl läuft bei dem Fun-Racer so einiges schief. Die Performance auf der Nintendo Switch ist unterirdisch und die Grafik lässt die Rennstrecken zu einem großen Pixelbrei werden. Eine gewisse Item-Varianz ist zwar vorhanden, doch richtig erkennen, was die einzelnen Items bringen, kann man nicht. Auch alternative Spielmodi abgesehen vom klassischen Cup- und Zeitrennen sucht man vergebens. Für den aktuellen Preis von knapp 40 oder 50 Euro (abhängig von der Edition) hätte ich mir deutlich mehr erhofft. Da greift man also auch in Zukunft lieber zum klassischen Mario Kart.Lukas Runde (Redakteur)