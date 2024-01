Test: Die Sims 4 Zu vermieten

Die Sims 4 gibt sich größte Mühe das menschliche Leben in all seiner Tiefe in die Welt der Sims zu übernehmen. So gibt es verschiedenste Erweiterungen mit denen man sich auf Tiere oder den Job konzentrieren kann, oder auch übernatürlichen Phänomenen nachgeht. Mit dem neusten Erweiterungpack Die Sims 4 Zu vermieten, erwartet euch nun die Miethölle in ihrer ganzen Pracht. Aber reicht das für ein gesamtes Erweiterungspack?

Leben Tür an Tür, bzw. Ladebildschirm

Wer wie ich damals viele Stunden in Die Sims 3 gesteckt hat, dürfte sich damals bei Release von Die Sims 4 ebenfalls über die Ladebildschirme geärgert haben. Ja, die sind nicht besonders lang, aber es ist eben in Die Sims 3 viel schöner gewesen jederzeit überall hin in die Nachbarschaft zu streifen. Zumindest in die eigene ganz ohne Probleme. Da könnte man meinen man bekommt davon durch die neuen Mietshäuser ein kleines Stück zurück, indem ebenen mehrere Haushalte auf dem selben Gründstück leben. Dem ist aber leider nicht so.

Zu Beginn erstellt ihr erstmal ganz normal eine Familie oder lasst eure bestehenden Sims umziehen. Mit dem neuen Grundstückstypen gibt es jetzt nämlich Mietshäuser. Die könnt ihr in jeder Nachbarschaft bauen, in der neuen Nachbarschaft Tomarang gibt es ein paar vorgefertigte für den schnellen Start. Hier kann man dann in einem Haus eine freie Wohnung auswählen und sieht praktischerweise auch direkt eine Vorschau.

Beim Einzug fällt aber direkt negativ auf, dass ihr zwar das gesamte Gebäude sehen könnt, alle Wohnungen außer euren stehen aber leer. Zumindest sehen sie so aus. Zuerst dachte ich noch die Wohnung nebenan sei leer, aber nein, dort wohnte jemand. Wollte ich den besuchen musste das Spiel erstmal ein “neues” Grundstück laden. Nun konnte man die mobilierte Wohnung des Nachbarn sehen, die eigene daneben sah nun plötzlich leer stehend aus. Und das, obwohl die Wohnungstüren nur ein par Centimeter nebeneinander lagen. Beim Spielen hab ich mich damit unwohl gefühlt, so als würde mein Sim in einem fast komplett leeren Haus wohnen. Hier sollte also meiner Meinung nach nachgebessert werden, denn so ensteht auch nicht wirklich ein Gefühl des gemeinsamen Wohnens, was das Erweiterungspack eigentlich verspricht.

Fürsorglicher Vermieter oder gnadeloser Abzocker

Bei einem Mietshaus gibt es aber natürlich nicht nur Mieter, sondern auch einen Vermieter der sich die hart erarbeiteten Simoleons der einfachen Bevölkerung in die Tasche steckt. Vermieter werden eure Sims ganz einfach indem ihr ein Mietshaus kauft. Das geht bequem per Handy. Habt ihr das getan könnt ihr in der Geschäftsübersicht die Mietshäuser und die jeweiligen Wohnungen samt Bewohner sehen.

Hier ist schön aufgelistet wie hoch die Miete ist, wer die Bewohner sind und nach welchem Maßstäben sich die Bewertung des Objekts richtet. Denn für schönere Wohnungen könnt ihr auch mehr Simoleons verlangen. Zu schnelle oder zu hohe Mieterhöhungen mindern aber die Bewertung. Der Wert des Objektes erhöht sich durch hübschere Möbel und durch die Wartung der Wohnung. Ob nun Fernseher oder Sanitär, besucht eure Mieter und kontrolliert die Wohnung. Außerdem gibt es zufällige Ereignisse, die es zu lösen gilt, etwa einen Schimmelbefall.

Wer will kann zudem noch Regeln für ein Mietshaus aufstellen. So kann man Lärm am Abend verbieten oder Konsequenzen für nicht geleerte Mülltonnen vorschreiben. Seid ihr Mieter solltet ihr euch daran auch halten, denn sonst gibt es eine saftige Simoleons Strafe.

Wie viel ist hier wirklich drin?

Das neue Gameplay mit Mieten und Vermieten ist etwas dass sich einige Fans gewünscht haben und so ist es schön, dass EA den Spielern gibt was sie möchten. Die Umsetzung ist aber jetzt so kurz nach Release noch nicht ideal. Ob nun Bewohner einfach in der Nachbarschaft verschwinden obwohl sie sich laut Spiel eigentlich mit euch treffen sollten oder ihr immer wieder die gleichen drei Geräte warten sollt. Es gibt noch ein paar Bugs und auch das Gameplay erschöpft sich nach kurzer Zeit.

So richtig viel macht man hier auch einfach nicht. Habt ihr euer eigenes Mietshaus hochgezogen und vielleicht noch die Wertung kurz verbessert ist das auch schon alles was es zu tun gibt. Danach gilt es nur noch mal Wartungen durchzuführen und die Bewohner zu loben. Im Grunde macht Die Sims 4 Zu vermieten zwar Spaß, aber ob das den Preis von rund 40,00 € rechtfertigt, ist zumindest jetzt noch zu bezweifeln. Die Sims 4 Fans wird das aber nicht abschrecken, da man hier seine Sims nochmal ordentlich in ihrer Wohnsituation individualisieren kann. Und wie immer winken neue Outfits und Möbel.

