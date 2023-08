Test: Die Sims 4 Pferderanch

Haltet Halfter und Steigbügel bereit, denn in Die Sims 4 Pferderanch dreht sich alles um Pferde! Nun, nicht komplett alles, aber die großen Vierbeiner sind definitiv die Stars des neuesten Erweiterungspacks. Wie sich die Pferdchen so machen und was man sonst noch alles auf seiner Ranch unternehmen kann, erfahrt ihr hier im Test.

Meine Familie, unser Pferd und ich

Wie so oft, wenn ihr Die Sims 4 anschmeißt, geht es erstmal in den Erstelle-eine-Sim-Modus. Hier gibt es nämlich die erste und einfachste Möglichkeit ein Pferd zu bekommen. Wer die Erweiterung Hunde & Katzen hat, der wird sich auch beim Pferd nicht schwer tun. Zunächst wählt ihr zwischen mehreren internationalen Pferderassen. Es gibt wirklich viele, aber natürlich nicht alle. Und das die Entwickler in Amerika sitzen, merkt man an den überwiegend amerikanischen Rassen. Trotzdem ist die Auswahl ordentlich. Wer möchte, kann sein Pferd auch mit einem Horn versehen und zu einem Einhorn machen. Im Gegensatz zu den Einhörnern aus Die Sims 3 haben die in Die Sims 4 Pferderanch aber keine magischen Fähigkeiten, sondern lediglich das Horn und einen Glitzereffekt.

Ist die erste Hürde genommen, geht es weiter mit Gesicht, Ohren, Fellfarbe, Musterung und der Mähne. Die Auswahl hier ist nicht so groß wie ich mir erhofft hatte, aber ausreichend um viele anders aussehende Pferde zu erstellen. Gerade mit verschiedenen Mustern und Symbolen könnt ihr euch völlig austoben. Bei der Mähne hätte es meiner Meinung nach aber ein paar mehr Optionen geben müssen.

Das gleiche gilt für das Zaumzeug und den Sattel. Was unter echten Reitern zu endlosen Debatten und vollen Sattelkammern führt, wird hier ziemlich minimalistisch gehalten. Das ist bei einer Erweiterung, die auf Pferde und Reiten fokussiert ist schade.

Zwischen Präriegras und Zwergziegen

Der große Fokus von Die Sims 4 Pferderanch liegt natürlich auf der eigenen Ranch. Durch die neuen Objekte im Baumenü könnt ihr euch ziemlich coole Gebäude und Stallungen bauen, die wie aus einer amerikanischen Soap aussehen. Auch hier hätten es ein paar Optionen mehr sein können, zumindest ist bei den Möbeln genüg vorhanden. Wer selber nicht bauen mag, wird zudem in der neuen Nachbarschaft Chestnut Ridge fündig, in der sich alles um Pferde, Nektar und Turniere dreht. Hier lernt ihr auch neue Sims kennen, die eigene Pferde zuhause haben.

Eure Pferde könnt ihr ebenso wie Hunde und Katzen nicht selbst steuern. Zum Glück könnt ihr aber sehen, ob ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Weiterhin hat jedes Pferd ein eigenes Profil, in dem ihr gewonnene Turniere und ihre Fähigkeitsstufen ansehen könnt. Diese verbessert ihr, indem ihr mit eurem Pferd übt, oder im Falle der Zutraulichkeit, indem ihr irgendeine Interaktion mit ihm ausführt. Je besser die Werte des Tiers sind, desto eher werdet ihr gut in Turnieren platziert und desto höher ist der Wert des Pferdes. Falls ihr nämlich wollt, könnt ihr auch mit Züchten eure Simoleons verdienen. Übrigens gibt es hier keine Wallache, aber die Pferde paaren sich auch nur auf euren Wunsch.

Neben Pferden könnt ihr auf eurer Ranch auch Zwergschafe und Zwergziegen halten. Diese kauft ihr ganz einfach und platziert sie dann auf eurem Grundstück. Mit etwas Futter und Fürsorge sind die Kleinen auch schon zufrieden. Mit der Milch und der Wolle könnt ihr außerdem jeden Tag ein paar Simoleons verdienen. Mit mehreren Tieren kann es aber schonmal unübersichtlich werden, da es keinen allgemeinen Befehl gibt, damit sich ein Sim um alle Tiere automatisch kümmert. Abhilfe schafft hier die Ranchhilfe, die ihr bei den Diensten über das Handy anstellen könnt.

Gelungene Erweiterung mit kleinen Makeln

Die Sims 4 Pferderanch macht Vieles richtig. Die Pferde bewegen sich realistisch, ungeübte Reiter erinnern einen schmerzhaft an die eigenen Anfänge und die ganzen Tierchen im eigenen Garten rumlaufen zu sehen, macht glücklich. Und so kann man viel Zeit damit verbringen, die neue Reiterfähigkeit hochzustufen und seinen eigenen perfekten Hof zu bauen oder erfolgreiche Turnierpferde zu züchten. Denn wie alle Tiere haben auch die verschiedene Eigenschaften.

Wie immer ist aber nicht alles perfekt. So hatte ich extra mit meinem Pferd geübt und mich dann auf die Turniere gefreut. Ich weiß auch nicht so recht was ich erwartet habe, aber dass Sim und Pferd einfach in einem Gebäude verschwinden und nach ein paar ingame Stunden wieder rauskommen sicherlich nicht. Ebenso hätte man bei einem Preis von rund 30 € ruhig ein paar mehr Optionen bei Sätteln und Zaumzeug integrieren können. Alles in Allem kann man aber sehr zufrieden mit der Erweiterung sein. In Die Sims 4 Pferderanch ist eben genau das drin, was auch draufsteht. Neben den Pferden gibt es ja auch noch kleine Aktivitäten wie neue Gruppentänze und die Nektarherstellung. Das tritt angesichts der Tiere aber in den Hintergrund. Die sollten euch schon gefallen, dann lohnt sich die Erweiterung definitiv für euch.

