Test: Darkest Dungeon 2

Das bockschwere Roguelite Darkest Dungeon 2 kehrt zurück und wieder müssen wir aus scheinbar aussichtslosen Situationen das Beste machen. Kein Spiel für schwache Nerven! Die Tiefen eines schneebedeckten Berges warten auf Offenbarung – Lovecrafts Mountain of Madness lässt grüßen. Dabei haben die Macher viel Mut bewiesen und nicht einfach das erfolgreiche Spielprinzip des Vorgängers kopiert, sondern etwas ganz Neues auf die Beine gestellt. Wie ihnen das gelungen ist und ob es sich immer noch nach Darkest Dungeon anfühlt, lest ihr hier.

Der Sprung in die dritte Dimension

Bei den ersten Bildern zu Darkest Dungeon 2 war ich alles andere als überzeugt. Der erste Look von den 3D-Models hat mir gar nicht zugesagt. Hatte Darkest Dungeon 1 doch optisch alles was sich Liebhaber von Dark-Fantasy und Cthulhu wünschen konnten. Aber ich muss sagen nach anfänglicher starker Skepsis bin ich sehr überzeugt vom neuen Design. Es ist eine schöne Mischung aus besserer Grafik und altbewährten Flair.

Apropos altbewährt: Mit dabei sind natürlich auch wieder einige unserer bekannten Helden aus Teil 1. Darunter auch meine Favoriten Kombo: Leper, Hellion, Jester und Vestal. Neu ist an dieser Stelle, dass es von jedem Helden nur noch einen gibt. Dismas aus DD 1 ist ebenfalls wieder dabei – nur vom Kreuzritter Reynauld fehlt bisher jede Spur.

Jeder Charakter hat mittlerweile nicht nur einen eigenen Namen, sondern auch eine eigene Story. Die Story könnt ihr an bestimmten Orten im Spiel erleben und sie schaltet verschiedene Fähigkeiten deiner Helden frei. Auch sonst hat sich einiges im Spiel getan…

Red Hook Studios steht auf Slay the Spire

Es ist nicht zu leugnen, dass die Entwickler Red Hook Studios sich von anderen Roguelites inspiriert haben. Ganz eindeutig sieht man zum Beispiel die Handschrift von Slay the Spire im neuen Horror-Abenteuer. Im Gegensatz zum DD1 wählt ihr nicht mehr einzelne Missionen in unterschiedlichen Gebieten aus, sondern startet unabhängige Durchläufe, in denen ihr mit einer Kutsche durch verschiedene Gebiete Richtung eisiger Berg fahrt.



Dabei könnt ihr an Weggabelungen immer wieder wählen, wohin es gehen soll. Manchmal bietet es sich an eine ruhigere Route einzuschlagen, denn Darkest Dungeon 2 ist immer noch ordentlich schwer. Damit man nicht zu viel planen kann (sonst würde es ja zu einfach werden), gibt es im Gegensatz zu Slay the Spire auf der Karte bei DD2 immer wieder blinde Flecken, in denen ihr nicht wisst was euch erwartet.

Auf eurer Reise zum Berg kommt ihr durch zufällige Gebiete, in jedem könnt ihr einen Gebietsboss konfrontieren – müsst ihr aber nicht. Dafür müsst ihr euch dem Endboss im Berg stellen, falls ihr es bis dahin schafft. Solltet ihr auch das schaffen, schaltet ihr einen von 4 zusätzlichen Akten mit neuen Endbossen frei. Aber vermutlich seid ihr mittlerweile längst gestorben und startet euren nächsten Durchlauf.

Gebt nicht auf, da ist ein Licht am Ende der Kerze

Sterben gehört immer noch fest zum Spielerlebnis von Darkest Dungeon 2. Aber keine Sorge, mit jedem Durchlauf könnt ihr Hoffnungskerzen sammeln, mit denen ihr neue Charaktere und Verbesserungen freischalten könnt. Da ihr jeden Helden nur einmal in der Party haben könnt, müsst ihr am Anfang eurer Reise immer ein individuelles Team aus vier Personen zusammenstellen.



Die Helden haben jetzt außerdem verschiedene Pfade (Skillungen), die ihr mit der Zeit freischaltet, wodurch ihr euren Spielstil noch mal zusätzlich anpassen könnt. Wer ganz verwegen ist, kann seine Kutsche sogar mit speziellen Fackeln ausrüsten, die das Spiel schwerer machen. Dafür werden dann mehr Hoffnungskerzen gefunden.

Nach 200h Stunden Darkest Dungeon 1 und dem ersten erfolgreichen Lauf bei DD2 war ich selbst kurz übermütig und wollte diesen Hardmode ausprobieren. Ich habe es schnell bereut…

Koexistenz von Darkest Dungeon 1 und 2

Oft sind Fortsetzung von Spielen besser oder schlechter als ihr Vorgänger. Ich habe es selten erlebt, dass ich nicht einen klaren Favoriten hatte. Bei den beiden Darkest Dungeon Teilen ist genau das passiert. Ich glaube schon, dass mir der zweite Teil sogar noch etwas besser gefällt als der Erste. Aber dadurch, dass er so anders ist, kann er DD1 auch nicht wirklich ersetzen.

Das neue Spielprinzip mit den einzelnen individuellen Runs nimmt einiges vom Frustpotential vom Vorgänger und lässt sich dadurch flüssiger spielen. Wie oft ist mir im ersten Teil eine komplette Party an Level 6 Helden gestorben, die man dann mit viel Mühe, Zeit und Grind wieder ersetzen musste. Das hat Teil 1 aber auch eine gewisse Schwere und eine gewisse Angst mitgegeben, die mich sehr an das Spiel gefesselt hat.

Auch die Mechaniken spielen sich ganz anders in den verschiedenen Teilen. DD2 hat einige neue Systeme, wie die Beziehungen zwischen den Charakteren, wodurch verschiedene Skills der Helden gebufft oder genervt werden können. Dafür sind einige andere Systeme, wie Licht und Stress vereinfacht. Beide Spiele haben für mich ihren ganz eigenen Reiz, aber Darkest Dungeon 2 ist auf jeden Fall eine äußerst gelungene Fortsetzung. Unbedingt reinspielen.

