Test: Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit ist ein Point and Click-Adventure, das am 28. August nun auch für die Nintendo Switch herausgekommen ist. In dem abenteuerlichen Titel dreht sich alles um die in den USA lebende Milda, die von ihrem kürzlich verstorbenen Großvater ein Haus vererbt bekommt – allerdings befindet sich das in Litauen, genauso wie Mildas Wurzeln. Kurzerhand entschließt sie sich deshalb, in ihre zweite Heimat zu fliegen, um das Haus zu verkaufen. Doch plötzlich erhält sie Drohanrufe und findet seltsame, kryptische Nachrichten über einen verloren geglaubten Schatz.

Story und Spielweise von Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Milda findet diese kryptischen Notizen im Haus ihres verstorbenen Großvaters, das sie eigentlich nur erben sollte. Doch wegen dieser Hinweise auf die Krone von König Vytautas, der eigentlich nie einer war, gerät sie ins Visier von Erpressern, die auch noch mit dem KGB zu tun haben sollen. Die Geschehnisse überschlagen sich und es wird immer bizarrer, als sie mehr und mehr über die litauische und ihre eigene Geschichte herausfindet. Denn zu allem Übel soll ihr lang verschollener Vater auch noch etwas mit der Krone zu tun haben. Milda sieht sich mit ihrer Familienhistorie konfrontiert und muss ein Geheimnis lüften, dass bald politische und internationale Ausmaße annimmt. Dabei führt sie ihre Reise quer durch Europa. Immer hilfreich an ihrer Seite ist Joris, ein alter Bekannter aus Litauen.

Den Großteil der Rätsel müssen Spielende mittels Point and Click lösen. Hin und wieder gibt es aber auch Logikrätsel, die unter anderem dazu beitragen, ein Hockeyspiel in Belarus zu manipulieren. Das Spiel ist definitiv verrückt und humorvoll gestaltet. Besonders daran ist, dass Spielende zu Beginn ein wenig Einfluss auf den Charakter von Milda und ihr Aussehen nehmen können. Dadurch wirkt die Protagonistin individueller gestaltbar und nahbarer. In ihrer Reisetasche kann sie sich zudem immerzu umziehen, was auch zum Lösen einiger Rätsel dazugehört.

Ein Spiel voller abenteuerlicher Geheimnisse

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit ist somit von Anfang an liebevoll gestaltet und lässt Milda persönlicher wirken. Auch, dass man immer mit ihrer Kamera, die sie dabei hat, fotografieren kann und die wunderschön malerische Grafik tragen dazu bei. Außerdem mit dabei ist ihr Smartphone, mit dem sie ihre Freunde und Bekannte anrufen und Hinweise verknüpfen kann. Hier gibt es aber auch schon einen kleinen Knackpunkt, der mich gestört hat: Die Hinweise waren zwar übergeordnete Ziele, aber sie haben selten geholfen, im Spiel voranzukommen. Ebenso soll Joris uns helfen, indem wir ihn von unterwegs anrufen können. Aber er geht selten ans Telefon und wenn doch, dann nur, um uns zu sagen, dass wir zu ihm in die Wohnung kommen müssen. Das bedeutet sinnloses Hin- und Hergelaufe.

Das gehört aber auch mal zu einem rätsellastigen Spiel dazu. Dass dann auch nicht alle Handlungen Sinn ergeben, ist wohl dem vorhandenen Humor des Titels geschuldet. Beispielsweise ist es fraglich, warum eine selbstständige Frau, die kaum Aufträge und deshalb kein Geld hat, mal ebenso um die halbe Welt reisen kann. Sie hat ja ihr geerbtes Haus noch nicht verkauft, also woher kommen ihre finanziellen Mittel, die ganzen Flugtickets zu bezahlen? Das ist wohl ein Geheimnis, das dem Spiel bleibt. Genauso mysteriös bleibt die Identität von Mildas Vater und ob dieser Umstand und ihre erwachte Abenteuerlust keine Gründe für einen möglichen zweiten Teil sein könnten.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.