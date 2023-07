Fazit zum Couchmaster® CYBOSS

Ich hatte schon so einige Laptoptische aus unterschiedlichstem Material. Dadurch, dass ich schon immer Laptops und keinen festen PC hatte (macht sich ohne Schreibtisch halt nicht so gut), bin ich mit der Problematik, die die Suche nach einem geeigneten Untergrund mit sich bringt, mehr als vertraut. Der CYBOSS ist der erste Tisch, mit dem ich wirklich lange am Stück zocken kann, ohne Rückenschmerzen oder sonstige Wehwehchen zu bekommen, da er mich entspannt auf der Couch sitzen lässt. Einzig und allein die Größe und das Handling, möchte man seinen Platz einmal verlassen, machen dem sonst wirklich großartigen Tisch einen kleinen Strich in die Rechnung. Ja, IN die Rechnung, denn um ihn DURCH die Rechnung zu machen, sind die Abstriche definitiv zu klein. Alles in Allem ist der CYBOSS also absolut empfehlenswert, wenn man auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist.Alexander Schürlein (Teamleitung)