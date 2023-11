Test: Catan - Console Edition

Der Brettspielklassiker Catan ist eines der erfolgreichsten Gesellschaftsspiele unserer Zeit. Rund um die Welt liefern sich Spielerinnen und Spieler einen harten Kampf um Ressourcen, aussichtsreiche Siedlungsplätze und lukrative Häfen. Dabei kann mittlerweile auf eine beachtliche Anzahl an verschiedenen Varianten und Erweiterungen zurückgegriffen werden. Auch auf digitalen Plattformen ist Catan mittlerweile gut vertreten. So erschien unter anderem Catan – Console Edition bereits im Februar dieses Jahres für die Playstation 4 und Playstation 5 sowie für die Xbox One und die Xbox Series S/X. Seit dem 09. November kann die Konsolenedition nun auch auf der Nintendo Switch gestartet werden. Wir haben die Switch-Version genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, ob sie eine gelungene Alternative zur Brettspielvariante ist.

Wie funktioniert Catan?

Catan ist ein Strategiespiel für zwei bis vier Spieler. Das Spielbrett besteht aus mehreren sechseckigen Platten, die unterschiedliche Ressourcen verkörpern. Es kann Lehm, Wolle, Getreide, Erz und Holz gesammelt und weiterverwendet werden. Außerdem sind die Platten mit Zahlen von zwei bis zwölf ausgestattet. Angrenzend an die Sechsecke können die Spielerinnen und Spieler nun Siedlungen platzieren. Wenn zu Beginn des Zuges die Zahl des Feldes mit zwei Würfeln gewürfelt wird, an welches eine Siedlung angrenzt, erhält der jeweilige Spieler die entsprechende Ressource.

Mit den Ressourcen können unter anderem Straßen, Siedlungen und Städte gebaut werden. Siedlungen und Städte bringen derweil Siegpunkte für Spieler. Derjenige, der als erstes zehn Siegpunkte erreicht, gewinnt das Spiel. Siegpunkte können außerdem durch die so genannten Entwicklungskarten erworben werden. Diese Aktionskarten können die Spielerinnen und Spieler ebenfalls durch Ressourcen erwerben und anschließend von den positiven Effekten profitieren.

Die spielerische Umsetzung

Das zum beliebten Brettspielklassiker noch mehr dazu gehört, als das simple verwalten der Ressourcen dürfte klar sein. Immerhin bietet auch die Konsolenedition die Möglichkeit, die größte Rittermacht oder die längste Handelsstraße zu kreieren. Auch der fiese Räuber, der bei jeder gewürfelten sieben und jedem ausgespielten Ritter ins Spiel kommt, ist mit von der Partie. Doch lasst uns an dieser Stelle lieber einen Blick auf die spielerische Umsetzung von Catan werfen.

In den ersten zwei, drei Partien fiel mir schnell auf, dass man sich an die optische Darstellung und festgelegten Kameraperspektiven erst ein wenig gewöhnen muss. Zu Beginn fiel es mir deshalb teilweise schwer, meine dunkelblauen Siedlungen auf den farbigen Sechsecken zu erkennen. Sobald man sich allerdings ein wenig eingespielt hat, entstanden dabei keine weiteren Probleme.

Die zahlreichen Handlungsoptionen eines Spielzuges wurden so vereinfacht wie möglich in das Spiel integriert. Im unteren Bildschirmrand werden stets alle Steuerungsoptionen eingeblendet, sodass Aktionen wie Handeln oder Entwicklungskarten ausspielen schnell von der Hand gehen. Apropos handeln: Die Einstellungsmöglichkeit, Handelsanfragen der KI grundsätzlich abzulehnen hat mir sehr gefallen. Die KI fragt nämlich beinahe in jedem Zug nach einem Tauschgeschäft. Ansonsten hat mir das Zusammenspiel mit der KI überraschenderweise echt gut gefallen. Sie spielt durchaus klug und kann in manchen Runden ein ernstzunehmender Gegner sein. Allerdings fehlt mir hier die Einstellung eines Schwierigkeitsgrades.

Eine gelungene Alternative

Als Brettspielumsetzung glänzt die Catan – Console Edition als Multiplayer-Titel. Logischerweise bereiten Partien im Lokalen- oder Online-Multiplayer mehr Freude, als Partien gegen die KI. Beim lokalen Multiplayer habe ich mich außerdem sehr über die Möglichkeit gefreut, die Möglichkeit zu haben, mein Smartphone mit dem Spiel zu verbinden. Dadurch konnten Mitspieler weder meine Ressourcen noch meine Entwicklungskarten einsehen. Auch der Online-Multiplayer funktioniert gut. Dort kann man entweder einen eigenen Raum für befreundete Spielerinnen und Spieler erstellen oder auf zufällige Gegner treffen. Dabei konnten in mehreren Versuchen auch tatsächlich andere Spielerinnen und Spieler gefunden werden.

Alternative Spielmodi sucht man bei der Konsolenedition allerdings vergeblich. Es gibt leider keine Singleplayerkampagne, über die ich mich persönlich sehr gefreut hätte. Zwar kann man für einen kleinen Aufpreis die Erweiterung „The Helpers“ dazubuchen, eine grundsätzliche neue Spielerfahrung sollte man dadurch allerdings nicht erwarten. Das grundlegende Spielprinzip kann jedoch durch die ausführlichen Videotutorials auch durch Einsteiger schnell erlernt werden.

