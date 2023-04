Test: Blood Bowl 3 – Brutales Ballspielen im Warhammer-Universum

Sport ist Mord! Das wusste schon mein Opa und bei Blood Bowl 3 wird diese Lebensweisheit gebührend „aus“gelebt. In der dritten Auflage der Simulation der Tabletop-Vorlage können wir nicht nur amerikanisches Football spielen. Es können auch ordentlich Orks, Skaven und Dunkelelfen verdroschen werden. Packt eure Handschuhe aus, es wird blutig!

Willkommen auf dem Schlachtfeld

Schon mit dem ersten Teil hatte mich die Serie in den Bann gezogen. Warhammer-Prügelei auf dem Bolzplatz? Count me in! Das Ganze orientiert sich am Regelwerk der analogen Fantasy-Football Vorlage Blood Bowl. Die Regeln verhalten sich sowohl analog als auch digital ähnlich. Gespielt wird 11 gegen 11. Die Teams setzen sich zusammen aus allem was das Warhammer-Universum zu bieten hat: Menschen, Orks, Zwerge, Trolle, Chaos-Truppen, Echsenmenschen, Untote. Auf dem Prügelplatz wird Vielfalt gelebt! Die Prämisse um zu gewinnen ist ganz einfach, mehr Touchdowns als das gegnerische Team erzielen. Dafür muss einer eurer Spiele den Ball ergattern und bis zur Touchdown-Linie am Ende der gegnerischen Hälfte gelangen. Um das zu erreichen, bzw. den Gegner davon abzuhalten, wird ordentlich in die Trick- & Faustkiste gegriffen. Dafür haben alle Spieler verschiedene Werte und spezielle Eigenschaften. Mithilfe von Würfeln wird dann getestet, ob bestimmte Aktionen und Spielzüge gelingen oder glorreich daneben gehen.

Die Werte in Blood Bowl 3 unterteilen sich dabei in Bewegung, Angriff, Agilität, Passspiel und Rüstungswert. Dazu kommen dann noch einzigartige Talente und Perks. Anhand dieser Eigenschaft gibt es verschiedene Strategien, die man im Spiel verfolgen kann. Von ausgefeilten, spitzfindigen Strategien die Verteidigung des Gegners zu umgehen, hin zu einer defensiven Taktik, bei der man in einer Schildkröten-Phalanx den eigenen Ballträger deckt (Leonidas wäre stolz).

Und dann gibt es meine Lieblingsherangehensweise: Den Gegner kaputtmoshen und ihn dann überrennen, sobald genug seiner Spieler vom Platz gefegt wurden. Je nachdem mit welchem Spielstil man sich am wohlsten fühlt, gibt es verschiedene Rassen, die am besten für einen geeignet sind. Wer lieber schnelle und agile Sportsfrauen- und Männer über das Feld scheucht, ist bei dem Rattenvolk der Skaven oder den Elfen gut aufgehoben. Wer es lieber etwas ausgewogener mag, der hält sich an die Menschen (langweilig!) Und wer gerne zuschlägt – ihr könnt es euch sicher schon denken – für den sind die Orks die richtige Wahl.

Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung des Spielgeschehens und es gibt noch weitaus mehr Variations- und Kombinationsmöglichkeiten. Aber ich bin schon seit Warcraft 3 immer gut mit den Grünhäutern gefahren. Tabletop-Spiele sind in der Regel etwas komplexer als, sagen wir mal, Uno. Daher braucht man hier auch erstmal etwas Eingewöhnungszeit, bis man die Grundmechaniken so richtig verinnerlicht hat. Zum Glück gibt es ein einigermaßen aufschlussreiches Tutorial, mit dem man direkt losspielen kann und die wichtigsten Dinge erklärt bekommt. Ein bisschen Zeit sollte man aber dennoch mitbringen, wie gesagt, kein Uno. Im Tutorial lernen wir, dass wir für jeden unserer Züge ein bestimmtes Zeitlimit haben. Außerdem endet unser Zug, sobald eine unserer Spielaktionen fehlschlägt. Es empfiehlt sich also, taktisch vorzugehen und idealerweise immer erst die ungefährlichen Spielzüge zu machen, bevor es ans Eingemachte geht.

Anstoss zum Gemetzel

Hinein ins Getümmel! Eine der ersten Lektionen die wir erhalten, ist die Wichtigkeit von Positionierung. Wenn wir andere Spieler tackeln oder faulen wollen bekommen wir einen Bonus für jedes Teammitglied, das an den feindlichen Spielern angrenzt. Jeder Teamspieler, der an einen weiteren Gegner grenzt, zählt als gedeckt und gibt keinen Bonus. Außerdem muss jede Einheit, die sich von einem Gegner weg, bewegt eine Ausweichprobe machen. Misslingt diese wird die Einheit unsanft auf den Boden befördert und der Zug endet unverhofft.

Darüber hinaus kann der Ball auch geworfen und gepasst werden. Orks sind aber von Natur aus schlechter als die meisten anderen Völker im Ball fangen, daher bleiben die Bälle in meinen Reihen am Boden. Dafür gibt es eine andere spezielle Mechanik bei meinen Grünlingen. Der Starläufer im Team, der Goblin, ist klein genug, dass er sich vom Troll durch die Gegend werfen lassen kann. Ist das gefährlich? Auf jeden Fall! Macht es Spaß? Definitiv!

Nebenher gibt es noch ganz viele kleine Perks und Eigenschaften, die dem Geschehen auf dem Spielfeld Charme und Leben einhauchen. So muss unser Schlägertroll bevor er einen Zug machen kann eine Blödheitsprobe bewältigen. Würfelt er zu schlecht, vergisst er aus Dummheit, was er tun wollte und sein Zug wird übersprungen. Außerdem ist unser Troll sehr hungrig und es kann passieren, dass er den Goblin den er eigentlich werfen sollte, lieber essen will. Andere lustige Eigenschaften denen ich begegnet bin, waren zum Beispiel das hässliche Aussehen eines Dunkelelfen, was den Zug des Gegners einschränken kann. Oder der Jähzorn eines Minotauren, der ihn zu unkontrollierten Gewalthandlungen bringen kann. Kommentiert wird das Spiel vom Kommentatorduo Jim und Bob, die einige witzige Anekdoten zum Besten geben und immer froh über Action und Blutvergießen sind.

Zusätzlich zu den Spielern auf dem Feld gibt es auch Einflüsse von außen. Es gibt Cheerleader, Sanitäter, Schiris die bestochen werden können, Magier die Feuerbälle vom Spielrand schießen können. Und natürlich die Fans, die alle Spieler die vom Spielfeld abgedrängt werden liebevoll verdreschen. Apropos verdreschen. Wird ein Spieler bei einem Tackle, Foul oder misslungenen Ausweichmanöver von den Beinen gehauen, gibt es in der Regel eine Probe auf seinen Rüstungswert. Je niedriger dieser ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt. Die Verletzungen reichen von leichten Prellungen, über längerfristige Beschwerden bis hin zum Tod. Jedes Team hat einige Wiederholungswürfel, um einige Missgeschicke auszubügeln – aber da es bei Spielsystemen mit Würfelsystemen auch immer eine ordentliche Zufallskomponente gibt, kann man seine Züge nie komplett planen.

Bugs und Startschwierigkeiten

Blood Bowl 3 hatte es zum Start nicht leicht. So einige Fans haben sich bei Steam über den Zustand des Spiels beschwert und ihm rekordverdächtige negative Kritik beschert. Ursprünglich war auch eine Early Access Version geplant, doch dann kam zum Release am 23. Februar direkt die Voll-Version. Diese fühlte sich nach Aussagen der Fans noch sehr ungeschliffen und unfertig an. Der Zustand der KI wurde von vielen Spielern ebenfalls als rückständig im Vergleich zur Vorversion beschrieben und es gab einige Bugs, bei denen sich das Spiel aufgehangen hat oder Ergebnisse nicht gezählt wurden. Der Echtgeld-Shop hat zusätzlich negative Stimmung erzeugt bei den alt eingesessenen Bloodbowlern.

Ich habe das Spiel rund einen Monat nach Release in einem gepatchten Zustand auf der PS4 gespielt und muss sagen, dass mir nicht so viele gravierende Bugs untergekommen sind. Ein Bug, der mir jedoch auch passiert ist, ist, dass sich die PC-Gegner in ihren Zügen manchmal gefühlt aufhängen und minutenlang nichts tun. Das ist bei ohnehin langen Spielrunden von bis zu 45 Minuten und der fehlenden Möglichkeit, im Singleplayer zu speichern, mitunter schon mal sehr nervig. Daneben hatte ich bisher nur kleinere Grafik-Bugs.

Die KI an sich, fand ich okay, auch wenn ich schon das Gefühl hatte, dass die bisherigen Kampagnenmissionen etwas zu leicht waren. So richtig Schwierigkeiten, haben mir bisher nur die Gegner gemacht, die meine eigene Strategie kopiert haben und einen sehr furchteinflößenden Minotauren im Kader hatten. Bei der Prügeltaktik haben sie aber den Ball zum Ende fast ganz aus dem Augen verloren, wodurch ich auch dieses Spiel gewinnen konnte.

