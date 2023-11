Test: Baby Shark™ Sing & Swim Party

“Ba~by Shark, Dödödödö~, Baby Shark, Dödödödö, Baby…” ach herrje. Bei Baby Shark™ Sing & Swim Party habe ich in erster Linie ein familienfreundliches Jump ‘n’ Run mit vielen Kinderliedern und ein kleines bisschen Abwechslung erwartet. Die Haie sind fröhlich, sind Freunde der Fische, ach, es kann nur ein schöner Zeitvertreib sein. Aber vielleicht bin ich mittlerweile auch zu alt dafür und habe falsche Erwartungen. Was das bedeutet, seht ihr in meinem Test zur freundlichen Haifamilie mit ihrem ohrwurmlastigen Sing-Abenteuer!

Ein besonderer Spaß für die Kleinen

BabyShark entstammt eigentlich einem amerikanischen Kinder- und Volkslied und hat es durch viele Inszenierungen im Internet zu einem sehr hohen Bekanntheitsgrad geschafft. Da ist es kein Wunder, dass es für Konsolen wie der Nintendo Switch, aber auch bei Steam ein Spiel zu der kleinen Fisch-Ikone gibt. Nur, was gibt es dazu zu erzählen? Familie Shark sieht ein Plakat über ein Festival, weit weg und welche Gründe braucht es noch für die kunterbunte Familie, um los zu ziehen? Keinen. Um Kleinkinder an den Bildschirm zu binden, reicht es allemal.

Zwei Spielmodus – zwei Songs

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich die Developer hier gedacht haben. Natürlich ist BabyShark durch das immer wiederkehrende Lied “Baby Shark” bekannt und sollte dieses auch im Spiel beinhalten. Dass es jedoch immer und immer wieder gespielt werden musste, hat schon sehr an meinem Nervenkostüm gezehrt und nicht nur an meinem, sondern auch an dem 11 Jährigen Kind, welches ich gebeten habe, das Spiel mit mir zu testen. Auf der Reise zu dem tollen Event für die Familie gehen wir im Grunde alle Familienmitglieder durch.

Wir starten (natürlich mit Baby Shark), drücken rechtzeitig zur richtigen Zeit die richtige Taste und kassieren Punkte. Zuvor haben wir noch ausgewählt, welchen Charakter wir spezifisch ausführen wollen. Während das Kind kein Baby sein wollte und sich für OpaShark entschieden hatte, nahm ich PapaShark, obwohl ich doch lieber das Baby gehabt hätte. Aber man will sich ja nicht die Blöße geben. An sich ist das schon lustig genug – für Kleinkinder, schätze ich.

Wir haben das erste Level geschafft und MamaShark erzählt eine kurze Geschichte, ehe es in den zweiten Spielmodi ging: Auf einer gewissen Strecke Sterne sammeln und Kugelfischen ausweichen… manchmal kam auch Wind dazu oder andere Hindernisse, jedenfalls hieß es schlichtweg beim Song “BabyShark” ausweichen.

Im darauffolgendem Level hat PapaShark etwas zu sagen, ehe es wieder mit Tastendrücken zu dem Lied “BabyShark” losging. Ihr versteht das Konzept. Nur als OpaShark dann nochmal die Kennenlerngeschichte mit OmaShark zum Besten bringen wollte, änderte sich das Lied zu einer anderen sehr bekannten Melodie und es wurde wieder Kugelfischen ausgewichen.

Aber keine Sorge… Das Lied “BabyShark” erschien dann wieder nach zwei anderen Versionen des GrandparentsShark-Songes und auch das Drücken der Tasten im richtigen Moment hatte ebenso einen Auftritt.

Versteht mich nicht falsch: Für kleine Kinder ist das bestimmt aufheiternd und macht irre Spaß, während das Gehirn durch diesen Ohrwurm, der mich nie wieder loslassen wird, trainiert wird, aber für die umherstehenden Erwachsenen oder Jugendlichen ist es ein kleiner Alptraum.

