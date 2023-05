Test: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – So niedlich war Krieg noch nie

Lange mussten wir drauf warten, seit gut einem Monat ist es nun endlich soweit: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ist auf der Nintendo Switch durchgestartet. Nachdem das Remake der Gameboy Advance-Titel zunächst von Dezember 2021 auf April 2022 für den letzten Feinschliff verschoben wurde, wurde der Titel nach dem Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zunächst komplett aus dem Verkehr gezogen. Gut ein Jahr später entschied sich Nintendo nun doch dazu, das rundenbasierte Strategiespiel auf den Markt zu bringen und wir verraten euch, ob sich das Warten gelohnt hat. Viel Spaß!

Zwei Geschichten in einem Spiel

In Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erwartet euch, wie es der Name schon sagt, eine Neuauflage der ersten beiden Advance Wars-Teile, die ursprünglich für den Game Boy Advance Anfang der 2000er Jahre erschienen sind. Die Handlungen der beiden Teile lassen sich dabei schnell zusammenfassen: Es herrscht Krieg. Als taktischer Berater der Orange Star Army befindet ihr euch zu Beginn des Spiels im Krieg mit der Blue Moon Army. An eurer Seite kämpfen unter anderem die Offiziere Andy, Max und Sami, die auf eure Anweisungen warten. Während der Krieg voranschreitet, geratet ihr ebenfalls mit den Armeen der Green Earth und Yellow Comet-Nationen in Konflikte. Nun gilt es herauszufinden, wer für den Krieg wirklich verantwortlich ist und wie er ein für alle mal beendet werden kann.

Die Geschichte des zweiten Teils setzt derweil nahtlos an die Geschehnisse des ersten Teils an. Es empfiehlt sich deshalb, die Spiele in ihrer logischen Reihenfolge zu spielen. Nichtsdestotrotz könnt ihr bereits zu Beginn auch mit dem zweiten Teil ins bunte Kriegstreiben einsteigen. Außerdem kommt der zweite Teil der Advance Wars-Reihe mit jeder Menge neuer Inhalte daher. Da wären zum Beispiel acht neue Offiziere, die sich zu den elf aus dem ersten Teil gesellen. Zusätzlich bekommen wir neue Karten für den Versus-Modus, neue Kampfeinheiten sowie weitere territoriale Gegebenheiten. Auch die Spezialfähigkeiten der Offiziere wurden erweitert. Sie verfügen jetzt zusätzlich über eine Super-Spezialfähigkeit, die das Spiel um einen wichtigen strategischen Aspekt erweitert.

Schere, Stein, Papier mit unzähligen Möglichkeiten

Ein Blick auf das Spielgeschehen in Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp reicht, um zu erkennen, um was für eine Art Spiel es sich handelt. Das klassisches Schachbrettmuster, die verschiedenen Einheiten auf jedem Quadrat, unterschiedliche Terrains sowie die zwei sich gegenüberstehenden Parteien schreien alle gerade zu nach rundenbasierter Strategie. Und was soll man sagen? Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ist rundenbasierte Strategie in Reinkultur. Dabei funktioniert das grundlegende Spielprinzip nach dem Schere, Stein, Papier-Modell – nur in einer komplexen Variante davon.

Die insgesamt 19 verschiedenen Einheiten verfügen nämlich alle über Stärken und Schwächen anderen Einheiten gegenüber. So können Mechs zum Beispiel Panzern das Leben schwer machen, sind der normalen Infanterie was Kosten und Bewegungsradius angeht aber unterlegen. Bomber machen Bodeneinheiten den Garaus, ziehen gegenüber Jägern allerdings den Kürzeren. U-Boote eignen sich hingegen für Überraschungsangriffe, wenn sie nicht zuvor von Kreuzern aufgehalten werden.

Der strategische Einsatz eurer Einheiten wird in den Missionen über Sieg und Niederlage entscheiden. Da sich manche Missionen als wirklich knackig herausgestellt haben und man den Schwierigkeitsgrad lediglich von „Klassisch“ auf „Einfach“ stellen kann, hilft zu Beginn oftmals nur rumprobieren, bis man den Dreh wirklich raus hat. Dabei macht die taktische Tiefe aufgrund der zahlreichen Einheiten sowie der Spezialfähigkeiten der Helden erst den wahren Reiz dieses Abenteuers aus.

In Advance Wars wird Krieg zum Kinderspiel

Abgesehen von den Story-Kampagnen erwarten euch im Remake ein umfangreicher Karteneditor, Hachis Shop mit jeder Menge Artworks und Musiktiteln sowie Einzelspielermissionen und der Mehrspielermodus. Im Mehrspielermodus könnt ihr entweder lokal oder online mit bis zu vier eurer Freunden spielen. Online Matchmaking sowie eine Rangliste sucht man zwar noch vergebens, aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Ganz generell kann festgehalten werden, dass es zu Beginn auch im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse gewöhnungsbedürftig war, dass im Spiel Jugendliche die Rolle der Kriegskommandanten übernehmen. Auch die Hintergründe über den Ausbruch der Schlachten wirken eher nichtig, wenn man genauer darüber nachdenkt. Der zugegebenermaßen wirklich schöne Comic-Look verniedlicht diese heikle Thematik zunehmend. Im Hinblick auf die Altersfreigabe von sechs Jahren ist es zunehmend wichtiger, das Spiel als das zu betrachten, was es wirklich ist: Nämlich ein durchaus gelungenes rundenbasiertes Strategiespiel.

Angebot Nintendo Advance Wars 1+2: Reboot Camp Rally the Troops! Von Grund auf gebaut marschiert Advance Wars als Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp!

Kommandiere eine Armee in strategischen, rundenbasierten Kampf als taktischer Berater der Orange Star Army. Ihr Know-how ist notwendig, wenn Sie Land-, Luft- und Marineeinheiten über das Schlachtfeld bewegen. Nimm feindliche Truppen ab und erfange Städte und Basen, um den Sieg zu sichern und den Frieden zu bewahren. Behalten Sie ein Auge auf das spielwechselnde Gelände und das Wetter, während Sie eine Vielzahl von Einheiten über mehrere Karten führen. Dieses Remake enthält zwei Kampagnen, die die Ereignisse von Advance Wars und Advance Wars 2: Black Hole Rising!

Verteidigen Sie Ihr Land mit Hilfe von Andy, Max, Sami und anderen kommmandierenden Offizierten, die jeweils mit ihren eigenen Spezialitäten und CO-Mächten ausgestattet sind. Andy kann Einheiten reparieren, während Sami die Fähigkeiten der Truppen steigern kann. Auch Ihre Gegner können CO-Fähigkeiten von sich selbst nutzen! In beiden Kampagnen spielen die COs, die Sie treffen, eine kritische Rolle sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der Geschichte.

Wenn Sie nicht beschäftigt sind, den Frieden in einer der beiden Kampagnengeschichten zu halten, biegen Sie Ihre Armee-beherrschenden Chops im Versus Modus. Bis zu vier Spieler können auf Dutzende von Karten kämpfen. Jeder Spieler wählt einen CO aus jeder Kampagne und kann strategisch seine CO-Kräfte nutzen, um die Gezeiten des Kampfes zu drehen. Passen Sie Ihren Kampf mit Optionen an, wie Fonds pro verbündeter Basis und Nebel des Krieges.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.