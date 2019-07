Team Sonic Racing – Test zum Igel-Racer auf PS4

Hier kann Mario noch etwas lernen

Das „Team“ in Sonic Team Racing ist besonders wichtig, denn ihr tretet nicht alleine an, sondern in Teams aus drei Personen. Um den Sieg zu erlangen, ist Teamplay besonders gefragt, da „Team-Aktionen“, wie Items hin und her tauschen oder im Windschatten des Kollegen fahren, euch einen Schub geben und den Team-Boost auffüllen. Je höher eure Platzierung ist und je mehr Team-Aktionen ihr durchgeführt habt, desto mehr Punkte gibt es am Ende des Rennens. Besonders das Austauschen von Items ist eine super Ergänzung, da man dadurch Team-Kameraden unterstützen kann, die weiter abgeschlagen sind. Zudem verdreifachen sich die Items beim Tausch, wodurch es sich wirklich lohnt, seine Waffen abzugeben. Der Team-Boost kann sehr entscheidend für den Sieg sein, denn dadurch ist es euch möglich, eure Platzierung durch den Boost zu verbessern und Gegner auszuknocken. Alle Aktionen werden euch im Adventure Modus erklärt, um euch auf den Multiplayer vorzubereiten, jedoch fehlt mir hier eine Übersicht der Items. Im Gegensatz zu Mario Kart ist es hier nicht wirklich eindeutig, was welches Item (auch Whisps genannt) bewirkt. Nach einigen Runden hat man aber den Bogen raus und kann die Whisps zuordnen, hier hätte ich mir aber eine eindeutigere Kennzeichnung gewünscht. Die Fähigkeiten der Whisps sind fast 1:1 von Mario Kart übernommen. Neben den bekannten Koopa Shells, gibt es auch Blitze und Blöcke, die man dem Gegner in den Weg stellen kann. Auch Driften und ein Turbo-Start sind wie beim Konkurrenten möglich, jedoch füllt das Driften in diesem Falle den Team-Boost weiter auf. Ein Gummiband-Gefühl kommt leider auch zum Vorschein, darüber können wir aber hinwegsehen, denn es ist schließlich ein Fun-Racer, der nicht nur auf Skill aus ist. Besonders macht sich das bei den CPU-Kollegen bemerkbar, die im Laufe des Rennens immer wieder mit schwankender Performance auftreten und von Platz 6 auf 2, und umgekehrt wandern. Neben den klassischen Rennen gibt es noch Drift- oder Zeitrennen.