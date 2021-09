Super Monkey Ball Banana Mania – Test zum kultigen Mehrspieler-Spaß

Die Affen sind los! Am 05. Oktober 2021 erscheint mit Super Monkey Ball Banana Mania ein Remaster von Super Monkey Ball 1 und 2 sowie Super Monkey Ball Deluxe auf den Markt, welches die Herzen vieler Spielerinnen und Spieler höher schlagen lassen wird. Wir haben das Partyspiel, welches zur Feier des 20. Geburtstags der Reihe erscheint, für euch unter die Lupe genommen. Hier erfahrt ihr, ob das mit über 300 Leveln und 12 Minispielen gespickte Geschicklichkeitsspiel den Test der Zeit überstanden hat oder ob es lediglich etwas für alteingesessene Super Monkey Ball-Fans ist.

Rollt, kippt und hüpft in Super Monkey Ball Banana Mania

Das Spielprinzip von Super Monkey Ball ist schnell erklärt. Als einer von vielen Charakteren rollt ihr in eurem Ball durch teilweise wirklich kniffelige Level zum Ziel. Dafür habt ihr 60 Sekunden Zeit und dürft nicht runter fallen. Rollt euch durch den Dschungel oder das Meer und begebt euch auf die Jagd nach dem fiesen Dr. Bad-Boon, der es auf euren Bananenvorrat abgesehen hat.

Bei den Charakteren habt ihr unter anderem die Wahl zwischen ikonischen Super Monkey Ball Charakteren, wie AiAi oder GonGon. Aber auch weitere berühmte Sega-Charaktere geben sich in Super Monkey Ball Banana Mania die Ehre. So könnt ihr zum Beispiel auch als Sonic The Hedgehog oder Tails durch die Level rollen. Wenn ihr ein Level meistern konntet, erhaltet ihr je nach dem wie schnell euch das gelingt und wie viele Bananen ihr auf dem Weg dabei einsammelt, Punkte, die ihr im Itemshop ausgeben könnt.

Dort warten neben Kleidungsstücke für die Charaktere und individualisierte Bälle auch neue Modi, die in dem Spiel für frischen Wind sorgen. So könnt ihr zum Beispiel den Dunklen Bananen Modus freischalten, in welchem ihr ein Level nur erfolgreich abschließen könnt, wenn ihr auf dem Weg zum Ziel keine faule Banane einsammelt – ganz schön kniffelig! Auch der allseits beliebte Spiegelmodus, in dem ihr die bereits gemeisterten Level noch einmal spiegelverkehrt absolvieren könnt, darf natürlich nicht fehlen.

Ein Muss für jeden Spieleabend

Neben den über 300 Leveln, die sehr schnell recht anspruchsvoll werden, glänzt Super Monkey Ball Banana Mania vor allem auch durch die Minispiele. Insgesamt haben es alle zwölf originalen Super Monkey Ball Minispiele ins Remaster geschafft und sie sind nach wie vor fantastisch. Egal ob Affenfußball, Bowling oder Baseball, die Minispielsammlung für bis zu vier Spieler weiß zu überzeugen und darf auf keinem gemeinsamen Spieleabend mehr fehlen.

Für alle, die sich stattdessen online mit ihren Freundinnen und Freunden messen wollen, bietet sich das Online Leaderboard an. Dort könnt ihr eure Ergebnisse miteinander vergleichen und herausfinden, wer der erfolgreichste Bananensammler ist. Besonders für einen Nicht-Vollpreis-Titel steckt in Super Monkey Ball Banana Mania einiges an Content drin, was für zahlreiche Stunden Spielspaß sorgen wird. Und das Beste daran: Es ist für jede Altersklasse und für jedes Erfahrenheitslevel geeignet.

Denn sollte ein Level mal zu schwierig sein, könnt ihr mit dem Hilfemodus die Spielgeschwindigkeit und das Zeitlimit verlangsamen. Auch der optionale Sprungknopf kann freigespielt werden und hilft euch dabei, kniffelige Passagen zu überstehen. Dadurch, dass all diese Hilfestellungen optional und nicht wie in vorherigen Super Monkey Ball-Spielen fest implementiert sind, kann jeder, der auf der Suche nach einer Herausforderung ist, diese auch bekommen.

Fantastische Musik und intuitive Steuerung

Neben der Menge an Content glänzt Super Monkey Ball Banana Mania definitiv mit seiner wunderbaren Musik und einer simplen Steuerung, die leicht von der Hand geht. Die Musik gibt mir das Gefühl, meine Kindheit noch einmal zu erleben und erinnert mich an sorgenfreie Wochenenden vor der Konsole mit einer Schüssel Müsli neben mir. Zudem bleibt sie einfach im Ohr, selbst wenn die Konsole längst aus ist.

Bei dem Test auf der Nintendo Switch konnte sowohl die Steuerung mit dem Pro Controller, aber auch die Bewegungssteuerung überzeugen. Gerade für ein Geschicklichkeitsspiel wie Super Monkey Ball ist die Steuerung elementar wichtig und ich bin mir sicher, dass jede Spielerin und jeder Spieler ihre oder seine favorisierte Steuerungsart finden wird. Super Monkey Ball Banana Mania lässt die geliebten Teile der Reihe in neuem Glanz erstrahlen und genau das erwartet man doch von einem gelungenen Remaster, oder?