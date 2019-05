Speedlink RETICOS – Test zur RGB-Gaming-Maus

Speedlink bringt mit seiner neuen Maus RETICOS die Zocker-Zimmer zum Leuchten! Mit der RETICOS sollen bis zu 16,7 Millionen Farben durch Lichteffekte wiedergegeben werden können. Doch kann die Maus mehr als nur schön leuchten? Wir haben uns die Maus zur Brust genommen und verraten euch, ob sie eine gute Alternative zu teuren Mäusen wäre.

Shine bright like a diamond

Rein optisch ist die Maus, wie zuvor erwähnt, ein Knaller. Die RGB-Beleuchtung kommt in einer diamantartigen Struktur daher und die Maus liegt gut in der Hand, sowohl beim Palmgrip als auch beim Fingergrip. Die Oberfläche selbst hat ein Mattfinish, welches auch nicht so rutschig ist. Allerdings gilt dies nur für die Oberseite, denn an der Seite ist die Maus trotz dieser genoppten Struktur noch ziemlich glatt. Die Maus besitzt insgesamt 6 Tasten, neben den 3 üblichen Tasten noch 2 Daumentasten und eine Taste in der Mitte der Maus, mit der sich in der Standardkonfiguration die DPI umschalten lässt.

Irreführendes Marketing?

Als Sensor kommt der PMW 3325, ein mittelklassiger Sensor von Pixart, zum Einsatz, der mit einer USB Polling Rate von 1000 Hz und mit 5000 DPI für die meisten Gamer mehr als ausreichend sein sollte. Vermarktet wird die Maus allerdings mit 10000 DPI, was durch Interpolation ermöglicht wird, sodass man bei so hohen Werten also ein wenig Genauigkeit einbüßt. Für viele dürfte der untere dpi Bereich sowieso relevanter sein, und hier macht die Maus einen ziemlich guten Job. Auch sehr schnelle Bewegungen werden präzise registriert.

Technisch gut aufgestellt

Die zugehörige Software, die man sich auf der Internetseite von Speedlink herunterladen kann, ist sehr übersichtlich gestaltet und bietet überdies sehr viele Möglichkeiten zur Konfiguration. Die Tasten lassen sich alle frei belegen, Makros lassen sich programmieren und sämtliche Einstellungen kann man in beliebig vielen Profilen abspeichern. Allerdings lassen sich diese Profile auch nur über die Software wechseln, nicht über die Tasten der Maus. Die DPI lässt sich in 100er Schritten beliebig einstellen, bis zu 8 Stufen kann man konfigurieren, zwischen denen man dann mit einer Taste der Wahl wechseln kann. Für die RGB Beleuchtung hat man diverse Effekte zur Auswahl, bei denen sich die Geschwindigkeit und Farben frei anpassen lassen. Außerdem bietet die Software Zugriff auf diverse Windows Einstellungen wie der Mauszeigerbeschleunigung, welche für zusätzliche Präzision besser abgeschaltet wird. Auch die Polling Rate lässt sich über die Software einstellen, als Werte sind 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz und 1000 Hz zur Auswahl.