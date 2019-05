Speedlink PIAVO – Test zur Büro-Maus für anspruchsvolle Hände

Als Speedlinks PIAVO die Redaktion erreichte, wurde sie mit gemischten Eindrücken betrachtet. Dabei ergaben sich Assoziationen zu geschmolzenen Mäusen oder Fehlproduktionen, doch die PIAVO ist alles andere als ein schlecht gemeinter Scherz. Durch ihre besondere Form verspricht sie auch nach acht Stunden des harten Büro-Alltags ein geschontes Handgelenk. Ob dieses Versprechen eingehalten werden kann, erfahrt ihr im folgenden Test.

Ergonomische 5-Tasten-Maus

So eine Maus sieht man nicht alle Tage. Bei Speedlinks PIAVO ist die Maus vertikal angerichtet. Mit einer Neigung von 55° soll eine haltungsfördernde Form erreicht werden. Die gummierte Oberfläche sorgt dafür, dass man trotz der Neigung Halt auf der Maus findet. Durch die Neigung ergeben sich allerdings einige Nachteile. Zum einen ist die Maus nur auf Rechtshänder ausgerichtet, Linkshänder haben hier das Nachsehen. Zum anderen dauert es eine ganze Weile, bis man sich an diese Form gewöhnt hat. Es ist ein Unterschied, ob man mit dem Finger zum Klicken eine Bewegung nach unten oder zu Seite durchführt, wo man mehr Kraft aufwenden muss, um eine Taste zu betätigen. Auch nach der Testzeit konnte ich mich nicht vollends an die Haltung gewöhnen.

Für den Büroalltag gedacht

Da es sich hierbei nicht um eine Gaming Mouse handelt, kann hierbei nicht mit der neusten Technik gerechnet werden. Die Maus besitzt 5 Tasten plus dpi-Schalter, der optische Sensor bringt es nur auf bis zu 2.400 dpi, was für die meisten Gamer wohl nicht ganz reichen würde. Aber wie gesagt, die Maus ist für den Büro-Alltag gedacht und diesen Zweck erfüllt sie allemal. Speedlink verspricht sogar, dass durch die PIAVO Haltungsschäden im Schulter- und Nackenbereich vorgebeugt werden kann. Diesen Effekt konnte ich nicht unbedingt bemerken, da sich meine Nackenpartie nicht verändert, wenn ich von meiner “normalen” Maus auf die PIAVO umsteige, allerdings habe ich hier auch keine Probleme. Trotz der gewöhnungsbedürftigen Neigung liegt die Maus gut in der Hand und Arbeiten in Word, Excel und Co. sind schnell erledigt.