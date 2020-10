Sharkoon Skiller SGH30 USB Gaming Headset – Test zum günstigen Headset mit 7.1.-Sound

Kaum ein Gaming Headset kommt heute noch ohne RGB-Elemente oder 7.1-Sound aus. Doch muss man dafür gleich über 100 Euro zahlen? Wenn es nach dem Hersteller Sharkoon geht, nicht. Der neuste Zugang der SKILLER-Serie nennt sich SGH30 und ist ein USB Gaming Headset. Bei einem Preis von nur 29,90 Euro soll es dabei allerdings auf nichts verzichten. Ob die Kopfhörer dennoch Abzüge an gewissen Stellen machen mussten, erfahrt ihr in unserem Test.

Viele bunte Farben

Optisch wirkt das SKILLER SGH30 erst mal hochwertig. Die farbige RGB-LED-Beleuchtung und der Edelstahlbügel sorgen für einen stylischen Look, der den günstigen Preis nicht vermuten lässt. Auch das 240 Zentimeter lange Kabel ist alles andere als billig. Es ist komplett textilummantelt und sollte somit nicht allzu schnell den gefürchteten Kabelbruch erleiden. Für mich persönlich könnte das Kabel noch länger sein, da meine Couch etwas weiter weg von meinem Fernseher steht, aber für die meisten sollte die Länge ausreichend sein. Auch das Mikrofon ist stabil und befindet sich an der linken Ohrmuschel. Leider kann es jedoch nicht abgenommen werden und stört etwas, wenn ein Singleplayer Game gespielt oder ein Film geschaut wird. Darüber hinaus ist das SKILLER SGH30 mit weichen Ohrpolstern und einem flexiblen Kopfband ausgestattet. Bei näherer Betrachtung fällt aber schnell auf, dass das verwendete Material des Headsets nicht das hochwertigste ist. Überspitzt ausgedrückt: Klopft man ein paar mal an der Seite, hört es sich an, als hätte man einen Blecheimer über dem Kopf.

Billig oder Schnäppchen?

Kommen wir nun aber zu dem wichtigsten Punkt: der Klang. Hier sollte nichts Bombastisches erwartet werden. Für 29,99 Euro ist der Sound allerdings mehr als ausreichend. Zumal der virtuelle 7.1.-Surround-Sound für ein immersives Erlebnis sorgt. Mithilfe einer herunterladbaren Software und dem integrierten 10-Band-Equalizer kann jeder seine eigenen Anpassungen vornehmen und speichern. Darüber hinaus stehen mehrere Presets zur Verfügung, aus denen gewählt werden kann. Diese sind speziell für Musik oder Filme ausbalanciert. Wer etwas Spaß mit dem Headset haben möchte, sollte die Effekte für das Mikrofon nutzen, die die eigene Stimme verzerren. Die Handhabung ist ebenfalls kinderleicht gehalten. Am linken Hörer befindet sich ein Schalter zum Stummschalten des Mikrofons und ein Regler für die Lautstärke. Für Multiplayer-Matches ist das Headset optimal. Sowohl die Teammitglieder als auch man selbst sind klar zu hören. Einzig allein die Isolierung könnte besser sein. Dennoch, das Headset macht hier das, was es soll. Vernünftiger Klang und störungsfreie Kommunikation. Wer allerdings einen Sound der Spitzenklasse erwartet, sollte mehr Geld in die Hand nehmen.

Aufsetzen und loslegen

Ein echter Gamer hält ab und an auch längere Sessions ab. Daher sollte ein Gaming Headset komfortabel sitzen und das auch noch nach mehreren Stunden. Gerade hier kann das SKILLER SGH30 überzeugen. Die Ohrpolster schmiegen sich angenehm an und das Headset verrutscht nicht. Die Länge des Bügels kann jedoch nicht manuell eingestellt werden. Immerhin sorgt das flexible Kopfband dafür, dass die Kopfhörer quasi an jeden Kopf passen. Auch wir hatten hier keine Probleme. Das Anschließen funktioniert auch schnell und einfach. Der USB-Anschluss kann sowohl am PC als auch an der PlayStation 4 angeschlossen werden und wird auch sofort erkannt. Einstellungen am Surround-Sound können allerdings nur am PC eingestellt werden. Alles in allem ist das SKILLER SGH30 ein solides Headset. Wer einfach nur etwas mit Freunden zocken will und dabei keine Unsummen ausgeben möchte, kann hier beruhigt zugreifen. Bedenkt aber, dass es sich hier nicht um ein sehr hochwertiges Gaming Headset handelt, das euch die Ohren wegbläst.