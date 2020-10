ScourgeBringer – Test zum neuen Indie Rouge-lite

Indie Titel haben in den letzten Jahren immer wieder echte Geheimtipps und sofortige Klassiker hervorgebracht. Mit ScourgeBringer haben die Entwickler des Titels NeuroVoider, ein neues Rogue-lite auf die Nintendo Switch gebracht. Wir haben uns das Spiel angeschaut und oft das Zeitliche gesegnet, um herauszufinden, ob das Spiel was taugt.

Keine spannende Geschichte

Auch wenn euch ScourgeBringer mit einem kurzen Abriss der Hintergründe versorgt, lohnt es sich kaum viel auf die Geschichte zu geben. Im Grunde ist die Welt zerstört und die Menschheit flüchtet ständig vor der namensgebenden Maschine ScourgeBringer, die am Himmel schwebt und immer wieder die Menschen angreift. Über Generationen hinweg haben die Überlebenden wiederholt Expeditionen in das Innere der Maschine geschickt, in der Hoffnung, man würde dem ein Ende setzen können. Doch zurückgekommen ist nie jemand. Und auch diesmal schickt ein Dorf seine stärkste Kriegerin in die Maschine – das seid ihr. Die Kriegerin Kyhra begibt sich also in das Innere, auf der Suche nach den Gründen für die Angriffe der Maschine und einen Weg diese zu beenden. Während eurer Durchgänge findet ihr immer wieder Berichte eurer verschollenen Vorgänger, jedoch gibt es eher weniger interessante Enthüllungen. So schafft es ScourgeBringer leider nie wirklich echtes Interesse am Geschehen zu erwecken. Die Story ist mehr ein Grund für eure Aktionen und kein echter Antrieb für sich.

Gut, aber nicht gut genug

Sein Spiel mit anderen Größen des Genres zu vergleichen ist mutig und geht dabei viel zu oft in die Hose. Vergleiche zu Celeste und Dead Cells, die angepriesen wurden, konnte ich schon nach den ersten Räumen nicht mehr ganz nachvollziehen. Aber erst mal zum Gameplay: Wie eigentlich alle Rogue-lites habt ihr einen Startraum, in dem ihr permanente Upgrades kaufen könnt und an den ihr zurückgeschickt werdet, sobald ein Versuch mit eurem Ableben endet. Das Spiel an sich bietet unterschiedliche Welten, die jeweils aus zufällig angeordneten Räumen bestehen, ähnlich den Dungeons in alten Zelda Titeln. In jedem Raum erwarten euch unterschiedliche Feinde, hier und da ein Sammelobjekt oder auch ein Händler. Mit einer Pistole und einem Schwert schießt und schnetzelt ihr euch durch die Gegner bis der Raum befreit ist. Schnelle Schwertattacken halten euch dabei in der Luft und ein schneller Luftsprint lässt euch direkt zum nächsten Gegner schießen, ohne dass ihr den Boden berührt. Besiegte Gegner geben euch dabei Blutstropfen, mit denen ihr bei den Händlern einkaufen könnt, um so eure Waffe zu verbessern oder zu wechseln. Zudem gibt es Upgrades für so ziemlich jeden Aspekt eurer Heldin. Upgrades können aber auch zufällig in Altaren gefunden werden.

Ein Raum enthält immer den Ausgang, der jedoch versiegelt ist, bis ihr den Weltboss geschlagen habt. Solltet ihr bei einem Versuch sterben, werdet ihr zu diesem Raum zurückgeschickt und könnt die von Bossen erhaltenen Augen nutzen, um dauerhafte Upgrades zu kaufen. Zu Beginn ist das Ganze noch wirklich schwer, insbesondere da ihr Gesundheit nur mit Items wiederherstellen könnt und diese sind selten. Sobald ihr aber das eine oder andere Upgrade freigeschaltet habt geht der Schwierigkeitsgrad drastisch nach unten. Um das auszugleichen, könnt ihr einen speziellen Modus freischalten, der euch verschiedene Modifizierer zur Verfügung stellt, um das Spiel schwerer zu machen. Zum Beispiel eine Modifikation, die euch Schaden zufügt, wenn ihr den Boden berührt. Insgesamt ist das Gameplay spaßig und erfordert Können, um alles herauszuholen. Insofern gibt es zumindest hier eine Parallele zu Celeste, aber ein Platformer ist ScourgeBringer für mich in keinem Fall. Die Schwertmechanik ist darauf ausgelegt, euch in der Luft zu halten und auch der Luftsprint macht genau das. Plattformen sind für euch also im Grunde nicht relevant.

Pixelart, bei der man oft den Überblick verliert

Ich bin ein echter Fan von Pixelart und insbesondere Titel wie Owlboy haben meisterhaft vorgemacht, wie man diesen Stil effektvoll nutzen kann. ScourgeBringer sieht dabei wirklich stylish aus und die Farbpalette springt einem ins Auge, aber sie bringt auch Probleme. Das schnelle Gameplay und die Farbwahl in bestimmten Arealen führen oft dazu, dass ihr schnell euren Charakter aus den Augen verliert. Gerade in Bosskämpfen war es häufig auch schwer zu erkennen, ob ich gerade inmitten von eingehenden Projektilen war, da ich schlicht nichts sehen konnte. Eine Sekunde später war es auch schon vorbei und ich musste neu starten. Die Musik konnte da zudem auch kein echtes Highlight beisteuern, denn obwohl es Gitarren und dergleichen zu hören gibt, geht der Soundtrack irgendwie immer unter bei all den Kampfsounds. In Sachen Performance läuft ScourgeBringer zwar sehr gut, jedoch crashte das Spiel dreimal für mich, wodurch mein aktueller Versuch verloren ging. Hier bedarf es noch Verbesserungen und Updates.