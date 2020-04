Save Your Nuts – Test zum Kampf um die goldene Nuss

Das kleine, aber feine Team von Triple Scale Games hat es sich mit “Save Your Nuts” zur Aufgabe gemacht, die soziale Interaktion in Videospielen wieder etwas mehr in den Vordergrund zu rücken. Ganz nach dem Motto “Einfach zu lernen, aber schwer zu meistern” präsentieren sie ihr erstes Projekt und wollen die Spieler dabei ermutigen, nach neuen Herausforderungen zu suchen, sei es im Koop oder gegeneinander. Der folgende Test nimmt unter die Lupe, wie gut ihnen das gelungen ist.

Der Kampf um die goldene Nuss

In Save Your Nuts planen die Eichhörnchen ein großes Turnier, um der Welt zu beweisen, wer hier die Besten sind. Sie holen viele Tiere des Waldes und der Stadt mit ins Boot, die begeistert bereit sind, sich der Herausforderung zu stellen. Als begehrte Trophäe gilt dabei die epische, goldene Nuss vom Baum des Lebens. Ihr übernehmt dabei ein Tier eurer Wahl, dessen Aussehen ihr nach Belieben anpassen könnt. Die Auswahl ist zwar nicht besonders groß, aber für ein Partyspiel durchaus ausreichend. Dabei könnt ihr die Fellfarbe ändern und aussuchen, ob und welchen Hut euer Tierchen tragen soll. Zwei der Tiere müsst ihr allerdings noch freischalten. Jetzt geht es nur noch darum, das Siegertreppchen zu besteigen.

Das Runde muss ins Eckige

Das Turnier kann in drei Disziplinen gespielt werden: Erobere die Nuss, Kampf und Diebe. Alle Modi können jeweils mit 1 – 4 oder 1 – 8 Spielern gespielt werden. Dabei könnt ihr selbst festlegen, ob ihr lokal oder online spielen wollt und ob ihr gemeinsam gegen oder mit KI-Spielern spielen wollt. Die Schwierigkeit der KI könnt ihr ebenfalls auf Einfach, Mittel oder Schwer einstellen. Bei “Erobere die Nuss” wird eine Nuss ins Spielfeld geworfen, welche im gegenseitigen Kampf ins Tor gebracht werden muss. Im “Kampf”-Modus liefert ihr euch mit euren Mitspielern ein rasantes Match, in dem ihr versucht, die Luftballons des Gegners zum Platzen zu bringen und dabei eure eigenen zu schützen. Wer seine drei Ballons verliert, ist für diese Runde raus. Bei “Diebe” müsst ihr in guter, alter “Capture the Flag”-Manier die Nuss der gegnerischen Mannschaft stehlen und in eure Basis bringen, während ihr eure eigene natürlich verteidigt. Für jeden Modus könnt ihr aus einer Reihe verschiedener Schauplätze wählen. Zu Beginn sind drei davon verfügbar, der Rest wird während des Spielens freigeschaltet. Während der Runden tauchen zufällig auf der Karte verteilt immer mal wieder Boni auf, die man schleunigst einsammeln sollte, bevor das gegnerische Team sie sich einheimst. Die verschiedenen wählbaren Tiercharaktere kommen jeweils mit einem unterschiedlichen Set an Werten und Fähigkeiten daher, die meiner Meinung nach jedoch leider im Eifer des Gefechts zu kurz kommen. Die Modi sind so rasant, dass es schwer fällt diese Vor- und Nachteile richtig zu nutzen. Ganz nach dem Motto des Entwicklerstudios: “Einfach zu lernen, aber schwer zu meistern”.

Actionreiches Konzept mit vielen Macken

Leider machen sich schon nach kurzer Zeit einige Faktoren bemerkbar, die dem Einen oder Anderen durchaus den Partyspaß vermiesen könnten. Zum einen lässt sich die Kamera nicht verstellen, was schnell dazu führt, dass man gut und gerne einmal den Überblick verliert. So hängt man immer in einer Vogelperspektive fest, die leider recht weit vom Geschehen entfernt festsitzt. Gerade wenn einige Spieler dasselbe Tier wählen oder viele Spieler im Feld sind, ist es zwar nett, dass man die Charaktere anpassen kann, doch fällt das wenig auf, wenn die Spielfiguren so winzig sind. Ebenso sind die einzelnen Figuren zwar mit Zahlen oder dem KI-Symbol markiert, doch auch auf großen Bildschirmen fällt die Darstellung sehr dürftig und klein aus. Sind die Teams klein, stört das weniger, aber schöpft man die Möglichkeiten des Spiels aus und spielt mit 8 Spielern, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ebenso bleibt man auch gut und gerne mal an irgendwelchen Ecken hängen und ist dann bis zum Reset außer Gefecht gesetzt, was in so mancher Runde ziemlich frustrierend sein kann. Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte hier darauf zurückgreifen, denn manche Übersetzungen weisen nicht nur Rechtschreibfehler auf, sondern sind zum Teil schlichtweg grammatikalisch falsch oder teils einfach gar nicht übersetzt. Der Soundtrack könnte ebenfalls etwas mehr Pepp und Abwechslung vertragen und regt wenig zum Mitfiebern an, was den Partyfaktor leider etwas mildert.