Recipe for Disaster – Test zum leckeren Management-Simulator

Schnell wird dir klar, dass es ziemlich hektisch zur Sache gehen kann. Vor allem, wenn du von Servieren und Kochen keine Ahnung hast! Recipe for Disaster fordert dich vor allem im Bereich Management, denn du sollst ein Restaurant eröffnen, ausbauen, die Speisekarte leiten, dein Team dementsprechend aufstellen und vor allem natürlich die Kunden glücklich machen, denn der Kunde ist König! Das Simulationsspiel befindet sich noch im Early Access und ist bei Steam für 16,99 € im Shop erhältlich. Doch schon am 5. August 2022 wird dieses Spiel den Early Access verlassen und neue Features mit ins Spiel bringen. Das solltet ihr unter keinen Umständen verpassen!

Der Anfang: Welche Charakterzüge stehen zur Auswahl

Zuallererst werdet ihr euch wohl gerne einen eigenen Charakter machen, der mit euch spielt. Das ist ganz niedlich gestaltet, die Menschen sehen ein wenig aus, wie Knete, aber in einem guten Look! Du kannst deinen Charakter in dem Reiter “Aussehen” beliebig anpassen und kleiden.

Sobald du dann in den nächsten Reiter “Fähigkeiten” klickst, merkst du, dass es langsam ernst wird. Denn nicht jeder Mensch ist in allem super und so sind auch die liebevollen Knetmenschen hier aufgebaut. Du suchst dir eine Lieblingsfähigkeit und eine Hassfähigkeit aus und verteilst auch die restlichen Fähigkeitspunkte dazwischen. Keine Sorge, egal, wie ihr euch entscheidet, man kann diese Punkte natürlich leveln. Hier gibt es Stufe 1 – 5 und auszuwählen ist zwischen:

Frittieren, Grillen, Backen, Kochen, Arbeitsplatte, Reinigen, Charisma und Bedienen. Habt ihr euch entschieden, geht es zum letzter Reiter, der sich “Züge” nennt.

Welche Züge der Charakter gibt es?

Spätestens hier wird euch bewusst, dass das Spiel auf eine lustige Art und Weise den Menschen perfekt widerspiegelt und dir das Leben wirklich nicht einfach machen möchte. Je nachdem, wie du dich entscheidest, könnte es einfach sein, ein Restaurant zu führen, auf der anderen Seite könnte es zur Hölle auf Erden werden.

Dirty

Bei dieser Eigenschaft macht der Mitarbeiter alles um ihn herum um 150 % schmutziger, als normalerweise. Gleichzeitig hasst er das Reinigen und deaktiviert die Eigenschaft Germaphobic.

Germaphobic

Im Vergleich kann dieser Mitarbeiter gar nicht unsauber arbeiten und deaktiviert mit der Ausstattung die Charaktereigenschaft “Dirty”.

Workaholic

Diese Eigenschaft lässt den Mitarbeiter schneller arbeiten, beendet aber auch seine Pausen, bevor seine Energie wieder komplett aufgeladen ist und deaktiviert die Eigenschaft “Faul”.

Inspirierend

Der Mitarbeiter inspiriert andere im direkten Umfeld gleich mit und senkt somit den Stresslevel aller. Die Eigenschaft deaktiviert die Charakterzüge “Gothic”, “Jähzornig” und “Nervtötend”. Ein guter Charakterzug für den Anfang, wenn ihr mich fragt.

Natürlich gibt es auch noch diverse weitere Charakterzüge, doch die wollte ich euch nicht vorwegnehmen. Aber vorab: Man merkt, dass darüber nachgedacht wurde, welche Eigenschaften was ausmachen, mit ein bisschen Witz dabei. Ich habe viel geschmunzelt.

Tutorial und Kampagne

Dieses Spiel verfügt nicht nur über ein Tutorial, das immer wieder spielbar ist. Nein, es sind gleich zwei Tutorials, die einen von Anfang an an die Hand nehmen und durch Spiel navigieren, sodass ihr sehr schnell zurechtkommen könnt.

Auch die Kampagne leitet euch mit kleineren Zielen, die immer größer werden, plus Bonusziele, durch die ihr erst richtig ins Spielgeschehen eintauchen könnt, ohne euch überfordert zu fühlen. Je nachdem wie schnell ihr das Spiel laufen lasst und wie geschickt ihr euch anstellt, sind auf jeden Fall 5-10 Stunden für euch in der derzeitigen Kampagne drin. Euer Manager-Herz wird bei den süßen Knetmenschen definitiv wachsen.

Was du tun musst, damit dein Restaurant gut läuft

Hast du einmal dein Grundstück gekauft, es mit deinem Restaurant bebaut und es auch dementsprechend bestückt, geht es nun endlich auch für dich an die Arbeit.

Das Spiel gibt dir die Möglichkeit eine umfangreiche Speisekarte zu bieten und Rezepte nach Belieben abzuwandeln oder jederzeit etwas Neues auszuprobieren. Dazu ist es umso einfacher, dass du auf deine Besucher klicken kannst, um zu sehen, was sie mögen und was eher nicht. So bist du für jeden Kunden bestens aufgestellt und er wird dir keine negativen Rezensionen da lassen, wenn er mit dem Essen, dem Preis, der Bedienung, dem Umfeld und der Sauberkeit zufrieden war. Diese Bewertung liegt zwischen 1 – 5 Sternen, wobei 5 Sterne die höchste Bewertung ist.

Die Gäste bewerten auch, unter anderem, wie du dein Restaurant dekoriert hast, ob die Bedienung nett und schnell oder eher unfreundlich und langsam war, sowie ob der Preis angemessen zur Qualität der Speise gepasst hat. Es ist dein Job auf all das zu achten und es notfalls anzupassen, sodass alle zufrieden sind. Du managst das Ganze.

Das Level-System für deine Angestellte ist sehr einfach. Du kannst ihr Können in acht verschiedenen Bereichen steigern. Bei jedem Levelaufstieg werden dir 3 nebensächliche Skills angeboten, aus denen du wählen kannst. Dadruch werden deine Mitarbeiter oder auch dein eigener Charakter mit steigender Erfahrung immer besser in dem, was sie tun.

Auch interessant für dein Manager-Dasein wird das Geld sein, denn alles kostet schließlich und finanziert sich nicht durch Luft und Liebe. Es gibt laufende Kosten, auf die dringend zu Achten sind. So kannst du zum Beispiel im Lebensmittelvorrat einen Mindestbestand individuell anpassen, damit immer von allem genug da ist. Doch denk dran, dass es natürlich auch Geld kostet, wenn immer wieder Dinge bestellt werden müssen, was fast automatisch von der Hand geht.

Aber denk dran, dass auch Geräte, Dekor, Möbel und Gehälter natürlich laufende Kosten darstellen, die du im Überblick behalten musst. Grade deshalb ist es wichtig ein gutes Bild von Anfang an zu machen, um nicht am selben Tag bereits bankrottzugehen.

Der Baumodus

Der Baumodus in diesem Spiel ist recht umfangreich, denn wir können unsere Restaurants nach Belieben erweitern oder bei Bedarf auch komplett abreißen und neu erbauen. Du kannst Wände errichten, Tapeten und Fußbodenbeläge selbst auswählen und aus einer großen Auswahl von Möbeln, Dekorationen und Pflanzen ein wunderschönes Restaurant erschaffen. Wenn du möchtest, sogar mit Außenbereich!

Das erwartet euch zum Release

Bars:

Die Bar wird euch helfen, zusätzliche Einnahmen zu schaffen, die Stimmung der Gäste zu heben und eure Kundenwarteschlange zu verwalten. Dies geschieht jedoch auf Kosten der Tatsache, dass ihr einen eurer wertvollen Mitarbeiter dafür einsetzen müsst, der damit nicht mehr in der Küche und für die Tische zur Verfügung steht.

Es wird zwei Größen und Ausführungen der Bar geben, eine Luxus- und eine Basisversion. Die Auswahl an Bar-Getränken muss genauso wie das Essen bestellt werden, also müsst ihr sicherstellen, dass eure Bar gut bestückt ist und mit beliebten Drinks um die Ecke kommt, um keine negative Kritik zu erhalten. Prost!

Erweiterte Kampagne:

Der ursprünglichen Kampagne werden drei weitere Level hinzugefügt. Im ersten Level wird natürlich die Bar eine wichtige Rolle spielen und dient als großartige Einführung in die neue Mechanik.

Neue thematische Dekoration:

Es sollen noch mehr kulturell inspirierte Objekte zur Verfügung stehen. Von mexikanischen Flaggen bis hin zu japanischen Bonsai-Bäumen werdet ihr euer Restaurant noch mehr denn je personalisieren können. Auch mittelalterliche Aspekte sollen in den Fokus gerückt werden.

Allgemeines:

Die Vollversion des Spiels wir zusätzliche dynamische Ereignisse, Eigenschaften, Änderungen an der Spielbalance und mehr Feinschliff erhalten und das alles zum gleichen Preis wie vorher!

Es soll vor Release eine Veröffentlichung mit einer Reihe von Spielleitfäden kommen, um sowohl neuen als auch erfahrenen Spieler*innen zu helfen, ihr Wissen über das Gastgewerbe auf die nächste Stufe zu bringen. In den Leitfäden soll so gut wie alles erklärt werden. Von der Erstellung publikumswirksamer Menüs und der Sicherung von 5-Sterne-Bewertungen bis hin zum Bau eines gut gestalteten Restaurants und der Bekämpfung von Rattenbefall.

Grafik, Sound und Übersetzung

Die Grafik ist sehr schlicht und simpel gehalten, doch keineswegs unansehnlich! Es ist bunt und, wie ich bereits oben anmerkte, erinnern sie mich an niedliche Knetmenschen, die niedlichen Knetkunden leckere Knetspeisen zubereiten. Es ist schön bunt, was mir persönlich gut gefällt, und es macht einfach Spaß, es anzusehen. Es befindet sich trotzdem viel Liebe zum Detail, was man gut an Fußbodentexturen oder auch an der Dekoration erkennen kann. Auch die Performance war einwandfrei.

Ansonsten macht die Musik Spaß und motiviert dich vor allem auch in den Anfängen weiterzumachen, wenn es vielleicht nicht sofort das erste Mal reibungslos klappt. Sie ist passend und nicht nervig. Aktivitäten und wichtige Aufgaben werden mit kurzen Tönen versehen, damit du einfach weißt, was grade in der Küche passiert, während du aber bei den Kunden bist und die Zufriedenheit betreust. Das ist optimal geregelt.

Die Sprache an sich ist eigentlich auch kein Thema, wenn es nicht noch Teile zum Übersetzen gäbe, damit auch Sprachunbegabte sofort wissen, was ihre Aufgabe ist, ohne den Übersetzer anschmeißen zu müssen.