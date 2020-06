realMyst Masterpiece Edition – Test zum Switch Adventure

Myst ist ohne Zweifel ein Klassiker des Adventure-Genres und das verdientermaßen. Seit dem ursprünglichen Release 1993 hat der Titel einige Re-Releases und Erweiterungen gesehen. Mit der realMyst Masterpiece Edtion kommt das Adventure von Cyan Games jetzt auch auf die Hybridkonsole. Wir haben uns erneut in das legendäre Buch gestürzt, und ob sich der Port lohnt, erfahrt ihr jetzt im Test.

Bücher sind Türen in andere Welten

Als namenloser Protagonist fällt euch das Buch Myst in die Hände. Nach einer kurzen Lektüre wird euer Charakter in das Buch hineingezogen und auf die namensgebende Insel Myst verschlagen. Das kleine Eiland ist scheinbar verlassen und nur einige Gebäude deuten auf die Anwesenheit von Menschen hin. Ein Mann namens Atrus lebte mit seiner Frau auf der Insel, sowie deren Söhnen Sirrus und Achenar. In der Bücherei der Insel finden sich dann unter den Büchern ein blaues und ein rotes Exemplar. Als ihr diese untersucht, findet ihr die beiden Söhne von Atrus gefangen in jeweils einem der beiden Bücher. Da einige Seiten fehlen, könnt ihr nicht genau ausmachen, was die beiden euch erzählen wollen. Beide sagen, dass die Bücher Fallen sind und deren Vater tot sei. Jedoch geben beide jeweils dem anderen Bruder die Schuld am Tod des Vaters und fordern euch auf sie zu befreien. Auf der Insel verstreut finden sich mehr Bücher versteckt in Puzzles, die die Fähigkeit besitzen, euch in andere Zeitalter teleportieren können. Durch die Zeiten hinweg sucht ihr nun die blauen und roten Seiten zusammen, die ihr für die Bücher benötigt, die die Brüder gefangen halten. Doch mehr und mehr wird klar, dass die Brüder euch nicht die Wahrheit gesagt haben. Ob ihr mit den gefundenen Seiten wirklich einen der Brüder befreien oder vielleicht nach einem anderen Ausweg suchen wollt, bleibt euch überlassen. Auch nach so langer Zeit kann die simple Story noch immer fesseln und die Rätsel fordern immer noch Hirnschmalz, selbst wenn ihr die Rätsel noch einigermaßen im Gedächtnis habt.

Nettes Upgrade für einen Klassiker

Die Masterpiece Edition bringt den optischen Refresh der PC Version auch auf die Switch. Ganz so gut wie die PC Variante sieht die Switch Version zwar nicht aus, jedoch gibt es dafür Touch-Steuerung extra für die Nintendo Konsole. Leider muss ich sagen, dass die Touch-Steuerung gerade im Handheld Modus etwas ungenau ist und nicht korrekt trackt, was ihr versucht “anzuklicken”. Obwohl ihr auch im klassischen Point & Click Stil zwischen statischen Ansichten hin und her klicken könnt, solltet ihr dennoch die Free Roam Ansicht ausprobieren. Die Insel frei erkunden zu können ist ein Stück Freiheit, dass ich mir schon damals gewünscht hätte. Als krönender Abschluss ist dann noch der erstklassige Soundtrack von Robyn Miller. Fans des Originals bekommen hier ein richtig gutes Paket mitsamt des Myst Ages sowie Rime und eine Guide Funktion. Über die kleinen Mängel bei der Steuerung und die leicht heruntergestufte Optik hat mich die Gesamterfahrung schnell hinweggetröstet.