Persona Q2: New Cinema Labyrinth – Test zum unterschätzen 3DS-Spin-off

Auch wenn der Nintendo 3DS allmählich seinen Zenit erreicht hat und das Schlachtfeld schlussendlich an seine große Schwester, der Nintendo Switch, abtreten muss, scheinen dennoch einige unaufdringliche Exklusivtitel dem angestaubten Handheld die letzte Ehre erweisen zu wollen. Mit Persona Q2: New Cinema Labyrinth steht unter anderem ein Spin-off des populären japanischen Franchises Persona in den Startlöchern, um den Abgang der portablen Hardware zu begleiten. Wie auch schon sein Vorgänger Persona Q: Shadow of the Labyrinth erweitert Persona Q2 das Rollenspiel-Konzept der Hauptreihe mit einer eindringlichen Dungeon Crawler-Schattierung im niedlichen Chibi-Look. Während die japanischen Fans bereits im November des vergangenen Jahres auf den Persona 5-Ableger zurückgreifen durften, steht der europäischen Fangemeinde seit dem 4. Juni 2019 das exklusive 3DS-Abenteuer zur Verfügung. Wie sich das Dungeon Crawler auf dem abdankendem Nintendo 3DS schlägt und warum ein Spin-off nicht zwangsläufig als zweitklassiges Konsumgut abgetan werden sollte, klären wir in unserer Review:

Das Abenteuer der Phantom Thieves geht in die nächste Runde

In Persona Q2: New Cinema Labyrinth schlüpft ihr erneut in die Haut von Persona-5-Protagonist Joker sowie seinen Phantom Thieves Mitstreiten. Auf einem Trip durch das Mementos, eine surreale Manifestation der gesellschaftlichen Gedankenwelt, sehen sich die übernatürlichen Gerechtigkeitskämpfer plötzlich einer gänzlich unerwarteten Problemstellung gegenüber. Anstatt sich durch die düsteren Tiefen des Mementos zu kämpfen, stehen die Phantom Thieves ganz plötzlich in einem wahrgewordenen Spielfilm. Zu allem Überfluss verlieren sich diverse Persona-Nutzer auch noch in den cineastischen Gefilden und werden ungewollt von der Gruppe separiert. Nun heißt es, gemeinsam die labyrinthartigen B-Movies zu durchkämmen und herauszufinden, warum das Mementos-Gewölbe plötzlich einer Manifestation an surrealen Filmwelten gewichen ist. Das Spin-off bietet Neueinsteigern nur geringfügige Orientierungshilfen innerhalb der zugrundeliegenden Story von Persona sowie dem zuletzt veröffentlichten Rollenspiel-Giganten Persona 5. Wer mit der Hintergrundgeschichte der Phantom Thieves bislang nicht vertraut ist, wird zumindest anfänglich gefordert, selbständig die vorhanden Wissenslücken zu füllen. Wie üblich für das japanische Franchise wird der substantielle Handlungsablauf in ansehnlichen Anime-Sequenzen wiedergegeben. Diesen stehen ebenfalls Textboxen samt teilanimierter 2D-Figuren zur Seite, um den Plot in einem inszenatorisch gelungenen Rahmen zu präsentieren. Konträr zum diminutiven Chibi-Stil greift der Ableger, getreu dem Vorgänger Persona 5, dennoch einen ernsteren Tonus auf, der den Spieler auch ungewollt immer wieder zur Reflektion zwingt. Das Ganze gelingt Persona Q2: New Cinema Labyrinth übrigens überaus passabel. Wer über die serientypischen Längen innerhalb des Plots und den anfänglich überproportionalen Anteil an Dialog-Sequenzen hinweg sehen kann, darf sich auf ein weiteres, recht unvorhersehbares Abenteuer mit den Phantom Thieves freuen. Die zahlreichen Anspielungen an populäre Film-Marken sowie der ausgearbeitete Fanservice durch die Integration von Persona 4- und Persona 3-Charakteren, bildet dabei die Sahnehaube auf der ohnehin schon süßen Plot-Torte.

Wie viel Minimalisierung steckt im Spin-off?

Persona Q2: New Cinema Labyrinth ist durchweg ein Dungeon Crawler, der seine Herkunft aus dem Hause Atlus aber zu keiner Zeit camoufliert. Die Hub-World im großen Dungeon-Gefüge bildet dabei ein stereotypisches Lichtspielhaus, das euch nach und nach in die divergenten Dungeons mit Film-thematischem Bezug entführt. Hier könnt ihr euch nicht nur mit den typischen Verbrauchsitems eindecken, neue Ausrüstungsgegenstände erwerben oder euren Speicherstand sichern, sondern auch die Fusion eurer Persona steuern. Das tiefgehend-taktische Grundgerüst, das man aus den Hauptteilen der Serie kennt, findet auch im Spin-off wieder Anwendung und bietet euch zahlreiche Optionen zur Individualisierung. In den unterschiedlichen Dungeons selbst bewegt ihr euch mittels einer eher ungewohnten Ego-Perspektive fort. Die Steuerung gibt sich besonders zu Beginn recht unkonventionell und geht folglich leider recht schwerfällig von der Hand. Während ihr euch mittels digitalem Steuerkreuz lediglich geradeaus fortbewegt oder euer Sichtfeld im 90 Grad Winkel dreht, stehen euch die Schultertasten zur Verfügung, um nach rechts oder links zu laufen. Intuitiv ist das Steuerungssystem leider nicht, die Ego-Ansicht erweist sich aufgrund des fehlenden, zweiten Analog-Sticks aber ohnehin als ungeeignet für Nintendos Handheld-System. Die eigentlichen Kämpfe laufen in Persona Q2 nach dem klassischen, rundenbasierten Rollenspiel-Schema ab – ähnlich dem, das eingefleischte Persona-Fans bereits aus der Hauptreihe kennen dürften. Insgesamt könnt ihr rund 5 Kämpfer auf das virtuelle Schlachtfeld schicken. Innerhalb der Auseinandersetzungen müsst ihr euch folglich zwischen einem defensivem und einem aktiven Vorgehen entscheiden, welches je nach Charakter mit diversen Schadensarten und Elementen daherkommt. Je nachdem, welches Angriffsmuster ihr wählt, werdet ihr Mana- oder Lebenspunkte einbüßen müssen. Wer sich auf die Schwächen seiner Feinde fokussiert, wird nach dem bewährten Persona-System überdies eine zusätzliche Offensive starten dürfen. Gänzlich neu ist hierbei das Boost-System, wodurch wir ab sofort nicht nur einen Vorteil erhaschen, sobald wir das gesamte gegnerische Kollektiv mit ihren Schwächen konfrontieren, sondern ebenfalls jedes Individuum bedrängen. Wer die Fragilität seiner Gegenspieler genauestens fokussiert, erhält mit dem Boost die Möglichkeit in der darauffolgenden Runde sämtliche Angriffe vollkommen unentgeltlich einzusetzen. Ein Zusatz, der vor allem zum Tragen kommt, da Protagonist Joker ab sofort keine multiplen Persona mehr ausspielen kann. Das Ganze hat natürlich zur Folge, dass ihr nunmehr auf gewissen Element-Schaden begrenzt seid, was die Wahrscheinlichkeit, die Schwächen aller Gegner auszuloten, großzügig begrenzt. Hier wird Persona Q2 einer taktischen Komponente der Hauptreihe beraubt, die das Spiel aber versucht, durch die freie Charakterkonstellation auszugleichen. Die fünf gewählten Kämpfer, die ihr mit in die cineastischen Labyrinthe nehmt, könnt ihr hier individuell in zwei Angriffsgruppen separieren. Charaktere, die an vorderster Front mitkämpfen, stecken zwar mehr Schaden ein, können allerdings mit Nahkampfangriffen ebenfalls die defensiven Gegner-Reihen erreichen. Hier heißt es genauestens zu assoziieren, welcher Kämpfer seine Stärken auf welche Lane am effektivsten ausspielen kann.