NERF Ultra Select & NERF Elite Flip-32 – Test der neuen Fun-Blaster von Hasbro

Als ich das erste Mal eine NERF in der Hand hatte, waren die neuesten Modelle noch kleine Pistolen mit nur einem Schuss und Federdruck. Das war vor neun Jahren. Seitdem hat sich einiges getan. Bestes Beispiel dafür sind die beiden neuesten Blaster, die wir euch heute vorstellen: die NERF Ultra Select und die NERF Elite Flipshot Flip 32.

Die NERF Ultra Select im Test

Bei der NERF Ultra Select ist der Name Programm. Ihr könnt nämlich zwischen zwei Magazinen wählen, die ihr dann vollautomatisch abfeuern könnt. Aber gehen wir das Ganze von vorne an.

Der Lieferumfang der NERF Ultra Select

Und beginnen mit dem Inhalt der Box. Neben dem Blaster bekommt ihr zwei Magazine für jeweils zehn Ultra Darts sowie jeweils zehn Ultra Präzisions-Darts und Ultra Distanz-Darts. Nicht enthalten sind die sechs C 1,5 Volt Batterien, die ihr für den Blaster braucht. Direkt aus der Box könnt ihr den Blaster also nicht benutzen. Sobald ihr die Batterien habt, könnt ihr loslegen. An die Schrauben für das Batteriefach zu kommen ist aber leichter gesagt als getan, ihr müsst also ein bisschen Geschicklichkeit mitbringen. Jetzt wo das gute Stück einsatzbereit ist, gucken wir es uns doch mal genauer an.

Optik und Haptik der NERF Ultra Select

Als erstes fällt einem direkt das Design ins Auge. Anders als viele andere Blaster erinnert die Ultra Select durchaus an eine echte Waffe. So habt ihr die Magazine zwischen Griff und Mündung an der Unterseite, einen Pistolengriff und eine Schiene an der Oberseite, wie sie beim Militär weit verbreitet ist. Da hören die Parallelen aber auch schon auf, denn echte Waffen sind nicht in coolem schwarz-weiß-orange eingefärbt. Und nein, Asimov aus Counter-Strike zählt nicht. Der obere Teil des Blasters ist ganz in weiß, der untere ganz in schwarz gehalten, wobei die Bedienelemente in orange deutlich erkennbar sind. Dazu gehören die Magazinschächte, die beiden Abzüge und der Vordergriff. Außerdem habt ihr über den Magazinen eine kleine Klappe, durch die ihr verkeilte Darts oder andere Fehler leichter beheben könnt. Der Blaster ist – bis auf den Motor und die Batterien natürlich – komplett aus stabilem Kunststoff gefertigt, einzig der Vordergriff ist etwas locker.

Und wie funktioniert die NERF Ultra Select?

Aber kommen wir zum wichtigsten Teil: Wie funktioniert das alles? Eigentlich ganz einfach. Ihr habt zwei Magazinschächte nebeneinander angebracht. Durch Vor- und Zurückziehen des Vordergriffs könnt ihr zwischen den Magazinen wechseln. Allerdings ist dieser sehr kurz und zumindest für Erwachsene nicht so angenehm zu halten. Da ist es einfacher, einfach direkt an den Magazinen zu halten und diese manuell hin und her zu schieben, das ist kein Problem. Zum Feuern habt ihr zwei Abzüge. Der untere muss gedrückt und gehalten werden, damit der Motor anläuft, der obere ist zum Schießen. Dieser lässt sich nur betätigen, wenn der untere gedrückt gehalten wird und ein Magazin korrekt ausgerichtet ist, unabsichtliche Schüsse sind also schwer möglich.

Der Motor braucht eine knappe Sekunde, bis ihr schussbereit seid, dann könnt ihr ein 10-Schuss-Magazin in vier Sekunden leeren. Die Magazine könnt ihr auch bei laufendem Motor wechseln, dafür müsst ihr aber den oberen Abzug loslassen. Um die Magazine herauszunehmen gibt es einen kleinen Hebel hinter den Magazinen, der ist nicht zu übersehen und ermöglicht problemloses Wechseln. Alternativ könnt ihr die Magazine, wenn sie gerade nicht ausgewählt sind, auch von oben neu beladen, ohne sie herauszunehmen. Dafür ist die Anbringung nach oben extra offen, was schnelleres Nachladen mitten im Gefecht ermöglicht. Großer Pluspunkt!