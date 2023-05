Kurztest: Die Sims 4 Dachbodenschätze-Set – Von Oma’s Couch zum gebrochenen Herzen

Ende April 2023 haben Maxis und Electronic Arts zwei brandneue Sets für die Sims 4 veröffentlicht. In diesem Beitrag schauen wir uns das Dachbodenschätze-Set einmal genauer an und verraten euch, ob sich ein Frühjahrsputz in der virtuellen Spielwelt lohnt.

Denn durch die insgesamt 26 neuen Objekte kann das eigene Zuhause nochmal in alte Erinnerungen gehüllt werden. Wer hat nicht gern das Sofa von Großmutter im Wohnzimmer stehen? Wir verraten euch in unserem Kurztest, ob sich die 4,99 € für die Schätze auf dem Dachboden lohnen oder ob hier quasi die Katze im Sack gekauft wird.

Schiefe Möbel ganz ohne sie selbst aufzubauen

Secondhand ist eine ganz tolle Sache, nicht nur im realem Leben, sondern auch bei den Sims. Schließlich lässt sich mit alten Gegenständen und Möbeln eine Menge erreichen. Mit den neuen Objekten kann das eigene Heim nun also “verschönert” werden. Schief, abgenutzt und altmodisch sind die drei Wörter, welche auf fast alle Möbel beschreibend passen. Doch wollen wir mal nicht so sein, schließlich können Aufzeichnungen aus der Vergangenheit auch durchaus für einen Lacher im Gesicht sorgen. Röhren-TV’s gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, doch wer aus den 90ern kommt, so wie ich, der wird sich an die alten Geräte noch gut erinnern können.

Wenn ihr mit eurem Sim sowieso gerade an der Uni stark mit eurem Abschluss beschäftigt seid, kommen die alten Schätze für die Studenten-WG gerade recht. Da ist es schlussendlich auch egal, ob die Sims auf der ollen Couch von Omma sitzen. So lassen sich dank der Dachbodenschätze durchaus neue Geschichten interpretieren. Wer den Dachboden oder Keller ausbaut, der kann sich sein neues Kellerversteck für knappe 9200 Simoleons auch einfach komplett eingerichtet aufbauen lassen. Lästige Aufbauanleitungen gehören damit der Vergangenheit an…naja so sieht der Raum danach aber auch aus.

Auch ein nettes Gimmick ist die “Abgenutzte Wand als Wandtattoo”. Denn wenn der Raum sowieso schon die neue Tapete “Altmodische Trockenwand” bekommt, darf die Steinmauer in Form von Rissen in der Tapete natürlich nicht fehlen. Egal ob Flecken, Spuren der Abnutzung oder sogar Risse – mit unperfekten und verwohnten Dingen wird ein gemütliches Ambiente gezaubert. Die Sims können mit einer Milchkiste voller Schallplatten, alten Pokalen, Familienfotos, abgenutzten Koffern und mehr in Erinnerungen schwelgen. Objekte wie weitere staubige Deko runden die Einrichtung für den Dachboden 2.0 ab.

Einen habe ich aber noch: Ein altes Bettgestell findet sich auch noch im Haufen der Schätze an. Wenn das mal nicht zum romantischen Abend zu zweit einlädt…und gleichzeitig an die alte Zeit der Sims erinnert…noch ein paar Kerzen, die neue “Stimmungsvolle Lampe” und schon lässt es sich im verfetzten Herz-Bett gut gehen lassen.

