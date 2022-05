JLab GO Work – Test zum angenehmen (Home) Office Headset

Für viele Menschen steht nun die allmählich die Rückkehr in die Büros an – doch einige werden auch weiterhin in den Genuss eines mobilen Office in den eigenen vier Wänden kommen. Für diese Menschen – oder jene, die gern beim Zocken Multitasking betreiben – hat JLab das GO Work auf den Markt gebracht, mit welchem ihr euch zeitgleich mit zwei unterschiedlichen Geräten verbinden und jederzeit wechseln könnt. Wir haben uns das natürlich einmal für euch angeschaut und wie es sich macht, erfahrt ihr gleich hier.

Multitasking-Talent meldet sich zum Dienst

Folgende Situation: Ihr befindet euch in einem Video-Call am PC und plötzlich klingelt euer Smartphone. Also Headset runter und Handy ans Ohr. Mit dem GO Work hättet ihr in dieser Situation lediglich einen Knopf drücken müssen, denn das schmale Headset kann sich gleichzeitig mit eurem Telefon und mit dem PC per Bluetooth verbinden, sodass ihr nicht umständlich wechseln müsst. Das Gerät kommt mit einem Quick-Start-Guide daher, de nicht nur leicht verständlich, sondern auch seinem Namen alle Ehre macht. Innerhalb küzester Zeit habt ihr euer Headset eingerichtet und unkompliziert mit den gewünschten Geräten verbunden.

Mit dem beliegenden USB-C auf 3,5mm AUX-Kabel könnt ihr bei Präferenz oder nicht vorliegender Bluetooth-Funktion des Gerätes, auch eine Kabelverbindung nutzen. Leider sind sowohl dieses (mit knapp 1m Länge) als auch das beiliegende USB-Ladekabel (knapp 60cm) etwas sehr kurz geraten, sodass hier wenig Bewegungsspielraum herrscht und die Nutzung dadurch etwas weniger bequem ist, als der Gedanke hinter diesem Headset eigentlich bieten würde. Habt ihr euch jedoch mit der vergleichsweise leichten Handhabung vertraut gemacht und die Wireless-Verbindung gewählt, könnt ihr auch schon loslegen und die verschiedenen Funktionen des GO Work auskosten. Wollt ihr euer Gerät laden, funktioniert dies leider lediglich per USB am Computer – wollt ihr es per Adapter an einen Akku oder die Steckdose schließen, funktioniert es leider nicht.

Sobald das GO Work angeschaltet wurde, verrät euch eine (englische) Stimme, ob eure Geräte verbunden sind und wie voll euer Akku noch ist. Dabei unterscheidet sie zwischen full (voll), medium (mittel) und low (fast leer). Durch die verwendeten Dual-Mikrofone werden Nebengeräusche bei euren Gesprächen fast komplett herausgefiltert und eure Stimme somit sehr gut hörbar. Auch die empfangene Soundqualität ist wirklich gut und eignet sich nicht nur für typische Business-Calls, sondern auch zum Musik hören, Filme schauen oder Zocken – was man eben auf der Arbeit und in der Pause so tut. Per Druck auf den (leider etwas kleinen und somit nicht immer leicht zu findenden) Knopf könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Soundmodi wählen: Dem Arbeits- und dem Musikmodus. Ebenso lassen sich durch die Multifunktionsknöpfe am rechten Ohrteil die Lautstärke anpassen, Musik auf Pause oder Wiedergabe stellen oder Anrufe annehmen oder ablehnen. Dadurch werden verschiedene Knöpfe unterschiedlich oft oder lange gedrückt, was leider gerade zu Beginn nicht immer 100%ig funktioniert. Hat man jedoch ein Gefühl entwickelt, steigt die Erfolgsquote etwas.

Angenehmes Leichtgewicht im schlichten Abendkleid

Mit einem wirklich geringen Gewicht und einem schicken, schlichten Design ist das GO Work nicht nur schön anzusehen, sondern auch unglaublich angenehm zu tragen. Zwar könnten die Ohrmuscheln gerade für große Köpfe etwas klein sein, doch durch ihre angenehme Polsterung, sollte auch das nicht unbedingt ein Problem darstellen. Auch nach längerer Zeit drückt das Headset nicht und die hochwertigen Bügel mit integriertem Metall lassen sich seh individuell einstellen, sodass für alle Tragetypen ein hoher Tragekomfort entsteht.

Mit rund 45 Stunden Akkulaufzeit, die während unserer Tests zum Teil sogar je nach Nutzung überschritten wurden, hält das Headset gut und gerne eine komplette Arbeitswoche auch bei Dauernutzung durch. Auch lässt sich das Mikrofon bei Nichtgebrauch entspannt hochklappen und mit einem Druck auf die (weit einfacher zu findende) große Taste am rechten Ohrhörer stumm schalten oder auch wieder anschalten. Ob euer Mikro an oder aus ist, erkennt ihr gut an der roten Leute an der Spitze des Mikrofons, sodass ihr euren Status immer gut im Blick haben könnt.

Auch die Bluetoothverbindung blieb in unseren Tests stets auch auf etwas größere Entferungen innerhalb des Büros und der Wohnung stabil, auch wenn ein- oder zwei Wände dazwischen waren. So kann man auch während eines Calls entspannt die Spülmaschine ausräumen oder sich einen Snack holen.

