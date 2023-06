Alle Entwickler der Indie Area „Home of Indies“ auf der gamescom 2023 im Überblick

Bei uns findest Du alle Infos rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, der gamescom 2023 in Deutschland. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme, Partys, den Hallenplan und vieles mehr stellen wir Dir bereit, um ein bestmögliches Messeerlebnis zu erhalten.

Von vielen unterschätzt, aber dennoch unverzichtbar: Die Indie Area ist Jahr für Jahr mein persönliches Highlight der gamescom. Während mich die gefühlt kilometerlangen Schlangen vor den Triple A-Titeln eher abschrecken, begeistern mich die oftmals sehr charmanten Stände der Indie-Aussteller jedes Mal aufs Neue.

Wer auf der gamescom auf der Suche nach Indie Games ist, wird hauptsächlich in der Halle 10.2 fündig werden. Hier setzt sich die Indie Area aus der Indie Arena Booth und dem Home of Indies zusammen. Rund acht Wochen vor Messebeginn steht nun die Teilnehmerliste der Hersteller für den Home of Indies-Bereich fest. Unter den rund 40 teilnehmenden Entwicklerteams finden sich dieses Jahr auch einige Studios aus Deutschland wieder. Diese haben wir für euch in unserer Aufzählung markiert.

Aktueller Stand dieses Beitrages: 27. Juni 2023 Dieser Beitrag wird stetig aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur*innen: Lukas Runde

Alle bestätigten Aussteller der Indie Area „Home of Indies“

Bereits bestätigte Teilnehmer der Indie Area 2023 auf der gamescom:

Ada Eden (Yuquian Sun)

Armative Studios

BADSpiele Studio (Berlin)

Birnchen Studio (Brunnthal)

Blitworks

ByteRockers‘ Games (Berlin)

Clockwork Origins (Erlangen)

Clover Bite

Crian Soft

Dogma

Eggtart Inc.

Emergo Entertainment (Bayreuth)

ETime Studios

Farbspiel Interactive (Köln)

Firestoke Games

G-rounding Inc.

Gamera Games

Indieforge / Gameforge (Karlsruhe)

Jandusoft

Jollypunch Games

Jumbo Mana

Leonardo Interactive

Lone Flower Games

Madowl Games

Monkey Mac Jones (Münster)

Mooneye Studios (Hamburg)

Purple Ray

Retro Reactor

Rokaplay (Darmstadt)

Scrapyard Battle

Senatis (Frankfurt/Main)

Senet Interactive

Sticky Stone Studio (Gundelfingen)

The Good Evil (Köln)

ThreeDee (München)

Toplitz Productions (Oberhaching)

TxK Gaming (Düsseldorf)

Waka Studio

Wizarre

Yellow Dot Games

Zoro Arts

