Guide mit Tipps für Besucher mit körperlichen Beeinträchtigungen auf der gamescom 2023

Die gamescom ist auch 2023 wieder zurück in Köln – auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen! Nachdem wir bereits 2018 und 2019 selbst mit einem Freund, der körperliche Einschränkungen hat, auf der Gamescom unterwegs waren, haben wir es für sinnvoll gehalten, auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Guide für Besucher mit Einschränkungen zu erstellen. Jeder ist auf der Messe willkommen, dennoch gibt es ein paar Hinweise und Tipps, die man beim Besuch beachten sollte.

Die gamescom ist voll. Alle, die mal vor Ort waren, wissen das. Das macht es für Menschen mit körperlichen Einschränkungen nicht einfacher. Dennoch bemüht sich der Veranstalter, den Zugang möglichst einfach zu gestalten. Die Stände der Aussteller sind weitestgehend rollstuhlgeeignet, so dass keinem der Spielspaß verwehrt bleibt. Sollte es dennoch Probleme gegeben haben, hatten alle Veranstalter und Messemitarbeiter stets ein offenes Ohr. Eine kurze Planung im Voraus kann trotz alledem nicht schaden.

Die Kosten für die gamescom 2023

Als Besucher*in der Gamescom 2023 mit Behinderung müsst ihr euch lediglich die „Tageskarte ermäßigt“ kaufen. Diese Tickets sind nur über die offizielle Website zu erhalten. Solltet ihr ein „B“ im Ausweis haben, könnt ihr kostenlos eine Begleitperson mitnehmen. Das bedeutet konkret, dass die ermäßigten Tickets für Samstag 28€ kosten werden und Donnerstag, Freitag, als auch Sonntag 19,50€.

Die Anreise zur gamescom 2023

Solltet ihr mit der Bahn anreisen, ist darauf zu achten, dass die meisten Bahnsteige des Bahnhofs Köln Messe/Deutz nicht barrierefrei sind. Lediglich die Gleise 9 und 10 verfügen über einen Aufzug und die Gleise 11 und 12 über eine Rampe, über die man zum Messegelände gelangt. Die Anreise mit der Straßenbahn hingegen ist unkomplizierter, denn von der Haltestelle „Koelnmesse“ gelangt man barrierefrei zur Gamescom. Für die Anreise mit dem Auto stehen gesonderte Parkplätze zur Verfügung. Diese könnt ihr hier finden:

Eingang Nord auf dem Parkplatz P20A

Eingängen Ost und West unter der Piazza

Eingang Süd: Tor F

Alle Eingänge der Messe sind barrierefrei gestaltet, sodass der Einlass entweder ebenerdig oder über Aufzüge erfolgt. Die Eingänge Nord, West und Süd verfügen über Schwenktüren, die vom Personal geöffnet werden können. Eingang Ost ist über einen Aufzug erreichbar.

Während der Messe

Nach der ggf. langen Anreise ist der erste Gang meistens in den Sanitärbereich. In den Hallen und auf dem Verbindungsgang sind behindertengerechte Toiletten ausgeschildert. Für einen Überblick hat die Koelnmesse einen extra Hallenplan für einen „Barrierefreier Messeaufenthalt“ erstellt. Dort sind alle behindertengerechteten Toiletten, Aufzüge oder auch Sanitätsstationen eingezeichnet. Viele Stände sind ebenerdig oder mit Rampen ausgestattet, um einen Zugang zu den Anspielstationen zu ermöglichen. In der Indie Arena Booth ist sogar spezielle Hardware vorhanden. Typisch für die Gamescom sind auch die Warteschlangen vor den Spielen. Solltet ihr Probleme mit langem Stehen oder andere Einschränkungen haben, wendet euch am besten direkt an das Standpersonal. So durften wir uns mal, nach dem Vorzeigen des Ausweises, “vordrängeln”. Ergeben sich während der Messe Probleme helfen einem, mit der Messewacht, dem Standpersonal oder den Mitarbeiter der Securityfirma, allerhand Menschen weiter. Über die Sanitätsstationen Nord (Boulevard, Halle 7) und Ost (Halle 11.1) könnt ihr Rollstühle (Scooter) kostenlos leihen. Dafür benötigt ihr lediglich einen Personalausweis und müsst ein Pfandgeld vorlegen.

Habt ihr noch Tipps oder Anregungen? Seid ihr vielleicht selber körperlich eingeschränkt und habt auf der Gamescom eure Erfahrungen machen können? Worauf sollte man eventuell noch achten? Schreibt einfach einen Kommentar und helft anderen Besuchern weiter.