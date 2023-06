An diesen Ständen gibt es Loot und Goodies auf der gamescom 2023

Bei uns findest Du alle Infos rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, der gamescom 2023 in Deutschland. In Zusammenarbeit mit unseren vielen Partnern haben wir auf Nachfrage diverse Informationen über Aktionen, Merchandise und Loot in den Hallen 6-10 erhalten.

Nachfolgend teilen wir all diese Informationen für euch, damit das Comeback der Messe in diesem Jahr auch wieder ein “volltütiger” Erfolg sein wird. An diesen Ständen erhaltet ihr die Chance euch u.a. T-Shirts, Codes, Figuren oder anderes Merch / Loot oder Goodies abzuholen oder zu gewinnen.