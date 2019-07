Alle Infos zum gamescom City-Festival 2019

Die gamescom-Woche endet traditionell mit dem gamescom city festival in der Kölner Innenstadt. Auch in diesem Jahr steht Köln wieder ganz im Zeichen von Musik-, Streetfood-, Games-, Info- und Entertainmentangeboten. Zahlreiche nationale und internationale Musik-Acts, ein Street-Food-Markt, der kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt bietet, und unzählige Aktionen für Groß und Klein findet ihr am Neumarkt, Rudolfplatz und Hohenzollernring. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Bands und Künstler, die einen Auftritt haben werden.

gamescom City-Festival 2019 Programm auf der Bühne Hohenzollernring Freitag, 23. August 2019: OK KID

Selig

Die Höchste Eisenbahn Samstag, 24. August 2019: Tom Odell

ELI

DONSKOY

FRAU WOLF Sonntag, 25. August 2019: Brings

Kasalla

Planschemalöör

Miljö

Kuhl un de Gäng gamescom City-Festival 2019 Programm auf der porta-Bühne am Rudolfplatz Freitag, 23. August 2019: MAXIM

Fog Joggers

Simon & Ingo

Milene Samstag, 24. August 2019: Team Rhytmusgymnastik Sonntag, 25. August 2019: Flo Mega

Die Grüngürtelrosen

Jules Ahoi

Tom Allen & The Strangest

Rave Aerobic

Stand der Liste: 22. Juli 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

