Diese Publisher und Aussteller sind auf der gamescom 2019 vertreten

In wenigen Monaten öffnet die elfte gamescom in Köln ihre Pforten. Vom 20. bis 24. August 2019 sind die Messehallen der Koelnmesse wieder für alle Interessierten in Sachen Gaming, Streaming und Cosplay geöffnet. So langsam geben die Publisher und Entwickler ihr Line-Up bekannt. Damit ihr eine Übersicht erhaltet, was ihr wo finden werdet, haben wir erneut eine kleine Liste zusammen gestellt, welche Publisher überhaupt vor Ort sein werden. Da wir uns in einer sehr frühen Ankündigungsphase befinden, werden diverse größere Publisher noch nachziehen und ebenfalls ihre Anwesenheit ankündigen. Der Beitrag wird demnach regelmäßig von uns aktualisiert.

Diese Publisher sind auf der gamescom 2019

2K Games (nach 2017 und 2018 wieder mit dabei)

Amazon Games

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom

Deep Silver

Electronic Arts

Koch Media

Kalypso Media

Microsoft

Nintendo

Square Enix

THQ Nordic

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Hardware Hersteller auf der gamescom 2019

Razer

Trust Gaming

DXRacer

GIGA-BYTE

Medion

Caseking

Weitere Aussteller auf der gamescom 2019

Alternate

Ak Tronic (gehört u.a. die Software-Pyramide)

ESL

Facebook

Indie Arena Booth (Halle 10 wird komplette Indie Area)

Twitch

Youtube Gaming

Stand der Liste: 02. April 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.