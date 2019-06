So bekommst Du kostenlose Skins für Fortnite

Fortnite ist das aktuell beliebteste Videospiel weltweit. Unter anderem auch, da der Battle Royale Modus komplett kostenlos spielbar ist. Natürlich Gibt es auch einen In Game Shop für Skins, Emotes, usw. Doch man muss nicht immer Geld im Shop lassen, um den ein oder anderen Skin abzugreifen. Wir zeigen euch, wo es was zu holen gibt.

Update vom 13. Juni 2019:

Es wurden folgende neue Angebote hinzugefügt: Xbox One Wireless Controller-Bundle, Xbox One S 1TB Special Edition. In den nächsten Tagen wird der Beitrag zudem weitere Inhalte der aktuellen Angebote erhalten (Honor, NVIDIA etc.). Bleibt dran 😉

Der Free Pass

Wer sich gegen einen Season Pass entscheidet, schaut nicht automatisch in die Röhre. Auch im Free Pass ist der ein oder andere Skin enthalten. Was da genau drin ist, könnt ihr euch in Fortnite selbst anschauen. Denn neben dem Free Pass gibt es noch weitere Möglichkeiten, an kostenlose Skins für Fortnite ran zu kommen.

Amazon/Twitch Prime

Wer kein Geld für Skins ausgeben will, jedoch einen Amazon-, beziehungsweise Twitch Prime Account besitzt, der sollte sich öfters mal bei twitch.tv vorbei schauen. Denn dort gibt es in unregelmäßigen Abständen Skins und Emotes für Fortnite. Bisher gab es folgendes:

Twitch Prime Paket Nr.1:

Havoc (Skin)

Abokommandant (Skin)

Notfallplan (Rucksack)

Hetzer (Erntewerkzeug)

Slipstream (Hängegleiter)

Twitch Prime Paket Nr.2:

Wegbereiter (Skin)

Wahrer Norden (Rucksack)

Fleischklopfer (Erntewerkzeug)

Twitch Prime Paket Nr.3: (coming soon…)

Konsolen-Bundles

Auch die großen Konsolenhersteller sind überzeugt vom Erfolg von Fortnite. Nicht nur, dass das Spiel mittlerweile auf nahezu jeder Plattform gespielt werden kann. Die Hersteller gehen noch einen Schritt weiter und bieten Fortnite-Bundles ihrer Produkte an. Diese enthalten neben einigen V-Bucks als Startkapital auch immer noch exklusive Skins.

Playstation 4 Bundle

Royal Bomber (Skin)

500 V-Bucks (In Game-Währung)

Angebot PlayStation 4 Pro - Konsole (1TB) Fortnite Royal Bomber Pack Bundle inkl. 1 DualShock 4 Controller Lieferumfang: 1TB PS4 Pro Konsole, ein DUALSHOCK 4 Wireless Controller, HDMI Kabel, USB Kabel, Mono Headset, Netzkabel, PlayStation Store Gutscheincode.

Enthaltene digitale Inhalte: Royale Bomber Outfit (Nur im Battle Royale Modus. Holen Sie es sich zuerst auf PS4) und 500 V-Bucks - In-Game-Währung für digitale Fortnite-Inhalte.

PlayStation 4 DualShock Controller Bundle

Royal Bomber (Skin)

500 V-Bucks (In Game-Währung)

Xbox One S Bundle

Eon (Skin)

Aurora Gleiter (Hängegleiter)

Resonator (Erntewerkzeug)

2000 V-Bucks (In Game-Währung)

Xbox One S 1TB (Fortnite Special Edition Bundle)

Dark Vertex Cosmetic Set (Legendary Outfit, Epic Harvesting Tool, Epic Glider)

2.000 V-Bucks (Fortnite In-Game Währung)

Xbox One Wireless Controler Bundle

EON-Skin

500 V-Bucks (Fortnite In-Game Währung)

Angebot Xbox Wireless Controller - Fortnite Bundle (inkl. EON Outfit + 500 V-Bucks), Weiß, Limited Edition Xbox Wireless Controller, Weiß

inkl. Fortnite EON Outfit

inkl. 500 V-Bucks (Fortnite In-Game Währung)

Die digitalen Inhalte werden Ihnen nach Versand des Controllers als Download Code via E-Mail zugesandt

Nintendo Switch Bundle

Doppel Helix (Skin)

Telemetrie (Rucksack)

Rotor (Hängegleiter)

Zielgenau (Erntewerkzeug)

1000 V-Bucks (In Game-Währung)

Angebot Nintendo Switch Fortnite Bundle Das Spiel "Fortnite" kann kostenlos auf der Konsole heruntergeladen werden

Inkl. 1000 V-Bucks sowie das Doppelhelix-Paket. In diesem wiederum stecken ein ganz besonderes Charakter-Outfit und Rücken-Accessoire, sowie ein spezieller Hängegleiter und eine Spitzhacke.

Andere Promo-Aktionen

Doch man muss sich nicht gleich eine Konsole zulegen, um exklusive Skins zu erhalten. Es gibt auch einige andere Promo-Aktionen, über welche ihr an Skins und anderen Loot kommt.

Playstation Plus Mitgliedschaft:

Blue Striker (Skin)

Blue Team Leader (Skin)

Blue Shift (Rucksack)

Blue Streak (Hängegleiter)

Flappy (Hängegleiter)

Controller (Erntewerkzeug)

Artifact (Kondensstreifen)

Samsung Galaxy Note 9 oder Tab S4 Promo:

Galaxy (Skin)

Angebot Samsung T830 Galaxy Tab S4 Wi-Fi Tablet-PC, 4GB RAM schwarz Konnektivität: Bluetooth; Wifi.

Umfangreiche S Pen-Funktionalität wie Screen Off-Memo und Live-Nachricht

Hohe Produktivität mit Samsung DeX - auch ohne externen Monitor

Schlankes Design aus Glas und Metall

Stand der Liste: 13. Juli 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

