FIFA 23 – Test zum letzten FIFA von EA Sports

Mit FIFA 23 spendiert man uns den letzten FIFA-Ableger aus dem Hause EA Sports. Mit einem neuen Namen soll es schließlich in die Zukunft gehen. Auch wenn die jahrzehntelange Partnerschaft etwas Nostalgisches an sich hat, muss sich auch FIFA 23 im Test stellen. Findet die Reihe einen würdigen Abschluss in eine neue Ära oder geht dieser Schuss völlig am Tor vorbei?

Phrasenschwein

Ich bin jemand, der sehr viel Zeit in seinem Leben bereits mit den FIFA-Teilen verbracht. Da kommt sicher eine gute 5-stellige Zahl an Spielstunden zusammen. Angefangen mit dem legendären FIFA 98, bis hin nun zum vorerst letzten Teil, der von EA stammen wird. Trotz meiner Leidenschaft für den Fußball und deren Simulationen im Allgemeinen, war ich wahrscheinlich selten so unvorbereitet und uninteressiert, wie zu diesem Ableger.

An mir sind sämtlich Neuankündigungen von Features völlig vorbeigegangen, womöglich auch, weil dies oftmals nur coole Namen für weniger innovative Neuerungen sind. Als ich das Spiel startete, war ich dann dennoch gespannt, wie viel ich insgeheim dann aber doch verpasst habe und was sich das Entwicklerteam zum Abschluss noch so ausgedacht hat. Aber was soll ich sagen, der Einstieg glich einem Déjà-vu. Die Menüstruktur wurde etwas angepasst, aber dahinter versteckt sich einmal mehr der gleiche Inhalt, wie in den letzten Teilen. Klar, Inhalt gibt es viel, aber der Stillstand entfacht in mir keine Stürme der Freude.

FIFA 23, wo bist du?

Immerhin gibt es Baustellen. Der Karrieremodus wirkt trotz einiger Anpassungen immer noch etwas antiquiert, das einstige Aushängeschild “Be a Pro” ist quasi ein antikes Relikt und auch sonst hat FIFA 23 rein gar nichts Neues zu bieten. Oh stimmt, tut mir leid, ich habe den Moments-Modus vergessen. Dieser ist Teil von Ultimate Team und lässt euch gewisse “Momente” spielen, welches im Prinzip kleinere Herausforderungen sind. Ein Moment kann beispielsweise sein, mehrere Spieler aus einem bestimmten Team auszuwählen und damit dann zu gewinnen, um an Boni zu gelangen. Der Modus bekommt aber in dem Status bestenfalls die Wertung “nett”. Ich bezweifle stark, dass man hier auch mehrere Monate noch besonders viel Spaß und Abwechslung verspürt. Abseits dessen gibt es aber leider tatsächlich überhaupt nichts Neues.

Es sind eher kleinere Details, was die Atmosphäre betrifft. Beispielsweise spendiert man uns nun ein paar weitere Szenen, die der Atmosphäre dienen sollen, etwas vor dem Beginn einer Partie. Auch der Karrieremodus hat neue Videosequenzen dazu erhalten, wenn man einen neuen Spieler verpflichtet. Hier sehen wir dann kurze Szenen bei der Begrüßung oder dem Medizin-Check. Doch spätestens nach der ersten Transferperiode kenne ich die wenigen Bewegtbilder bereits in- und auswendig. Auch dass die Transferverhandlungen (jede!) immer noch in dem sterilen Café stattfinden, wirkt unbeschreiblich repetitiv.

Stillstand auf (fast) allen Ebenen

Kurzum, auch technisch herrscht absoluter Stillstand. Ich höre immer noch die gleichen Kommentatorensprüche und nur einzelne Phrasen scheinen neu zu sein, aber spätestens noch wenigen Tagen kann man die auch schon mitsprechen. Grafisch macht das Spiel ebenfalls keinerlei Anstalten, einen Schritt vorwärtszugehen. Die Stadien sehen immer noch schön aus, die Animationen (zumindest alles unterhalb der Hüfte) machen was her. Aber das kennt man alles. Zufällig generierte oder nicht gescannte Spieler sehen immer noch genauso aus, wie sie die letzten 10 Jahre aussehen und haben etwas puppenhaftes an sich. Es ist schon beachtlich, wie wenig sich getan hat. Aber immerhin, wir haben den aktuellen Trikotsatz dabei.

Auf den Next-Gen-Konsolen sieht FIFA 23 erwartungsgemäß etwas besser aus. Verglichen mit dem Sprung von der 360/ PS3 zur Xbox One/ PS4, sind die jetzigen Unterschiede jedoch verschwindend gering und machen sich nur durch ein etwas schärferes Bild bemerkbar. Für die PS4 und Xbox One ist das ein großes Lob, für die Next-Gen-Fassungen eher eine Schelte.

Aber..!!

Ich war bis zu dem Punkt enttäuscht, geradezu erschreckt, wie wenig Fortschritt hier drinsteckt. Und dann ging es aufs Spielfeld in der Erwartung, dass sich FIFA 23 exakt gleich wie der Vorgänger spielt. Und siehe da: Ich wurde doch eines Besseren belehrt. Die Ballphysik macht noch mal einen sehr großen Sprung nach vorn und der Ball fühlt sich viel haptischer und “wertiger” an. Ein erheblicher Unterschied ist zudem, dass der Ball deutlich weniger in “voreingestellte Bahnen fliegt” und sich damit erheblich freier bewegt. Das betrifft nicht nur Flugkurven, sondern auch einfach mal Abpraller. Der Ball verhält sich schlichtweg physisch korrekter. Das macht immens viel im Spielverhalten aus, da sich dadurch sehr frische Spielsituationen ergeben. Auch hatte ich Spielsituationen, in denen sich ein Spiel mal richtig lang machte, um einen Ball abzufangen.

In der Art und Weise habe ich solche Szenen bislang vermisst. Die Bewegungen der Spieler gehen wie gewohnt flüssig von der Hand. Grund für das bessere Gameplay: Hypermotion 2.0. Die bereits im letzten Jahr eingeführte Technologie brachte Machine-Learning ins Spiel sowie simultane Capture-Aufnahmen von 11 vs. 11 Matches. Dadurch sollten physikalisch realistische Handlungen von Spielern integriert werden, inklusive einer selbst lernenden KI. Zwar integrierte Version 1 letztes Jahr ein paar Verbesserungen, doch so richtig selbst lernend war das System nicht und wirklich anders fühlte sich das Spiel nach mehreren Wochen dann auch nicht mehr an. Version 2.0 schafft es im Gegenzug auch mal neue Animationen zu integrieren, die neue Spielsituationen eröffnen. Das gab es zuvor nicht. Die lernende KI muss sich mit der Zeit natürlich beweisen.

Mit Zirkel und Maßband

Auch die Standard-Situationen fühlen sich neu an. Das liegt an dem neuen System, welches mich an FIFA 2003 erinnerte. Wir haben hier zwar keine Anzeige, die direkt den Zielpunkt im Tor anzeigt, sondern eine Linie, die nach hinten raus langsam verschwindet. Wir bekommen also nur eine grobe Tendenz, in welche Richtung die Ecke oder der Freistoß geht. Jedoch bekommen wir, wie damals, eine Effet-Anzeige anhand einer Einblendung eines Balls. Je nachdem wo wir den Ball treffen, verleihen wir dem runden Leder eine gewisse Flugkurve und können so gezielt Gegenspieler umgehen. Das fühlt sich tatsächlich auch besser an, als das System der vergangenen Jahre. Abseits dessen gibt es jetzt noch Powerschüsse, die wir im regulären Spielverlauf ausführen können.

Mit dem richtigen Timing in der richtigen Situation können sich so sehr ansehnliche Bälle aufs Tor kreieren, ohne dass das Balancing hier aber gestört wird. Hier muss man natürlich schauen, ob manch findige Leute das System hier auf kurz oder lang ausdribbeln und Möglichkeiten finden das Balancing zu stören. Diese Neuerung ist jedoch eher nur eine nette Ergänzung, wirklich notwendig war diese nicht. Insgesamt muss man das Gameplay aber tatsächlich für den Schritt nach vorn loben. Nach all dem Stillstand beim Rest des Spiels, hatte ich hier dementsprechend niedrige Erwartungen. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.

