Escape Academy – Test zum unterhaltsamen Rätselspiel

Mit Escape Academy finden sich klassische Escape-Rätselspiele in dem Ambiente einer Akademie wieder. In der Akademie für angehende Eskapist*innen werden nur die talentiertesten der Talentierten ausgebildet, um später ihre erlernten Fähigkeiten in Berufen wie Spionage, Hacking oder als Präsident*in zu nutzen. Nach einer kurzen Aufnahmeprüfung werden Spieler*innen in verschiedenen Räumen und variierenden Rätseln auf die Probe gestellt, um ihr Können zu beweisen.

Story und Aufbau von Escape Academy

Nachdem dich die Direktorin der Akademie auserkoren und eingeführt hat, gilt es, insgesamt zehn Abzeichen zu erlangen. Denn nur dann wird man zum Spitzenneuling und hat sich seinen Platz redlich verdient. Jedes dieser Abzeichen wird natürlich nach dem erfolgreichen Abschluss eines Escape Rooms vergeben. Dabei sind manche Prüfungen angekündigt, andere wiederum nicht und manche sind sogar ungewollte Zufälle à la “Ups, ich habe aus Versehen die Tür abgeschlossen”, die als “Feldstudie” bezeichnet werden. Neben dem Lösen von Rätseln und Öffnen von Türen gibt es sogar eine Geschichte, die sich rund um den verschollenen Eel, einem Freund der Direktorin und legendären Eskapisten, dreht. Die Story teilt sich auf drei Kapitel auf: das Herbst-, Winter- und Frühlingstrimester. Während ihr im Spiel vorankommt, deckt ihr immer mehr Orte auf einer Karte auf, an der ihr erkennt, wo sich Personen zum Reden und Räume zum Lösen befinden.

Das Beste an dem Spiel: Niemand muss die Akademie alleine bestehen! Gelten Gruppenleistungen aus Schulzeiten noch als Graus, eignen sie sich hervorragend, um die Escape Academy zu bestehen. Zu zweit im Online- oder Couch-Koop könnt ihr am Splitscreen die Aufgaben aufteilen und gemeinsam den Raum lösen. Das kann sehr hilfreich sein, da jeder Escape Room einen Timer oben in der Mitte stehen hat, von dem nicht nur eure Note sondern manchmal auch euer Leben abhängt. Denn einige Räume bringen euch um, wenn ihr sie nicht schnell genug löst. Manchmal ist ein Wasserrohr gebrochen und ein anderes Mal fangen dummerweise die Bücher in der Bibliothek Feuer. Das sind ganz schön viele Zufälle, die sich anhäufen und schließlich in einem fulminanten Finale enden, bei dem das Schicksal der Akademie durch euch entscheiden wird…

Escape Academy macht eingesperrt werden zum reinsten Vergnügen

Die Story einer Akademie, die ihre Schüler*innen in Räume einsperrt, um zu testen, ob sie fähig sind oder nicht und ihre Leben dabei aufs Spiel setzt, klingt zunächst an den Haaren herbeigezogen. Doch die verrückten Charaktere und der Humor machen die Geschichte plausibel und das Spiel zu einem wunderbaren Erlebnis. Während viele in der Dozentin Bonilla die professionelle Bombenentwicklerin sehen, will sie eigentlich nur Tee brauen. Der riesige und gutmütige Hausmeister Jeb arbeitet liebend gerne wie seine Vorfahren an der Akademie, hat aber kein Talent zum Ausbrechen, was ihn bei den vielen Fallen vor Ort zum Verhängnis werden könnte. Bei all dem dürfen natürlich auch die popkulturellen Referenzen auf den Videospielklassiker Portal und den anonymen Künstler Banksy nicht fehlen.

Die Rätsel sind wohl alle für Anfänger*innen geeignet, werden aber nie langweilig. Neben klassischen Zahlencodes führt das Spiel einen kleine Russischkurs ein, um eine Anweisung zu entziffern. An anderer Stelle müssen sich Spieler*innen in einem um 180 Grad gedrehten Raum zurecht finden. Wer aber bei dem Zeitdruck nicht immer alle Rätsel sofort versteht, kann sich auch Hinweise geben lassen oder auf gut Glück Zahlen und Buchstaben ausprobieren, bis es passt. Wer sich als würdig erweist, kann sogar in der Arena gegen eine Mitstudentin antreten. Hier wartet sogar ein ganzer Turm aus Escape Rooms darauf, gelöst zu werden.

Einen Manko gibt es…

Für fachkundige Eskapisten und Eskapistinnen könnte Escape Academy zu leicht sein. Es gibt keine Möglichkeit, die Schwierigkeit anzupassen und der Button “Hinweis” kann viel zu leicht – auch aus Versehen – gedrückt werden. Wer sich aber in die Kunst des Ausbrechens einführen möchte, der kann gut mit dem Spiel einsteigen. Ein weiterer Nachteil: Das Spiel ist viel zu schnell vorbei und lässt einen in Rätsellust zurück! Doch glücklicherweise hat der Entwickler Coin Crew Games via Twitter angekündigt, sowohl im Herbst 2022 als auch im Frühjahr 2023 jeweils fünf neue Escape Rooms als DLCs für den kostenpflichten Season Pass herauszubringen. Ein kostenloses Major Update soll Anfang 2023 folgen. Das unterhaltsame wenn auch kurzweilige Spiel dürfte also auch für die Zukunft interessant bleiben und liefert uns dann vielleicht noch mehr Einblicke in die Welt der Akademie.