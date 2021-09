Double Pug Switch – Test zum mehrdimensionalen Hundeabenteuer

Egal ob in Filmen, Serien oder Videospielen: Der ewige Kampf zwischen Katzen und Hunden scheint niemals enden zu wollen! Auch im kniffligen Jump n’ Run – Hit Double Pug Switch vom Softwareentwickler The Polygon Loft gehen wir erneut der Frage nach, welcher Vierbeiner am Ende die Oberhand behält. Ich habe mich für euch, gemeinsam mit dem knuddeligen Hund Otis, auf die Jagd nach der Katze Lord Sker gemacht und erzähle euch, wie sich das multidimensionale Mops-Abenteuer im Vergleich zu anderen Jump n’ Runs schlägt.

Darum geht es in Double Pug Switch

Die Story von Double Pug Switch ist schnell erzählt. Als es in einem Labor eines Tages zu einem tragischen Unfall kommt, wird nicht nur Whiskers, die Katze der Professorin, sondern auch ihr Mops Otis in eine Paralleldimension gezogen. Dort angekommen macht ihr schon bald Bekanntschaft mit der finster dreinblickenden Katze Lord Sker, die wie eine Mischung aus Whiskers und einem Cyborg aussieht.

Von ihrem düsteren Plan erzählt uns die Cyborg-Katze bei der ersten Gelegenheit: Lord Sker möchte mit einer Armee von Katzen das Universum an sich reißen und für eine Dimension sorgen, in der keine Hunde existieren. Eine Welt ohne Hunde? Nicht mit Otis! Und so macht sich der Mops auf die Jagd nach Lord Sker und durchquert dabei gefährliche Landschaften. Ach ja, eins wäre da noch. Es existiert noch eine zweite Variante von Otis, die sich ebenfalls strammen Schrittes auf die Jagd nach Whiskers, beziehungsweise Lord Sker macht.

Ein Mops kommt selten allein

Double Pug Switch ist simpel und doch gleichermaßen extrem herausfordernd. Ihr braucht in den knackigen Auto-Scroller-Level nur zwei Tasten. Eine zum Springen und eine zum Wechseln der Dimension. So könnt ihr entweder mit dem originalen Otis oder mit seiner schwarzen Variante spielen. Was sich auf dem Papier erst einmal einfach anhört, entpuppt sich ganz schnell als Jump n’ Run der besonders kniffeligen Art.

Denn einerseits könnt ihr, je nach dem wie lange ihr den Sprungkopf drückt, unterschiedlich hoch und weit springen und andererseits erscheinen oder verschwinden durch den Wechsel der Dimension Plattformen oder tödliche Stacheln. Diese zwei Aspekte haben den Entwicklern definitiv gereicht, um auch genreerfahrene Spieler an ihre Grenzen zu bringen. Im Level verteilt könnt ihr dann noch goldene und lila Münzen sammeln. Während ihr die goldenen mehr oder weniger im Vorbeigehen einsackt, erfordern die wenigen lila Münzen extra geschicktes Vorgehen. Aber eure Mühe lohnt sich, denn im Item Shop könnt ihr für Otis durch goldene und lila Münzen eine schicke Kopfbedeckung ergattern.

Bereitet euch darauf vor, zu versagen

Auch wenn die Grafik des Spiels wie die eines niedlichen Samstagmorgen-Cartoons aussieht, ist Double Pug Switch alles andere als ein Kinderspiel. Passender Weise wird man bereits im Trailer des Spiels darauf hingewiesen, dass man sich darauf vorbereiten soll, zu versagen. Und meine Güte habe ich versagt! Teilweise haben mich die eigentlich kurzen Level unzählige Versuche und bis zu zwei Stunden meiner Zeit gekostet, ehe ich sie erfolgreich abschließen konnte.

Und so komisch es sich auch anhört, aber ich fand’s super! Denn Double Pug Switch braucht für einen herausfordernden Schwierigkeitsgrad weder Unmengen an Gegnern oder Items. Es kommt größtenteils nur mit fies platzierten Stacheln und Plattformen aus. Das kreative Gimmick, die Dimension zu wechseln, um so das Level zu verändern, erfordert vom Spieler zusätzlich ein gutes Timing. In Zeiten, in denen viele Jump n’ Runs eher einfacher als schwerer werden, war Double Pug Switch eine willkommene Abwechslung. Teilweise hat es mich an die unzähligen Stunden erinnert, in denen ich bei Cuphead verzweifelt bin. Wer also auf der Suche nach einer ordentlichen Jump n’ Run Herausforderung für zwischendurch ist, sollte Double Pug Switch definitiv eine Chance geben.