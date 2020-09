Control: AWE – Test zum Alan Wake-DLC

AWE ist der zweite DLC zu Control, dem übernatürlichen und Kopf verdrehenden Spiel von Remedy Entertainment. In AWE treffen wir mit Alan Wake einen alten Bekannten wieder. Was der DLC sonst noch so kann, erzähle ich euch jetzt.

Geschichte oder Realität?

„Tim setzte sich an seinen PC, nachdem er von Tobi den Auftrag bekommen hatte, zum AWE-DLC einen Test zu schreiben. Nur grob hat er im Vorfeld mitbekommen, dass es in dem DLC um Alan Wake geht, einen Schriftsteller, dessen gleichnamiges Spiel schon damals die Leute zum Staunen gebracht hatte. Aber was ihn genau erwarten wird, wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht“. Ungefähr so läuft das Leben von Alan Wake ab, denn alles, was er an seiner Schreibmaschine schreibt, wird Realität oder schreibt er etwa nur das auf, was sowieso schon geschehen wird? Hat Alan etwa auch meinen Test hervor gesehen? Aber fangen wir doch mal ganz vorne an.

Nachdem Jesse die gröbsten Probleme geklärt und ihre Rolle als Direktor angenommen hatte, bekam sie Visionen von Alan Wake, der an seiner Schreibmaschine sitzt und einen Text verfasst. Nur komisch ist, dass es in dem Text um sie geht und sie Alan nicht einmal persönlich kennt. Also beschloss sie sich auf die Spur von Alan zu machen und das Geheimnis um Bright Falls zu lüften. Aber macht sie dies aus freiem Willen oder steuert Alan die Geschehnisse mit seiner Schreibmaschine? Das herauszufinden bleibt euch überlassen.