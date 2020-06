Command & Conquer Remastered Collection – Test zum RTS-Klassiker in neuem Gewand

Mit Remaster-Versionen ist das ja heutzutage so eine Sache. Jedes Studio, welches was auf sich hält, hat schon mindestens eines ihrer Spiele in ein Remaster-Gewand gesteckt. Die Community ist gespalten. Für die einen ist das eine fantastische Art, alte Abenteuer in neuer Grafik wieder zu erleben und für die anderen ist das einfallsloses Recycling. Genau wie die Meinungen dort auseinander gehen, ist es auch manchmal um die Qualität der jeweiligen Titel bestellt. Ob Command & Conquer Remastered nun auch in diese Kerbe schlägt, oder sich als neuer Klassiker behaupten kann, erfährst du in den folgenden Zeilen.

Was du für dein Geld bekommst

Für rund 20 Euro bekommst du Command & Conquer bisher nur als Digital Download Version. Wer sich jetzt über eine schicke Collector’s Edition gefreut hat, wird wohl erstmal etwas enttäuscht sein. Dabei hätte sich der legendäre Mammut-Panzer so gut als Modell auf dem Schreibtisch gemacht. Naja, wie dem auch sei. Für die vorhin erwähnten 20 Taler bekommt man dennoch einen entsprechenden Gegenwert. Die Remastered Edition beinhaltet die beiden Haupttitel Command & Conquer: Tiberian Dawn (zu Deutsch: Der Tiberiumkonflikt) und Command & Conquer Red Alert (zu Deutsch: Alarmstufe Rot), samt allen drei Erweiterungen und der konsolenexklusiven Missionen. Hinzu bekommen wir noch einen benutzerfreundlichen Map-Editor spendiert. Das ist für den Preis schon mal in Ordnung. An Speicherplatz benötigt die Collection etwas mehr als 25 GB, was schon nicht wenig ist. Zum Vergleich: StarCraft 2 benötigt mit allen drei Haupt- und der Bonuskampagne gerade einmal knapp 31 GB, also 6 GB mehr Speicherplatz.

Weißt du noch, wie’s früher war?

Beide Teile haben jeweils schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel. In der Zwischenzeit hat sich natürlich eine Menge getan. Allen voran ist die Standardsteuerung für RTS-Games stark verändert worden. Damals musste man die Einheiten noch mit der linken Maustaste befehligen. Verrückt, oder? Wenn du dich damit nicht so recht anfreunden kannst, dann darfst du die Steuerung auch auf den aktuellen Standard setzen und darüber hinaus noch ein bisschen deinen Bedürfnissen anpassen. Hinzu kommt das Highlight der neuen Version. Das Grafikupdate, welches dir Command & Conquer sogar in 4K präsentiert. Wem das zu modern ist, der wechselt einfach per Leertaste die Grafik und befindet sich direkt wieder in den Jahren 1995 beziehungsweise 1996. Wobei das wirklich an Augenquälerei grenzt. Die Entwickler haben nämlich ganze Arbeit bei dem Aufhübschen der Modelle im Spiel geleistet. Lediglich die Animationen wurden leider noch komplett übernommen. Das wirkt manchmal ein wenig falsch.

Jetzt gibt’s was auf die Ohren

Auch der Sound wurde digital bearbeitet und einige Effekte sogar neu aufgenommen. Das hat recht gut funktioniert. Wobei der ein oder andere Schusseffekt noch etwas mehr „Wumms“ vertragen hätte. Das ist jedoch nicht allzu auffällig. Doch das eigentliche Audio-Highlight ist der Soundtrack. Dieser wurde ebenfalls überarbeitet und bekam die ein oder andere Neuinterpretation gesponsert. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir die eingängigen Industrial-Klänge immer noch in den Ohren. Es fühlt sich gut an, das nochmal auf die Ohren zu bekommen. Das I-Tüpfelchen ist die Möglichkeit, seine eigene Playlist zu erstellen. Und zwar spielübergreifend. Sowohl in Der Tiberiumkonflikt, als in Alarmstufe Rot hast du Zugriff auf jeweils beide Soundtracks. Damit lassen sich nach Herzenslust eigene Playlists erstellen. Solche Funktionen sind es, die eine Remaster-Version noch sinnvoll und komfortabel ergänzen. Solche Gimmicks gehört meiner Meinung nach zu einer guten Remaster-Fassung mit dazu. Davon könnten sich manche Entwickler mal was abschauen.

Also ein perfektes Remaster?

Leider ist das nicht ganz der Fall. In der Testversion hatte ich noch mit einigen Bugs zu kämpfen. Zum Beispiel funktionierten die Tasten erst, nachdem ich das Spiel im Fenstermodus startete. Wenn man den rahmenlosen Fenstermodus startet, hat man zwar keinen visuellen Unterschied zum Vollbildmodus, jedoch bedurfte es etwa Zeit und ausprobieren. Das fiel erstmals auf, als ich die Grafik zwischen, sagen wir mal Retro und 4K-Auflösung mit der Leertaste wechseln wollte. Des Weiteren treten auch immer wieder Leistungseinbrüche auf. Das kann manchmal schon etwas nerven. Vor allem, weil die Animationen nicht überarbeitet wurden. Das ist auch ein Kritikpunkt. Man hätte die Animationen ruhig etwas überarbeiten können. Es wirkt schon seltsam, wenn die 4K-Soldaten Highspeed-Liegestütze machen. Etwas flüssigere Bewegungen hätte der neuen Grafik gut getan. Selbiges gilt natürlich auch für die K.I. Diese ist nach wie vor nicht so intelligent. Dafür aber außerordentlich tiefenentspannt. Für die meisten Sammler ist Flucht keine Option, wenn sie beschossen werden. Auch die Fahr- und Gehwege sind nicht immer nachvollziehbar.