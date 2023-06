Alle Infos zum cosplay village auf der gamescom 2023

Die gamescom ist nicht nur ein Ort, an dem man die neusten Spiele ausprobiert, Merch absahnt und in Warteschlangen campiert. Es ist auch ein Ort zum Treffen, Austauschen und Vernetzen. Da dürfen Cosplayer*innen natürlich nicht fehlen, denn einmal mehr ist dies ein wichtiger Bestandteil der Messe. Falls ihr auch mit dem Gedanken spielt dort zu cosplayen, haben wir hier alle Infos für euch zusammengetragen!

Das dürft ihr anziehen und mitbringen

Selbstverständlich könnt ihr auch dieses Jahr wieder in zahlreiche bekannte oder weniger bekannte Charaktere schlüpfen und die Messe bereichern. Aber wie bei so vielen Dingen, gibt es auch für die gamescom Regeln, an die man sich auch diesbezüglich zu halten hat. Hierfür gibt es einen kleinen Regelkatalog, welche Kostüme und Gegenstände angezogen und mitgebracht werden dürfen und welche nicht:

Nicht zugelassene Gegenstände

Echte Waffen

Verbotene Gegenstände gemäß §2 Waffengesetz, Anlage 2

Munition & Pyrotechnik

Reizstoffsprühgeräte

Elektroschockgeräte

Scharfkantige oder spitze Werkzeuge

Cosplays

Kostüme dürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit keine

Gefahr für Dritte darstellen.

Gefahr für Dritte darstellen. Dies bedeutet insbesondere, dass sie keine

scharfkantigen oder spitzen Bestandteile enthalten.

Anscheinswaffen

Anscheinswaffen sind nur zulässig, wenn sie aufgrund ihrer

Gestaltung als solche zu erkennen sind. Dies wird gewährleistet durch die farbliche Gestaltung oder die Größe.

Gestaltung als solche zu erkennen sind. Dies wird gewährleistet durch die farbliche Gestaltung oder die Größe. Sie dürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gefahr für

andere darstellen.

andere darstellen. Dies bedeutet insbesondere, dass sie nicht vollständig oder

überwiegend aus Metall, Holz oder Hartplastik gefertigt sind.

Die Outfits dürfen grundsätzlich nicht kulturell oder sozial beleidigend sein! Letztlich entscheidet jedoch das Sicherheitspersonal darüber, ob gewisse Gegenstände oder Kostüme gestattet sind, oder nicht.

cosplay village

Das cosplay village ist auch dieses Jahr wieder zentraler Dreh- und Angelpunkt für Cosplayer*innen. Zum konkreten Programm folgen noch Infos vom Veranstalter, jedoch dürft ihr euch auf einige Sachen schon freuen:

4 Tage einzigartiges Programm

Austausch mit Artists und Acts

Cosplay Workshops und Panels

Großer cosplay contest

cosplay contest – Wer hat das beste Outfit

Wer von sich behauptet, das beste Outfit zu haben, kann sich im cosplay contest beweisen. Der Wettbewerb findet am 26. August direkt auf der gamescom statt. Eine Fachjury bewertet dabei, zusammen mit der Community, in verschiedenen Kategorien, welche Cosplayer*innen besonders positiv herausstechen. Konkret sind es vier Kategorien:

Best Costume Platz 1-3

⁠Best Dress

Best Built

Fan Favorite

Der Wettbewerb verläuft wie folgt. Zunächst muss man sich im Vorfeld für bewerben. Den Zugang dazu erhaltet ihr über den folgenden Link. Dort müsst ihr zum einen angeben, welchen Charakter ihr cosplayen wollt, aber auch je ein Bild von euch ohne und mit Kostüm. Ob ihr dann aber auch am 26.08. auf der Bühne euer Outfit präsentieren dürft, entscheidet ein Team aus Expert*innen. Gewählt werden 30 Personen, die dann die Möglichkeit bekommen ihr Cosplay zu präsentieren. Ihr könnt sogar eure eigene Einzugsmusik wählen. Die Community, die auch ein gültiges gamescom-Ticket besitzt, kann dann auch bereits ihren vote für den Fan Favorit abgeben. Der komplette Zeitplan sieht wie folgt aus:

Registrierungsphase: Mitte-Juni bis August 3, 2023

Bekanntgabe der Finalisten: August 10, 2023

Online Voting des Fan Favoriten: August 11 to 25

Cosplay contest: August 26, 2023

Die Bühnenperformance pro Teilnehmer*inn dauert 30 Sekunden. Die gesamte Show wird zwischen einer und anderhalb Stunden dauern. Natürlich wird es auch Preise zum Abräumen geben. Welche das genau sind, wissen wir aber leider noch nicht. Wenn ihr noch mehr Details benötigt, könnt ihr euch das offizielle FAQ zum Event durchlesen.