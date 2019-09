The Last of Us Part II – Neue Infos am Dienstag

Gestern erst wurde der nächste State of Play Stream angekündigt. Jetzt wissen wir, es wird Neues zu The Last of Us Part II geben.

The Last of Us Part II beim nächsten SoP Stream

Es war lange ruhig um das Sequel zu Ellies and Joels Story, doch damit soll am Dienstag Schluss sein. Via Twitter hat Naughty Dog angekündigt, dass es zum nächsten State of Play Stream neue Informationen geben wird.

Der Tweet verrät noch nicht was man sehen wird, einzig ein Springmesser ist zu sehen. Von neuem Storymaterial bis hin zu einem möglichen Multiplayer könnte so ziemlich alles möglich sein. Wir dürfen also schon gespannt sein, was wir am Dienstag zu sehen bekommen werden.

Wie wir bereits gestern berichtet hatten, wird es beim State of Play mit Sicherheit auch wieder etwas zu Medievil, Death Stranding und dergleichen geben. Aber auch vollkommen neue Titel sollen in dem etwa 20 Minuten langen Stream angekündigt werden.

Gibt es vielleicht einen Titel den ihr euch ganz besonders wünschen würdet? Vielleicht ein Demon Souls Remake oder vielleicht ist an den Legend of Dragoon Remake Gerüchten ja auch etwas dran. Am Dienstag ab 22:00 Uhr wissen wir mehr.

Verfolgen könnt ihr den Stream am Dienstag auf den offiziellen Twitch und Youtube Kanälen von Playstation ab 22:00 Uhr.

“I’m gonna find…and I’m gonna kill…every last one of them.” pic.twitter.com/vO0cC6dGkO — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 20, 2019

Quelle: @Naughty_Dog via Twitter