Test: Persona 5 Royal – Wie schlägt sich das Meisterwerk auf der Nintendo Switch?

Seit vielen Jahren hat es sich so eingebürgert, dass passend zum Weihnachtsgeschäft im November eine neue Pokémon-Edition erscheint. Und jedes Jahr entstehen dadurch die immer gleichen Diskussionen bei den Fans. Viele wünsche sich eine komplexere Story mit ernsteren Themen, eine spannende Welt zum Entdecken und neben einem vielseitigen Kampfsystem auch interessante Charaktere, mit denen man mitfühlen kann. An diejenigen unter euch, die sich eben jene Aspekte bei Pokémon seit Jahren wünschen und jedes Jahr aufs Neue vermutlich enttäuscht werden, habe ich folgenden Tipp: Spart euch vorerst Pokémon Karmesin und Purpur und sichert euch stattdessen Persona 5 Royal für eure Nintendo Switch.

Das hochgelobte Meisterwerk aus dem Jahr 2019 ist seit dem 21. Oktober 2022 neben allen weiteren Plattformen nun endlich auch für Nintendos Hybrid-Konsole erhältlich. Grund genug, um das Japan-Rollenspiel mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen und herauszufinden, ob Pokémon im Jahr 2022 vielleicht nicht das Rollenspiel meiner Wahl für die anstehenden Wintermonate wird.

Willkommen an der Shujin Academy

In Persona 5 Royal schlüpft ihr in die Rolle des Highschool-Schülers Ren Amamiya, besser bekannt als Joker. Eines Tages werdet ihr Zeuge, wie eine Frau auf offener Straße von einem Mann belästigt wird. Selbstverständlich eilt ihr der Frau zur Hilfe und verscheucht den Angreifer. Dieser wird bei eurer Rettungstat verletzt und schwört, euch dafür büßen zu lassen. Das Ganze endet damit, dass ihr wegen Körperverletzung angezeigt werdet, von eurer Familie verstoßen werdet und von der Schule fliegt.

Als Schüler auf Bewährung werdet ihr von dem Café-Besitzer Sojiro Sakura aufgenommen und besucht ab sofort die Shujin Academy. Doch bereits vor eurem ersten Schultag beginnen sich merkwürdige Ereignisse zu häufen. Eine mysteriöse App lässt sich einfach nicht von eurem Handy löschen und eure Träume werden auch immer merkwürdiger. Auf dem Weg zu eurem ersten Tag an der Shujin Academy trefft ihr auf den Schüler Ryuji. Der vermeintliche Draufgänger bietet euch an, den restlichen Weg gemeinsamen zu bestreiten.

Doch als ihr an der Schule ankommt scheint es, als wärt ihr in einer anderen Realität gefangen. Die Schule hat sich nämlich in ein finsteres Schloss verwandelt und der König dieses Schlosses hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Sportlehrer eurer neuen Schule. Als der König / Sportlehrer die Eindringlinge hinrichten lassen will, wird in euch eine übernatürliche Kraft entfacht. Diese Kraft steht euch in Form eurer Persona namens Arsène fortan zur Seite und verhilft euch zur Flucht. Während ihr versucht aus dem Schloss zu entkommen, trefft ihr neben misshandelten Schülerinnen und Schülern auch auf die sprechende Katze Morgana. Sie erklärt euch, dass das Schloss das Bild der Schule repräsentiert, welches der Sportlehrer in seinem Herzen trägt. Von nun an wird es zu eurer Aufgabe, böse Erwachsene von ihren verdorbenen Begierden zu befreien, indem ihr in ihre Unterbewusstsein eintaucht und ihre Herzen stehlt.

Rundenbasierte Kämpfe und Entdeckungstouren

Das Gameplay in Persona 5 Royal lässt sich grob in zwei unterschiedliche Teile unterteilen. Auf der einen Seite entdeckt ihr als gewöhnlicher Highschool-Schüler eure Umgebung. Ihr lernt neue Leute kennen, geht gemeinsam ins Kino oder ins Restaurant und besucht die Schule. Es gibt wirklich an jeder Ecke etwas zu entdecken und zu unternehmen. Je nachdem, mit wem ihr eure Freizeit verbringt, entsteht zwischen euch und den Charakteren eine enge Freundschaft. Dadurch schaltet ihr wiederum im Laufe des Spiels nützliche Fähigkeiten frei, die euch im zweiten Gameplay-Teil, den Palästen, helfen werden.

In den Palästen begebt ihr und die restlichen Mitglieder der Phantom Thieves of Hearts euch in die tiefen Abgründe böser Seelen. In den Imaginationen der Erwachsenen erforscht ihr in dungeonartigen Gebieten die verdorbenen Begierden und versucht ihre Herzen von dieser Last zu befreien. Dies gelingt euch, indem ihr den jeweiligen Schatz der Person stehlt und sie so zu einem Sinneswandel in der „echten Welt“ bewegt.

Doch wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, sind die Paläste gespickt mit Gefahren. Überall lauern Wachen in Form von niederträchtigen Personas, die nur darauf warten, euch den Garaus zu machen. Euren Widersachern steht ihr in rundenbasierten Kämpfen gegenüber, die mit den klassischen Mechaniken funktionieren. Die Personas eurer Party-Mitglieder verfügen über Attacken mit speziellen Typen. Jeder Typ hat Stärken und Schwächen, welche es zu beachten gilt. Euer Charakter verfügt derweil über eine Leiste für Lebensenergie und über eine für die Angriffe der Personas. Sollte euch Letztere mal ausgehen, kann Joker unter anderem auf einen normalen Angriff und auf seine Schusswaffe zurückgreifen, um ordentlich Schaden auszuteilen.

Euren übrigen Crewmitgliedern könnt ihr im Kampf entweder detailliert befehlen, was sie tun sollen oder ihr gebt nur eine grobe Taktik wie „voller Angriff“ vor. Trefft ihr euren Gegner mit sehr effektiven Attacken, schlagt ihr sie nieder und erhaltet einen weiteren Zug. So lassen sich mit geschicktem Agieren wunderbare Kombinationen entfesseln, welche in einem mächtigen Gruppenangriff enden können. Zu guter Letzt dürfen klassische Items wie Medizin natürlich auch nicht fehlen.

Die Switch macht ihre Sache gut

Das Persona 5 Royal ein fantastisches Rollenspiel mit interessanten Charakteren, einer tollen Geschichte, einem komplexen Kampfsystem und einer detailreichen Welt ist, ist nichts Neues. Immerhin ist das Spiel schon gut drei Jahre alt und konnte bislang den Großteil der Spielerinnen und Spieler in seinen Bann ziehen. Bleibt also nur noch die Frage, ob der Port auf die Switch gut funktioniert hat oder ob man lieber bei Playstation und Co. bleiben sollte.

Nach dem ausführlichen Test muss man sagen, dass die Nintendo Switch ihre Sache wirklich gut macht. Das Spiel läuft im Docked-Modus mit 900p bei stabilen 30 FPS. Im Handheld bleiben die 30 FPS mit 720p erhalten. Das Spiel läuft also dementsprechend flüssig und es kann außer bei einigen Texturen kein gravierender Unterschied zu den leistungsstärkeren Konsolen festgestellt werden. Der Bonus, dass man Persona 5 Royal auf der Nintendo Switch nun immer und überall zocken kann, ist also ein schlagkräftiges Kaufargument, welches den Port auf Nintendos Hybridkonsole definitiv rechtfertigt.

Alles in allem gibt es für das Rollenspiel-Meisterwerk eine fette Weiterempfehlung. Gerade Spielerinnen und Spieler, die bislang noch keinen der Persona-Titel gespielt haben, sollten der Switch Version eine Chance geben. Allerdings müsst ihr wohl ordentlich Zeit mitbringen, wenn ihr euch auf dieses Abenteuer einlassen möchtet. Denn mit seinem eher ruhigem Tempo und rund 100 bis 150 Stunden Spielzeit ist Persona 5 Royal ein wahrer Brocken.

Persona 5 Royal Switch Base game and over 40 items of previously released downloadable content

Explore Tokyo, unlock Personas, customize your own personal Thieves Den, experience alternate endings, and more

Become the ultimate Phantom Thief and defy conventions, discover the power within, and fight for justice in the definitive version of Personal 5 Royal

Choose between Japanese and English VO

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.