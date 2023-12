Test: Destiny's Divide

Titelbild 2023 © Fobia Games

Am 3. November 2023 hat Fobia Games den Early Access für Destiny’s Divide freigegeben. Es ist ein Sammelkartenspiel mit vielen interessanten Elementen und Neuerungen, doch auch Genretypisches wird man wiederfinden. Inwieweit das alles harmoniert und funktioniert, insbesondere als ein Titel mit Frühzugang, lest ihr im folgenden Testbericht.

Ein holpriger doch epischer Start

Nach dem Start des Spiels wird man direkt mit epischer Musik und Grafik begrüßt. Dass Buttons verschoben sind und teils nicht richtig aufleuchten, ist schnell verziehen, da es ja ein Early Access Titel ist. Aber wirklich schade war, dass das Tutorial nicht funktioniert hat. Zwar wird man direkt zu Spielbeginn dazu eingeladen, doch bleibt man in einem Ladebildschirm gefangen. Derweil hört man die vermutlich angedachten Tonspuren hintereinander weglaufen. Ehe man sich versieht, ist man durch das Tutorial durch und bekommt die Siegesmeldung noch im Ladebildschirm. Als Kenner des Genres konnte ich mich schnell zurechtfinden, doch ein Einsteiger wird hier ein deutlich schwierigeres Leben haben.

Aber wie schon betont, wirkt der grafische Stil und die Atmosphäre des Spiels durch und durch episch. Man hat ständig das Gefühl, dass Götter hier um das Schicksal der Sterblichen spielen. Abgerundet wird das Ganze auch durch eine gute Vertonung. Destiny’s Divide setzt den Fokus klar auf Spieler gegen Spieler Inhalte, doch wäre hier ein super Ausgangspunkt, auch eine sagenhafte Geschichte mit Kampagne einzubauen. Doch dies scheint bislang nicht geplant.

Auf in die Kartenschlacht

Dreh- und Angelpunkte solcher Spiele sind natürlich immer die Kämpfe. Doch was macht Destiny’s Divide hier so besonders? Vom Basisregelwerk erinnert es stark an Blizzard’s Hearthstone. Doch es hat noch einiges mehr zu bieten, als nur eine aufgehübschte Kopie zu sein. Es gibt im Match links das sogenannte “Shared Board”, also geteilte Brett. Jeder muss hier drei ausgesuchte Karten einbringen, wovon der Gegner eine verbannen darf. Die übrigen vier Karten stehen dann beiden Kontrahenten jederzeit zum Ausspielen zur Verfügung. Außerdem gibt es die Option, eine Kreatur als Lieblingskarte zu deklarieren. Diese hat man dann immer zu Rundenbeginn auf einem gesonderten Podest zum Ausspielen parat.

Ziel eines Matches ist es, den gegnerischen Helden zu besiegen. Dazu hat man Kreaturenkarten, Aurenkarten, Zauberkarten und auch eine Energiekarte. Aurenkarten sind ähnlich wie Zauberkarten, gehen aber über mehrere Runden und haben meist umfassendere Effekte. Die Energiekarte hingegen bringt ein anderes neues Spielerlebnis mit rein. Sie bestimmt nämlich, ob man z.B. jede Runde um einen gewissen Betrag geheilt wird oder doch lieber dem Gegner direkten Schaden zufügt.

Kreaturen können die unterschiedlichsten Eigenschaften haben. Manche verspotten den Gegner, so dass sie zuerst angegriffen werden müssen. Andere vergraben sich und warten auf den richtigen Moment, zuzuschlagen, ähnlich wie verstohlene Kreaturen. Manche Monster fliegen in der Luft und können nur von anderen Fliegern angegriffen werden. Außerdem haben sie Talente, die automatisch oder manuell ausgelöst werden können. Die Liste an Optionen und Erklärungen dazu wären zu lang, um sie hier alle aufzuführen, aber es gibt einige. In Kombination mit den anderen Spielelementen lassen sich hier schöne Strategien erfinden und umsetzen. Der Widerhaken in dem Kontext: Man merkt, dass manche Strategien und Karten anderen deutlich überlegen sind. Doch das schreibe ich dem Early Access zu und hoffe, dass es im Laufe der Weiterentwicklung angepasst wird.

Der gute alte Deckbau

Epische Kämpfe kann es nur geben, wenn man auch einen ordentlichen Stapel Karten mitbringt. Alle Karten, die man hat, lassen sich gut filtern und in die Decks einbauen. Man bekommt Übersichten und Statistiken, um sich einen guten Überblick zu verschaffen. Jedes Deck besteht aus einem Helden, einer Energiekarte, einer Lieblingskreatur, drei Karten für das geteilte Brett und 41 weiteren Karten freier Wahl. Eine weitere Einschränkung ist, dass man maximal nur vier legendäre und zwei transzendierende Karten mitnehmen darf. Letztere sind die stärksten Karten im Spiel. Das sind Variationen der üblichen Karten mit zusätzlichen mächtigen Effekten.

Ein Hauptaugenmerk sollte natürlich auf der Heldenfigur liegen. Zu Beginn des Spiels kann man sich jemanden von den 12 verfügbaren Karten aussuchen. Später kann man natürlich weitere freispielen, doch das kann etwas dauern. Jede Heldenfigur hat ein aktives und passives Talent. Ersteres sind starke Züge im Kampf, die aber erst durch bestimmte seltene Karteneffekte wieder aufgeladen werden müssen, bevor man sie erneut einsetzen kann. Die passiven Talente sind meist einmal pro Runde automatisch aktiv, wie die Kostenreduzierung einer bestimmten Kreaturensorte oder die Verstärkung der zuerst ausgespielten Karte.

Finanzierung und weitere Funktionen

Wie es bei einem Free to Play Titel nun mal ist, muss es sich irgendwie finanzieren. Mit Echtgeld kann man sich die Spielwährung kaufen und damit neue Kartenpackungen holen. Auch ist es gezielt möglich, eine bestimmte Karte aus dem Shop zu erwerben oder durch das Versilbern alter Karten eine gewünschte neue herzustellen. Wer nun denkt, dass jene mit einem großen Geldbeutel sich schnell einen Sieg erkaufen können, so stimmt das nur bedingt. Normale, seltene, epische und legendäre Karten vermag man zwar aus Kartenpackungen ziehen zu können, doch die transzendierenden Karten nicht. Diese starken Karten muss man sich erspielen. Inwieweit das genau geht, kann ich nicht sagen. Das ist eine der Funktionen, die mir im Early Access nicht über den Weg lief.

Was ebenfalls noch nicht verfügbar ist, worauf man sich aber sehr freuen kann, ist die Handels- und Verleihfunktion unter Spielern. Fobia Games möchte wohl, dass die Spielerschaft wieder ein wenig das Gefühl bekommt, “gemeinsam an einem Tisch zu sitzen”. Um hier Betrugsmaschen zuvor zu kommen, soll es diverse Limitierungen geben. Manche Karten kann man z.B. nicht handeln. Außerdem sind nur zwei Tauschgeschäfte pro Tag möglich. Beim Verleihen kann der Verleiher sich aussuchen, wie lange die Karte weggegeben wird. Aber keine Sorge, der Leiher kann die Karte dann wiederum nicht verkaufen oder anderen Unfug damit treiben.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.