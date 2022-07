Planet Zoo ist ein Zoo-Aufbau-Strategiespiel, das von Frontier Developments für Windows entwickelt und veröffentlicht wurde. Das Spiel ist am 5. November 2019 erschienen. In diesem Beitrag soll es um das 11. DLC gehen, welches am 21. Juni 2022 erschienen ist. Wir haben uns alles angesehen und uns dabei auch näher mit den Bedürfnissen der einzelnen neuen Tierarten beschäftigt – bleibt also dran!

Planet Zoo – Der Inhalt des Arterhaltungs-DLC

Das Arterhaltungs Pack bringt 4 neue Gehegetiere und 1 neues Vivariumtier aus der ganzen Welt in deinen Zoo, alle mit einem Erhaltungsstatus von „Gefährdet“ oder darunter. Umarmen Sie das majestätische Przewalski-Pferd, sehen Sie den Amur-Leoparden, wie er seine Einsamkeit genießt, schwingen Sie nach Herzenslust mit dem Siamang und sonnen Sie sich in der Sonne mit dem Säbel-Gehörnten Oryx. Auch Ihre Gäste können sich mit dem neuen Ausstellungstier, dem Axolotl, bezaubernd fühlen! Mehr Infors zu den tierischen Start erfährst du unten im Text.

Erschaffe mit über 150 neuen Landschaftselementen den umweltfreundlichen Zoo deiner Träume! Genieße eine Reihe neuer Laubartikel, darunter verschiedene Wiesenblumen wie Butterblumen und Margeriten sowie Sonnenblumen, Tomatenpflanzen und Feigenbäume – dein Zoo war nie grüner! Das ist nicht die einzige Art, wie es grün sein kann, denn es gibt auch eine ganze Reihe neuer umweltfreundlicher Landschaftselemente wie ein 3D-gedrucktes Betonwandset. Erfassen die harte Arbeit, die in deinem Zoos für den Naturschutz geleistet wird, mit neuen Backstage-Requisiten wie Rechen, Schlauch und Schubkarre! Bitte beachte, dass es sich bei diesen Artikeln nur um Dekoelemente handelt.

Das neue Zeit-Szenario

Begleiten uns im Turtle Rock Wildlife Orphanage in unserem neuen zeitgesteuerten Szenario! Inspiriert vom Gorkhi-Terelj-Nationalpark in der Mongolei hast du die Aufgabe, so viele Arten wie möglich zu retten, zu rehabilitieren, zu dokumentieren und freizulassen. Nicht nur das, du musst es auch grün halten, indem du nur erneuerbare Energiequellen verwenden, und sicherstellen, dass dein Zoo durchweg einen hohen Bildungswert hat! Es ist eine ziemliche Aufgabe, aber wir wissen, dass du ihr gewachsen bist!

Das gibt es im Update 1.10 kostenlos

In diesem Update findest du viele neue aufregende Funktionen, wie neue Bildungsstationen, neues Gastverhalten und sogar neues Tierverhalten! Um vollständige Informationen darüber zu bekommen, lies gerne den Beitrag, vom Update dazu.

Bildungsstationen für deine Gäste

Liebst du es zu lernen? Deine Gäste tun das auch, und jetzt kannst du in deinen Zoos wie nie zuvor mit neuen Bildungsstationen lernen! Diese Stationen sind eine Reihe neuer Gegenstände, mit denen sich kleine Gäste beschäftigen können, wodurch sie einen kleinen Glücks- und Bildungsschub erhalten. Auch deine erwachsenen Gäste erhalten ein neues Verhalten, mit dem Hinzufügen von Gruppenfotos! Die Gäste werden sich jetzt als kleine Gruppen aufstellen und posieren, während ein anderer Gast ein Foto macht, was es ihnen ermöglicht, die glücklichen Erinnerungen festzuhalten, die sie in Ihrem Zoo gemacht haben, und Ihren Zoo lebendiger als je zuvor erscheinen zu lassen.

Tierischer Chor und Schnüffelverhalten

Tiere bekommen auch neue Dinge zu tun mit dem Hinzufügen von Schnüffel- und Chor-Verhalten! Eine Reihe von Tieren sowohl im Basisspiel als auch in Planet Zoo Packs können nun Schnüffelinteraktionen in ihren Lebensräumen durchführen, sie auf realistischere Weise erkunden und sich mit ihnen beschäftigen. Darüber hinaus können die Polar- und Timberwölfe jetzt neben dem neuen Siamang aus dem Conservation Pack an einem Chorus Call teilnehmen – einem vokalen “Gesangs” -Verhalten, das in Gruppen durchgeführt wird. Sie werden es sogar beim Waten oder Klettern fortsetzen!

Neue Klettervorrichtungen

Der Siamang kann auch ein aufregendes neues Verhalten zeigen, wenn ein modularer Kletterrahmen hinzugefügt wird. Dieser Gegenstand ermöglicht es dem Siamang, seine berühmte Brachiation-Aktivität durchzuführen; was bedeutet, dass sie frei um den Rahmen schwingen. Auch alle anderen Tiere, die in der Lage sind, auf dünnen Rahmen zu klettern, werden dies als neue Standard-Kletterbereicherung nutzen können.

Der goldige Amurleopard

Der Amurleopard ist eine Unterart der Leoparden, die in gemäßigten Wäldern zwischen den tiefen Ostrussland und China vorkommen. Die Art hat sich sowohl an die warmen Sommer als auch die kalten Winter der Region angepasst. Diese Großkatze besitzt einen stämmigen, muskulösen Körperbau, einen dicken Schwanz und ein breites Gesicht mit kleinen runden Ohren. Amurleoparden messen eine Schulterhöhe von 60 bis 78 Zentimeter und eine Länge von 100 bis 136 Zentimeter, wobei ihr Schwanz weitere 82 bis 90 Zentimeter hinzufügt. Weibchen sind meistens kleiner als Männchen- Männchen wiegen zwischen 32 und 48 Kilogramm, während Weibchen mit 25 bis 42 Kilogramm leichter sind.

Wissenswertes zur Haltung von Amurleoparden

Die vom Aussterben bedrohten Großkatzen sind Einzelgänger und kommen deshalb nur zur Paarung zusammen. Sie sind 90 bis 105 Tage trächtig und bekommen 1-3 Kitten pro Wurf.

Gehegevoraussetzungen

Mindestens 1 Adult und 0 Jungtiere:

705 m² nutzbare Geländeanforderung und 45 m² Kletteranforderung

Maximal 2 Adults und 3 Jungtiere:

983 m² nutzbare Geländeanforderung und 80 m² Kletteranforderung

Die Temperaturanforderung liegt bei -15-31°C und es wird unbedingt eine Barriere mit dem Widerstandsgrad 3 benötigt. Dieser sollte nicht unter 3 Metern sein und unbedingt mit einem Kletterschutz versehen sein.

Kompatible Arten, um sich das Gehege zu teilen:

⦁ Keine

Das wilde Przewalski-Pferd

Das Przewalski-Pferd ist eine Wildpferdeart, die in der Steppe der Mongolei lebt, auch bekannt als Tachi, Mongolisches Wildpferd und Asiatisches Wildpferd. Das Przewalski-Pferd ist kleiner und stämmiger gebautals die meisten anderen Pferdearten. Es misst eine Schulterhöhe von 1,2 bis 1,5 Meter Schulterhöhe. Geschlechtsreife Tiere wiegen zwischen 250 und 360 Kilogramm. Männchen könnenetwas größer sein als Weibchen, auch wenn es bei dieser Spezies keine offensichtlichen Geschlechtsunterschiede gibt.

In den 1960er Jahren durch Lebensraumverlust und Überjagen einst vom Aussterben bedroht hat das Przewalski-Pferd nur in Gefangenschaft überlebt. In der Wildnis könnte die Art als ausgestorben bezeichnet werden, da sämtliche Populationen sorgfältig in Nationalparks und Wildreservaten verwaltet werden und Nachkommen von Zuchtprogrammen sind, die wieder in die Wildnis eingeführt wurden. Allerdings wurde das Przewalski-Pferd 2011 als Folge dieser Wiedereinführungsbemühungen als starkt gefähredete Art neu kategorisiert, und die Population wird weiter genauestens beobachtet, um die Reproduktion zu maximieren und Inzucht zu minimieren.

Wissenswertes zur Haltung von Przewalski-Pferden

Pferde-Fans werden sich freuen, denn diese geselligen Wildpferde leben in Herden zusammen. Stuten sind elf bis zwölf Monate lang trächtig und tragen ein Fohlen aus.

Gehegevoraussetzungen

Mindestens 3 Adults und 0 Jungtiere:

919 m² nutzbare Geländeanforderung

Maximal 8 Adults und 5 Jungtiere:

2209 m² nutzbare Geländeanforderung

Die Temperaturanforderung liegt zwischen -9-38°C und es wird eine Barriere der Stufe 2 benötigt, die mindestens 1,25 Meter hoch ist.

Kompatible Arten, um sich das Gehege zu teilen:

⦁ Trampeltiere

Der kletterfreudige Siamang

Der Siamang ist eine Gibbonart, die in den Regenwäldern der malaysischen Halbinsel und der indonesischen Insel Sumatra lebt. Ihre Körper sind mit einem völlig schwarzen zotteligen Fell überzogen, das auf ihren Gesichtern dünner und grau ist. Siamangs haben sehr lange Arme. Ihre Armspannweite entspricht fast ihrer doppeltn Körperlänge. Eines ihrer auffälligsten Merkmnale ist der Kehlsack unter ihrem Kinn, der sich während ihrer charakteristichen Laute aufbläht. Typischerweise sind Siamangs 75 bis 100 Zentimeter groß und wiegen zwischen 10 und 13 Kilogramm.

Sie gelten als gefährdete Art, aufgrund des starken Abfalls der Populationszahlen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Abholzung der Wälder und landwirtschaftliche Landumwandlungen sind die größte Bedrohung für ihr Überleben, da ihr Lebensraum oft zerstört wird, um Palmölplantagen zu schaffen.

Wissenswertes zur Haltung von Siamangs

Die Siamangs leben in kleinen Gruppen zusammen und werden von einem dominanten Pärchen angeführt. Nach 8 Monaten kommt ein Jungtier zur Welt, welches von beiden Elternteilen betreut wird.

Gehegevoraussetzungen

Mindestens 2 Adults und 0 Jungtiere:

385 m² nutzbare Geländeanforderung und 115 m² Kletteranforderung

Maximal 6 Adults und 3Jungtiere:

825 m² nutzbare Geländeanforderung und 308 m² Kletteranforderung

Die Temperaturanforderung liegt zwischen 17-42°C und es wird eine Barriere der Stufe 3 benötigt, die mindestens 5 Meter hoch ist. Wollt ihr einen Wassergraben als Barriere ziehen, ist drauf zu achten, dass das Wasser mindestens 6 m breit ist und 2 m tief ist, damit die Tiere nicht ausbrechen können.

Kompatible Arten, um sich das Gehege zu teilen:

⦁ Borneo Urang Utan

Die seltene Säbelantilope

Die Säbelantilope ist eine Antilope, die früher in der und um die Wüste Sahara in Nordafrika gelebt hat. Säbelantilopen messen eine Schulterhöhe von einem bis 1,3 Metern. Männchen sind etwas größer und schwerer als Weibchen.

Seit 2000 gilt die Säbelantilope als in der Wildnis ausgestorben. Die Art wurde durch Lebensraumverlust und Überjagen ins Aussterben getrieben. Gegenwärtig existieren nur wiedereingeführte Populationen in betreuten Naturreservaten und Nationalparks in Nordafrika. Es gibt hohe Zahlen von Säbelantilopen in erfolgreichen Zuchtprogrammen in Gefangenschaft, doch Erhaltungsbemühungen treffen auf Schwierigkeiten bei der Wiedereinführung des Tieres in seinen natürlichen Lebensraum: Die Antilope legt bei der Futtersuche weite Entfernungen zurück, doch aufgrund von Lebensraumzerlegung fällt es der Art schwer, ihrem natürlichen Verhalten nachzugehen und ausreichend Nahrungs- und Wasserquellen zu finden. Abgesehen von dieser Problematik wurden eine Vielzahl von Herden erfolgreich wiedereingeführt, und es besteht die Hoffnung, dass Säbelantilopen bei zukünftigen Bewertungen nicht mehr als in der Wildnis ausgestorben klassifiziert werden.

Wissenswertes zur Haltung von Säbelantilopen

Die Säbelantilopen leben in kleinen Herden zusammen und werden von einem dominanten Männchen angeführt. Nach 9 Monaten kommt ein Jungtier zur Welt, im seltenen Fall können es auch Zwillinge werden.

Gehegevoraussetzungen

Mindestens 3 Adults und 0 Jungtiere:

350 m² nutzbare Geländeanforderung

Maximal 6 Adults und 3Jungtiere:

790 m² nutzbare Geländeanforderung

Die Temperaturanforderung liegt zwischen 3-48°C und es wird eine Barriere der Stufe 2 benötigt, die mindestens 1,25 Meter hoch ist.

Kompatible Arten, um sich das Gehege zu teilen:

⦁ Afrikanischer Strauß

• Kaffernbüffel

• Netzgiraffe

• Steppenzebra

Das beliebte Axolotl

Der Axolotl ist ein Amphibuim, das ausschließlich in Süßwasserseen in Mexiko vorkommt, wobei allein der Xochimilco-See sein natürlicher Lebensraum ist. Seine Wildart ist grün und braun gefärbt, mit dunklen Tupfen auf dem ganzen Körper, doch Axolotl im Tierhandel sind oft leuzistisch (weiß) oder tretn in einer Vielzahl anderer lebendiger Farbmorphen auf. Sie besitzen deutliche Kiemenfächer, die aus ihrem Hals hervorstehen, ein häufiges Merkmal bei sämtlichen Salamanderlarven, wobei der Axolotl diese Außenkiemen aufgrund seines eher aquatischen Lebensstils behält. Sein Gesicht ist breit, mit kleinen Augen und einem großen Maul. Ihre Länge reicht von 15 bis 45 Zentimeter und ihr Durchschnittsgewicht liegt bei etwa 300 Gramm.

Aufgrund von Lebensraumverlust ist der Axolotl vom Aussterben bedroht. Der Chalco-See, einer ihrer natürlichen Lebensräume wurde für Trinkwasser für Menschen trickengelegt und der Xochimilco-See wurde zu einem Kanalnetzwerk reduziert. Das hat zu einer Populationsfragmentierung geführt und erschwert Nachrungs-, Paarungs und Laichverhalten des Axolotls.

Wissenswertes zur Haltung in eurem Zoo

Das Axolotl, welches oft auch in Aquarien zuhause gehalten wird, ist ein gerngesehenes Vivariumtier und lebt entweder alleine ofer inb einer Gruppe von bis zu 5 adulten Tieren zusammen.

Vivariumvoraussetzungen

Die Temperaturanforderung liegt bei 15-20°C und die Feuchtigkeitsanforderung des Vivariums liegt bei 80-90%.

Wie jedes andere Viviariumtier auch, können auch diese Tierchen nicht mit anderen Arten zusammen gehalten werden.

