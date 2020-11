Ghostrunner – Test zum Cyberpunk-Schnetzler

Lang habt ihr darauf gewartet und nun endlich ist es soweit! Ghostrunner erschien Ende Oktober! Ihr dachtet ihr rede von Cyberpunk? Da muss ich euch enttäuschen, denn das kommt doch erst im Dezember. Bis dahin kann dieser Titel euch etwas die Zeit vertreiben. Was genau das Spiel zu einem guten Zeitvertreib macht, erfahrt ihr bei uns im Test!

Mal wieder Gedächtnisverlust? One More Level heißt das polnische Entwicklerstudio hinter Ghostrunner. 505 Games dient dabei als Publisher und solltet ihr von Spielen wie Control oder Death Stranding kennen. Im Spiel schnetzelt ihr euch mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegner und sterbt, sterbt und sterbt. Der Titel spielt in einer postapokalyptischen Cyberpunk Welt, in der ihr als Ghostrunner unterwegs seid. Etwas klischeehaft wacht ihr auf und erinnert euch an nichts, nur eine Stimme in eurem Kopf kann euch helfen, euer Gedächtnis wiederherzustellen. Die Stimme wird auch der Architekt genannt, welche von Adam erschaffen wurde, dem Designer der Ghostrunner. Eure Aufgabe ist es den Keymaster zu besiegen, jedoch seid ihr dabei nicht ganz allein, denn nicht nur der Architekt labert fleißig in eurem Kopf, nein auch Zoe hat dabei ein Wörtchen mitzureden. Zoe ist jedoch keine KI sondern ein Mensch und gehört zu den Rebellen, die gegen den Keymaster kämpfen. Sie und der Keymaster sind nicht unbedingt derselben Meinung, wodurch auch bei euch Konflikte entstehen. Auch wenn der Ghostrunner an den Architekten gebunden ist, trifft er seine eigenen Entscheidungen und macht sein eigenes Ding. So wirklich relevant ist die Story auch nicht und lief bei mir eher nebenbei, aber dafür kann das Gameplay glänzen.

Schnipp schnapp, Kopf ab! Gewalt, Geschwindigkeit und ein guter Beat machen das Spiel aus und natürlich die massenhaften Tode, die ihr erleiden werdet. Ghostrunner würde ich als rogue-like einordnen und somit sind Tode bzw. ein erhöhter Schwierigkeitsgrad an der Tagesordnung. Im Prinzip ist der Titel ein 3D Katana Zero ohne die Pixeloptik. Ihr schnetzelt euch durch die Gegnermassen, um so den nächsten Checkpoint zu erreichen, dabei stehen euch verschiedene Mittel zur Verfügung, um nicht ins Gras zu beißen. Der Weg, den ihr gehen müsst, ist nicht wirklich vorgeschrieben, jedoch merkt man schon wohin euch das Spiel drängen möchte. Mit dem „vorgeschriebenen“ Weg bin ich auch am besten gefahren und hatte auch das angenehmste Spielgefühl. Als Ghostrunner könnt ihr an Wänden entlanglaufen, auf dem Boden rutschen und euch mit einer Art Enterhaken von A nach B ziehen. Diese Fähigkeiten solltet ihr auch häufig nutzen, denn stehen bleiben ist euer Todesurteil. Schüsse und Projektile könnt ihr mit eurem Schwert abwehren oder ihnen gekonnt mit einem Sprung ausweichen. Außerdem könnt ihr die Zeit verlangsamen, um noch einfacher parieren zu können. Aber eure Gegner lassen sich von euch nicht einfach umbügeln, denn auch die haben ein paar Tricks auf Lager. Meistens sind sie jedoch mit Gewehren und Laserpistolen bewaffnet, ab und an kommen noch Nahkämpfer dazu, die wirklich nerven können. Im Gegensatz zu den Fernkämpfern, springen die Nahkämpfer auf euch zu, wodurch ihr noch mehr aufpassen müsst. Einige Gegner werden von einem Schild geschützt, welches zuerst zerstört werden muss, bevor ihr sie erledigen könnt. Die Schilde werden von einer Art Energiekugel produziert. Manchmal sind sogar die Kugeln von einem Schild umhüllt, dann ist es wichtig, die richtige Reihenfolge herauszufinden. Es gibt aber auch ruhigere Passagen, bei denen ihr Rätsel lösen oder Sprungpassagen meistern müsst. Die Denkaufgaben sind meist nur einfache Schieberätsel, die mit etwas Hirnschmalz gelöst werden können. Zugleich sind diese ruhigen Abschnitte perfekt, um euch etwas runter zu holen, falls es mal etwas länger gedauert hat.

Upgrade gefällig? Um das Spiel etwas abwechslungsreicher zu machen, gibt es verschiedene Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt und Upgrades, die mit der Zeit freigeschaltet werden. Eine neue Fähigkeit erlaubt es euch zum Beispiel, durch mehrere Gegner gleichzeitig zu springen, wenn diese in einer Linie stehen. Im Laufe der Zeit stehen euch zudem Upgrades zur Verfügung, um euch im Kampf besser zu wappnen. Die Upgrades müssen wie bei einem Puzzle angeordnet werden, um so wenig Platz wie möglich zu verschwenden. Durch den begrenzten Platz müsst ihr euch gut überlegen, welche Eigenschaften ihr mitnehmen wollt und auf was ihr verzichten könnt. Das Reflektieren von Kugeln kann sehr nützlich sein, um so sich selbst zu schützen und den Gegner zu erledigen. Normalerweise würden die Kugeln nur abgewehrt werden, mit dem Upgrade könnt ihr jedoch damit den Gegner auch direkt erledigen.