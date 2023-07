gamescom 2023 – Alle Infos zur den Creator Lounges

Die gamescom 2023 ist nicht nur ein Ort, um neue Spiele anzuspielen, sondern insbesondere auch um sich miteinander zu connecten. Dies gilt auch für Content Creator, die sich auf der gamescom treffen, austauschen oder einfach entspannen können. Dazu wird die Messe viele Creator Lounges bieten. Dort könnt ihr euch als Content Creator mit anderen vernetzen, Spaß haben oder auch voneinander lernen. Damit ihr wisst, was es vom 23. – 27. August in Köln für euch zu entdecken gibt, haben wir die Creator Lounges in einer Übersicht für euch zusammengefasst!

9GAG Lounge

Microinfluencer*innen sind hier willkommen. Ob auf Twitch, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook oder Instagram, sofern ihr über 5000 Follower habt, könnt ihr hier als 9GAG Booth Ambassador auftreten. Nicht nur erhaltet ihr dann das Messeticket kostenlos, ihr könnt euch außerdem mit potentiellen Sponsoren treffen und austauschen, den bekannten Hide the Pain Harold kennenlernen, aber auch an der 9GAG Abschlussparty teilnehmen. Natürlich gibt es mit der Creator Lounge auch einen kleinen Rückzugsort für die Content Creator, um sich ungestört mit anderen Influencer*innen auszutauschen. Ihr habt Lust darauf und erfüllt die genannten Kriterien? Dann könnt ihr euch hier bewerben.

Dead Good Lounge

Das weltweit aktive Medienhaus Dead Good Media ist ebenfalls auf der gamescom 2023 vertreten. Bekannt sind sie als PR für Presse und Influencer*innen, als Comicbuch-Verlag und Game Key Distributor. Auf der Messe haben sich ebenfalls eine Creator & Press Lounge zu bieten. Neben Snacks und Drinks steht natürlich der Austausch im Vordergrund. Hierzu steht selbstverständlich das Dead Good Team zur Verfügung, um sich über die Möglichkeiten dort zu erkundigen, aber auch mit anderen Content Creatorn zu sprechen. Zudem wird es auch einige Präsentationen hinter verschlossenen Türen geben. Für einen geselligen Plausch mit anderen eignet sich aber insbesondere der “Cinq à sept” mixer. Zur Teilnahme geht es hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gamescom Creator Lounge

Der eigene Bereich für Content Creator hat wieder eine Menge zu bieten. Neben Verpflegung wird es auch Workstations geben, an denen ihr an eurem Content arbeiten könnt. An den Streaming-Booths könnt ihr zudem auch einfach wie es euch passt live gehen. Der Austausch steht aber auch hier ganz oben auf der Liste, um von anderen zu lernen. Das Ticket für die Messe ist natürlich mit inbegriffen. Sofern ihr als Content Creator im Bereich Gaming unterwegs seid und einige Kriterien erfüllt, wie das Mindestalter von 16 Jahren, dem Nachweis über den Eigentum des entsprechenden Kanals/ Accounts oder über den Bestandteil des Support-Teams eines Content Creators und der Beteiligung an der Content-Erstellung.

Dann müsst ihr euch online für die Messe akkreditieren lassen. Es wird dann entsprechend geprüft, ob ihr die Kriterien erfüllt und auch entsprechende Reichweite mitbringt. Aber keine Sorge, auch “kleinere” Content Creator bekommen teilweise die Möglichkeit hierzu. Eine Begleitperson könnt ihr außerdem noch mitbringen, sei es für Aufnahmen oder als Manager*in. Akkreditieren lassen könnt ihr euch hier.

Red Bull Creator Lounge

Auch Red Bull ist wieder am Start. Hier habt ihr als Content Creator die Möglichkeit zu netzwerken, an Projekten zu arbeiten, Kollaborationen zu starten und Inspiration zu sammeln. Natürlich darf das kleine Getränk aus der Dose im Chill Out und Co-Working Bereich nicht fehlen. Dazu gibt es noch eigene Veranstaltungen von Red Bull. Anmelden kann man sich hierfür ab dem 1. August. Weitere Infos zur Red Bull Lounge werden aber noch folgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.