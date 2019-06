Comic Con Experience 2019 – Alle Infos zur ersten CCXP in Köln

Für Rollenspielfans, LARPer und andere Interessierte hat sich im Kalender dieses Jahr etwas geändert, denn aus der Role Play Convention (RPC) wurde die Comic Con Experience (CCXP). Die Veranstalter der RPC arbeiten nun mit den Veranstaltern aus Brasilien zusammen. Im Vorfeld gab dieser Zusammenschluss hitzige Diskussionen auf allen Social Media Kanälen. Ob die Zweifel gerechtfertigt oder unbegründet sind, könnt ihr bald selber herausfinden.

Die CCXP wird auf dem Messegelände in Köln stattfinden und in den Hallen 7 und 8 zu finden sein. Für den Einlass wird der Eingang Nord der Koelnmesse geöffnet sein.

Die Öffnungszeiten der CCXP 2019

Vom 27.06.19 bis 30.06.19 werden die Tore für alle Besucher geöffnet sein, damit wird die Messe im Vergleich zur RPC zwei Tage länger gehen.

Welche Tickets gibt es?

Tickets gibt es in verschiedenen Preiskategorien: Standard Tickets, Epic Experience oder Full Experience. Zur Eintrittskarte erhält jeder Käufer einen Fahrausweis, der zur An- und Abfahrt zum Besuch der Koelnmesse in der 2. Klasse berechtigt. Alle Kinder bis 6 Jahre haben sogar in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt. Generell gilt: Kinder bis 12 Jahre dürfen nur in Begleitung Erwachsener auf das Messegelände.

Standard Ticket:

Dieses Ticket gewährt euch einfachen Eintritt zur Messe, ohne jeden Schnickschnack.

Last Minute Preis (bis zum 26.06.2019) Tageskasse Tageskarte Do oder Fr 38,00 € 45,00 € Tageskarte Kinder Do oder Fr 19,00 € 22,50 € Tageskarte Sa oder So 45,00 € 52,00 € Tageskarte Kinder Sa oder So 22,50 € 26,00 € Dauerkarte 128,00 € 149,00 € Dauerkarte Kinder 64,00 € 74,50 €

Epic Experience:

Neben dem Eintritt an allen Tagen zur Messe erhaltet ihr noch folgende Boni:

Ein exklusives Sammler Ticket gültig für die gesamte Dauer der CCXP COLOGNE

Early Entry: Eintritt eine Stunde vor dem offiziellen Einlass

Ein Epic Kit mit einer Auswahl an Merchandise-Artikeln + ein exklusives CCXP COLOGNE Poster

Ein Gutschein für ein Foto oder ein Autogramm mit einem eingeladenen Stargast der CCXP COLOGNE

Last Minute Preis (bis zum 26.06.2019) 295,00 EUR

Tageskasse 345,00 EUR

Full Experience:

Neben dem Eintritt an allen Tagen zur Messe erhaltet ihr noch folgende Boni:

Ein exklusives Sammler Ticket gültig für die gesamte Dauer der CCXP COLOGNE

Early Entry: Eintritt eine Stunde vor dem offiziellen Einlass

Ein Full Kit mit einer großen Auswahl an Merchandise-Artikeln + ein exklusives CCXP COLOGNE Poster

Fast Lane am Eingang

Fast Lane am Eingang des Thunder Theater

Garantierter Eintritt und reservierte Plätze neben der Stage im Thunder Theater

Gutscheine für je ein Foto und je ein Autogramm mit drei der eingeladenen Stargäste der CCXP COLOGNE

2 Sammlerfiguren im Maßstab 1:10 von Iron Studios exklusiv für die CCXP hergestellt

Ein exklusives Set mit Produkten von Faber-Castell

Zugang zum VIP-Parkplatz und zur VIP-Lounge mit Bewirtung und Service (keine zusätzlichen Kosten)

Last Minute Preis (bis zum 26.06.2019) 1.250,00 EUR

Tageskasse 1.450,00 EUR

Autogramm- und Fotosessions:

Es besteht die Möglichkeit mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen Fotos zu machen und Autogramme zu bekommen. Alle Stars und deren Preise findet ihr hier.

Bühnen laden zum Verweilen auf der Comic Con Experience 2019 ein

Auf zwei Bühnen wird es Interviews, Vorstellungen und Stars am laufenden Band geben. Das „Thunder Theater“ wird durch eine Alterskontrolle beschränkt sein. Hier werden Trailer zu kommenden Filmen gezeigt und Schauspieler wie Game of Thrones Star Nikolaj Coster-Waldau, Benedict Wong (Avengers), Zachary Levi (Shazam!), Rebecca Mader (Once upon a time) oder Mark Pellegrino (Supernatural) für Fragen zur Verfügung stehen. Die zweite Bühne „Ultra Stage“ wird euch rund 400 Sitzplätze bieten und euch werden Vorträge über Sci-Fi und Fantasy gehalten oder Panels mit Comic-Artists finden statt. Zu den Bühnenprogrammen kommt ihr hier: Thunder Theater und Ultra Stage

Mittelaltermarkt und LARP, für jedermann

Wie bereits auf der RPC wird es auch wird es im Außenbereich einen großen Mittelaltermarkt geben. Mittelalter-Musik und Gaukler werden euch auf der Bühne im Außenbereich unterhalten. Ein Highlight in diesem Jahr wird die Falknerei „Skyhunters Frechen“ sein, welche mit unterschiedlichstem Federvieh vor Ort sein wird. Kulinarisch wird es ebenfalls mittelalterlich, Fleischspieße, Hexenpeitschen oder Met wird in Strömen fließen. Wer sich mit neuen Waffen, Kleidern oder handgefertigten Schmuck ausstatten möchte, bekommt hier ebenfalls die Möglichkeit.

Cosplayer Championship, Walking Acts und internationale Berühmheiten

Cosplay ist ein großer Teil der Comic Con Experience. Es wird eine Meisterschaft ausgetragen, bei denen Preisgelder im Wert von 1800 Euro winken. Die antretenden Finalisten werden am 17.06.19 bekannt geben. Auf dem gesamten Messeglände werden euch Cosplayer entgegenkommen. Ob aus Videospielen, Animes oder Mangas werden euch teils skurrile, teils detailgetreue Kostüme begegnen. Kinpatsu Cosplay aus Südafrika oder Riki ‘Riddle’ Lecotey aus den USA sind ebenfalls auf der Messe und geben zum Teil Vorstellungen mit Tipps und Tricks.

Artists‘ Alley auf der Comic Con Experience 2019

Auf der Artists‘ Alley dürfen Zeichner von Comics und ähnlichen ihre Werke präsentieren. Man wird auch wieder für einen schmalen Taler ein eigenes Andenken kaufen können, oder ein Bild von sich zeichnen lassen. Wer schon immer ein signiertes Comic-Heft wollte, hat nun hier die Chance sich eine Unterschrift zu ergattern.

Analoge Spieler aller Art

Auf rund 2000 m² werden euch verschiedene Spiele präsentiert, betreut wirden die Bereiche durch den Shop Fischkrieg, Tequilas Welt und GFR e.V.. Gezeigt werden unter anderem exlusive Kickstarter-Projekte welche noch nicht im Handel erhältlich sind. Diverse Brett- und Kartenspiele laden euch auf Demorunden ein und auch Tuniere werden ausgetragen. Im Bereich Table Top werden euch Spiele vorgestellt, ihr könnt neue Figuren oder Farben kaufen und vor Ort ausprobieren. Trading Card Games sind heute kaum noch weg zu denken, egal ob Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Final Fantasy oder Pokemon, hier könnt ihr Karten tauschen oder Duelle auskämpfen. Eure Fantasie könnt ihr im Bereich Pen & Paper spielen lassen, denn hier werden keine Figuren, Spielbretter oder ähnliches gebraucht.

Was gibt es noch besonderes?

Die original Hütte von Hagrid aus Harry Potter lädt euch zusammen mit Seidenschnabel zu Fotos ein. Superman, der wohl bekannteste Superheld aus dem DC Universum, wird ebenfalls auf der Messe sein. Hier könnt ihr in das Superman-Universum eintauchen, und allerhand Insider-Fakten bekommen. Für die Kleinen Fans wird es einen Nachbau der PETS-Wohnung geben. Hier können die kleinen Besucher in verantwortungsvolle Hände geben und ein paar Stunden alleine (und in Ruhe) auf der Messe verbringen. Eine Riesenmalwand, eine Hüpfburg und weitere Stationen laden die Kinder zum Spielen und Toben ein. In der Verkleidungsecke können die Kinder in die Rolle der flauschigen Filmhelden schlüpfen, dazu darf dann natürlich eine passende Gesichtsbemalung nicht fehlen.

Stand der Liste: 13. Juni 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.