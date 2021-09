In hektischen Zeit wünscht man sich immer etwas Entspannung und Entschleunigung – Dinge, die Cloud Gardens mit seinem Gameplay verspricht. Durch Bepflanzen verschiedener Dioramen hoch in den Wolken erobert ihr im Namen der Natur die industriellen und verwahrlosten Gebiete zurück. Wie sich die Indie-Simulation aus dem Hause Noio spielt, haben wir uns für euch angesehen.

Verschafft der Natur ihren Raum

In Cloud Gardens macht ihr das, was der Name eigentlich schon verrät: Ihr erschafft Gärten in wolkenhohen Szenarien. Gegeben werden euch Dioramen in verschiedenen Größen im Stil typisch postapokalyptischer Landschaften. Das macht ihr, indem ihr verschiedene Samen an von euch gewählte Stellen pflanzt (oder besser gesagt werft) und in ihrer Umgebung mit verschiedenem Müll dekoriert. Ja, richtig gehört: Ihr dekoriert mit Müll. Und das geht sogar wirklich gut, wenn man sich einmal darauf einlässt.

Euer Ziel ist es, der Natur dazu zu verhelfen, über den geballten Müll Herr zu werden. Denn jedes Stück Müll, das ihr platziert, verhilft euren Pflänzchen zu wachsen und neue Samen zu produzieren. So entsteht ein gewisses Gleichgewicht, das es zu überlisten gilt. In einer Art Puzzlemechanik müsst ihr schauen, wie ihr den euch gegebenen Platz möglichst sinnvoll nutzt, denn knallt ihr einige Stellen zu voll, zerstört ihr die bereits gepflanzten Samen und müsst sie erneut platzieren.

Je mehr Szenarien ihr abschließt, desto mehr Samen verschiedener Pflanzen erhaltet ihr zur Auswahl, um euer Ziel zu erreichen. Auf eurem Weg schaltet ihr auch allerhand Deko und Pflanzen für den freien Spielmodus frei, in dem ihr euch künstlerisch austoben und postapokalyptische Meisterwerke erschaffen könnt. Ebenso gibt es einige Tools, die euch das Spielen leichter machen. So könnt ihr beispielsweise den Sauger benutzen, um mehrere Knospen gleichzeitig zu ernten oder die Säge, um Pflanzen gezielt in euer Inventar zurückzuholen und neu zu setzen. Begleitet wird das ganze von einem angenehmen und atmosphärischen Soundtrack, der zum Träumen einlädt.

Im freien Modus habt ihr eine riesige Fläche, die ihr komplett nach eurem Belieben gestalten könnt, vom Untergrund über Deko zu den Pflanzen. Der einzige Nachteil ist, dass ihr erst einiges im Szenariomodus freischalten müsst, damit ihr überhaupt großartig viel machen könnt. Und das dauert mitunter ein Weilchen. Hat man sich aber erstmal einiges zusammengesucht, bietet dieser Modus unendlich viele Möglichkeiten, sich mit dem, was das Spiel bietet, auszutoben.

Entspannung pur und doch…

Doch auch wenn das Grundprinzip auf ein relaxendes Gameplay ausgelegt ist, braucht das Spiel verhältnismäßig lang, um in Fahrt zu kommen. Das liegt mitunter beispielsweise daran, dass sich die Einleitungsphase etwas lang gezogen anfühlt. Erst nach und nach werden in jedem Level neue Kleinigkeiten erklärt, wie etwa neue Samen oder Tools. Das hätte man definitiv komprimierter machen und dafür schneller mehr Freiraum zum Ausprobieren lassen können. Denn ein zweiter Punkt ist, dass man häufig das Gefühl hat, man hätte für alles zu wenig Platz und “müllt” dann doch wieder mehr zu, als dass man etwas schönes erschafft.

Ja, natürlich gehört genau das auch zu der dem Spiel zugehörigen “Puzzle-Mechanik”, trotzdem wirkt es an einigen Ecken etwas unpassend oder unglücklich gelöst. Ein weiterer Knackpunkt ist die stilgebende Grafik – muss man mögen. Wer sich darauf einlassen kann und möchte, hat aber viel Spaß damit, denn die Optik macht schon einiges her. Trotzdem ist auch das an einiges Stellen vielleicht etwas zu viel des Guten, denn einige Texturen sind zum Teil so pixelig, dass sie entweder ineinander verschwimmen, sich nicht richtig abheben oder erkennbar ist, was da überhaupt etwas sein soll. Dieser Umstand erweckt etwas den Eindruck, als wäre das Spiel vielleicht auf kleineren Bildschirmen weitaus besser aufgehoben, da dadurch längere Spielsessions schon etwas Kopfschmerzen bereiten können. Wer jedoch Spiele wie Minecraft oder ähnliches länger Spielen kann, sollte auch hier weniger Probleme haben.

Das mag jetzt natürlich alles negativ klingen, trotzdem ist Cloud Gardens ein gelungenes Spiel, wenn man sich darauf einlässt. So entspannend das Gameplay sein soll, so entspannt gestaltet sich auch der Einstieg, wobei entspannt hier mit gemächlich gleichzusetzen ist. Das Ganze fügt sich allerdings auch gut in das entschleunigende Gesamtbild ein und liefert im Grunde das, was es verspricht, aber nicht unbedingt das, was man dabei erwarten würde.

