Alle Infos zur BlizzCon 2019

Bei uns findest du alle Infos rund um die BlizzCon 2019 in Anaheim, Kalifornien. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme und vieles mehr stellen wir bereit, um ein bestmöglichstes Messeerlebnis zu erhalten.

Die BlizzCon 2019 findet wie meist jedes Jahr im Anaheim Convention Center, Kalifornien (USA) statt. Die Messe ist trotz der Tatsache, dass sie in Übersee stattfindet immer wieder ein Highlight im Herbst. Doch niemand muss enttäuscht sein. Blizzard bietet Virtual Tickets an, mit denen ihr von überall auf der ganzen Welt am Messegeschehen teilhaben könnt. Über Livestreams und Videos könnt ihr rund um die Uhr mit dabei sein

Öffnungszeiten BlizzCon 2019

Die BlizzCon 2019 öffnet ihre Pforten am Freitag, den 1. November und schließt diese dann am 3. November. Für Fans vor Ort ist auch wieder ein ordentliches Rahmenprogramm geplant. Denn bereits Donnerstags, den 31.10.2019 finden diverse Veranstaltungen und Feierlichkeiten statt.

Tickets und Virtual Tickets für die BlizzCon 2019

Für die BlizzCon 2019 sind noch Tickets verfügbar. Diese findet ihr HIER! Dieses Jahr gibt es zwar kein Goodie Bag, aber Blizzard hat sich zum Jubiläum von WarCraft etwas genz besonderes einfallen lassen. Jeder, der sich ein Ticket bestellt hat, bekommt vor Ort anstatt eines Goodie-Bags ein von zwei Statuen geschenkt. Entweder einen Ritter der Allianz oder einen Orc-Krieger. Wer nicht in Anaheim live dabei sein kann/will, für den gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, eines virtuellen Tickets.Dieses beinhaltet jeglichen Zugang zu allen Streams und bietet auch wider Ingame-Goodies für die aktuellen Blizzard-Titel.

Die Virtual Tickets sind immer noch via Blizzard oder der Blizzard-App zu haben. Der Preis liegt bei 39,99 EUR. Auch das Virtual Tickets hat einige Extras zu bieten:

In Games-Goodies zu Blizzard Spielen. (exklusive Pets, Skins, Embleme, und weiteres zu Diablo 3, Overwatch, StarCraft 2, WoW und Heroes of the Storm)

Zugriff auf das Video-Archiv der BlizzCon 2018

Alle Events im Livestream auf mehreren Kanälen

Exklusive Rabatte im Blizzard Gear-Shop

Das Rahmenprogramm der BlizzCon 2019

Freitag

Infos folgen…

Samstag (Nacht):

Infos folgen…

Samstag (Tag):

Infos folgen…

Sonntag:

Infos folgen…

Wir arbeiten an einem Newsticker, mit dem wir euch die wichtigsten Infos und News direkt zukommen lassen. Stay tuned!

Die Highlights der BlizzCon 2019

Infos folgen…

Stand der Liste: 16. Oktober 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

