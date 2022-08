2022 ist wieder so weit: Die gamescom ist nach zwei virtuellen Jahren endlich wieder in Präsenz zurück! Dabei wird die gamescom hybrid und grün. Bei uns findest Du alle Informationen rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik.

Auch wieder mit dabei sein wird Geoff Keighley, der als Gastgeber und Produzent der gamescom Opening Night Live 2022 agieren wird. Damit bekommt das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele in diesem Jahr wieder ein echtes Highlight zum Start spendiert. Wir haben für Dich alle Informationen zur Teilnahme und zum Event zusammengefasst.

Alle Infos zu Gamescom Opening Night Live 2022

Gastgeber: Geoff Keighley

Tag: Dienstag, den 23. August 2022

Startzeit: 20:00 Uhr MESZ

Dauer: ca. bis 22:00 Uhr, also rund 120 Minuten

Kosten vor Ort: Preis ist noch nicht bekannt

Ort: Köln, Messegelände Halle 6 mit vorherigem Kauf eines Tickets oder via Livestream

Sprache: Englisch sowie in 8 weiteren Sprachen über alle wichtigen Game-Streaming-Plattformen

Ablauf der Gamescom Opening Night Live 2022

Das Event wird, nicht wie zu seiner Premiere 2019 in der Event-Halle 1 stattfinden, sondern in Halle 6. Dies gab die Koelnmesse bereits bekannt. Dafür sollen aber wieder tausende Fans vor Ort mit dabei sein können. Der Ticketverkauf für das Event findet voraussichtlich aber der KW32 im offiziellen gamescom-Ticket-Shop statt.

Ähnlich wie bei den Game Awards wird es in der brandneuen Show Ankündigungen großer Publisher und von Indie-Entwicklern, Weltpremieren mit neuem Bildmaterial sowie Gastauftritte von Stars der internationalen Games-Branche geben. Neben den erwarteten Besuchern in Köln wird die gamescom durch den geplanten Livestream auch Millionen Fans weltweit zugänglicher. Der Livestream wird auf der Startseite von gamescom.de und via Twitch auf diversen Channels ausgestrahlt. Co-Streaming wird ebenfalls möglich sein, wobei die Optionen zwecks Lizenzen und Urheberrechte noch nicht offiziell angekündigt sind. Die neue Show, ein spektakulärer Mix aus Präsentationen von Weltpremieren und Ankündigungen spannender Neuheiten, findet auf dem Gelände der Koelnmesse statt.

Award-Verleihung in Gamescom Opening Night Live 2022

Auch in diesem Jahr wird der gamescom award erneut verliehen. Die Sieger des gamescom awards in den Jury-Kategorien werden bereits in der neuen Show gamescom Opening Night Live am 23. August 2022 bekanntgegeben. Spiele oder Produkte, die erst auf der gamescom getestet werden können oder über die das Publikum abstimmt, wie „Best Booth“ oder der gamescom „Most Wanted“ Consumer Award werden am Samstag, 27. August, im Live-Stream von der gamescom bekannt gegeben.

Tickets für die Gamescom Opening Night Live 2022

Aktuell ist ein Ticket noch nicht buchbar. Dies wird voraussichtlich in KW 32 der Fall sein.

Für 2019 galt folgendes: Für die neue Show Gamescom Opening Night Live wird ein Ticket notwendig sein wird. Es wird nicht ausreichen, ein Ticket für die gamescom gekauft zu haben. Für die gamescom Opening Night Live ist ein extra Ticketing im Shop hinterlegt. Das Ticket kostet 11€ und kann im offiziellen Shop der gamescom als Consumer gekauft werden. Da maximal 1500 Menschen in die Halle dürfen, wird das Kontingent dementsprechend klein ausfallen. Schließlich werden Medienvertreter ebenfalls eingeladen.

In der brandneuen Show wird es Ankündigungen großer Publisher und von Indie-Entwicklern, Weltpremieren mit neuen Trailern sowie Gastauftritte von Stars der internationalen Games-Branche geben.

Weltpremieren von folgenden Publishern und Entwicklern auf der gamescom 2022

Welche Publisher und Entwickler sich konkret an dem Format beteiligen werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Einzige Voraussetzung zur Teilnahme an der Show ist der Status eines “gamescom-Partners”. Dies sind nur jene Firmen, die auf der Messe einen eigenen Stand haben werden. Damit sind Electronic Arts, Sony, Activision Blizzard und Nintendo leider ausgeschlossen.

Wir vermuten, dass folgende Publisher / Studios etwas ankündigten könnten:

2K Games

Aerosoft

Bandai Namco Entertainment

Capcom

Kalypso Media

PLAION (ehemals Koch Media/Deep Silver)

Raw Fury

SEGA

Team17

THQ Nordic GmbH

Ubisoft

Warner Bros. Entertainment

Xbox Game Studios (Microsoft)

Mehrere unabhängige Spielestudios werden ebenfalls ihre Neuentwicklungen ankündigen. Nähere Details zu einzelnen Spielen und Spieleinhalten werden wahrscheinlich bis Dienstag, den 23. August 2022, bekanntgegeben.