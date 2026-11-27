Team Cherry haben heute Cherry Time veröffentlicht, eine eigene kleine Präsentation, bei der sie das Releasedatum für den Hollow Knight Silksong DLC Sea of Sorrow angekündigt haben. Doch zuvor wollten sie die Arbeit ihrer australischen Indie-Kolleg*innen würdigen und stellten ihre Projekte vor.

Erst andere vielversprechende Indie-Juwele, dann mehr zum Hollow Knight Silksong DLC

Team Cherry wusste, dass sehr viele Menschen gespannt auf diese Präsentation blicken würden. Dies nahmen sie zum Anlass, drei andere Entwickler*innen aus Australien vorzustellen, mit denen sie gut befreundet sind und deren Spiele mit Sicherheit einen Blick wert sind.

Den Anfang macht Blocken – Secret of the Walking City, ein Puzzle-Adventure. Protagonist Abe Lightfoot ist Detektiv verschiedene Fälle auf diversen Planeten lösen. Dieser spezielle Fall lockt ihn in eine mysteriöse Stadt. Hier löst ihr Rätsel, debattiert mit NPCs und klärt Verbrechen auf. Die Welt stammt aus einem Comic und so ist auch im Spiel alles von Hand gezeichnet.

Weiter geht es mit Radio Rain, einem 2D Platformer mit 16bit-Optik. Wir schlüpfen in die Rolle von Cass, einem jungen Mädchen, welches in einer verregneten Welt landet und ihren Weg zurück finden muss. Auf ihrer Reise trifft sie viele Geister und Wasserkreaturen, die ihre Heimreise verhindern wollen. Musik spielt ebenfalls eine große Rolle und ist stark an die 80er angelehnt.

Den Abschluss macht The Botanist and The Translator. Wir spielen die Botanistin Hattie, die als Pflanzendetektivin tätig ist. Mit eurem Assistenten Oliver, der für euch in Tiersprache übersetzen kann, löst ihr in diesem Detektiv-Adventure auf einem fremden Planeten ein Pflanzenmysterium. Das Spiel wirkt rundum zuckersüß und cozy.

Und dann kam Team Cherry wieder selbst zu Wort und verriet uns endlich, wann wir den Hollow Knight Silksong DLC Sea of Sorrow spielen können. Der DLC wird für alle Besitzer*innen des Hauptspiels kostenlos sein und erscheint am 11. Dezember 2026. Damit hat Team Cherry ihr Versprechen, dass es noch in diesem Jahr erscheinen soll, eingehalten.

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Quelle: Team Cherry

Titelbild: 2026 © Team Cherry