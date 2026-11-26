Morgen um 16 Uhr unserer Zeit wird Team Cherry in einer Live-Präsentation neue Infos zum Sea of Sorrow DLC zu Hollow Knight Silksong veröffentlichen. Das Timing hat es in Sich, schließlich hat Team Cherry versprochen, dass der DLC noch 2026 erscheinen soll und wir haben nur noch einen Monat übrig. Außerdem scheint nun bei anderen Indie-Entwicklern, vor allem im Metroidvania-Genre, erneut die Angst umherzugehen, dass ein eventueller Release ihnen bei ihrem eigenen Spiel dazwischenfunken könnte.

Hollow Knight Silksong DLC statt Aeterna Lucis?

Wir erinnern uns: Als der Relesetermin für Hollow Knight Silksong angekündigt wurde, brach scheinbar bei vielen Indie-Teams die Panik aus. Etliche Titel wurden verschoben, um nicht mit dem großen Metroidvania-Kracher, auf den die Fans seit Jahren so sehnsüchtig gewartet haben, zu konkurrieren. Ähnliches haben wir ja auch bei der Ankündigung des GTA VI-Releasetermins erlebt.

Die Jungs und Mädels von Aeternum Game Studios haben sich jetzt mit einer direkten Ansprache an Team Cherry gewandt. In einem offenen Brief erzählen sie, wie sie den Release ihres eigenen Metroidvanias Aeterna Lucis um ein ganzes Jahr nach hinten geschoben haben, da sie Angst hatten, zu viele potentielle Spieler*innen an Silksong zu verlieren. Ob dies der einzige Grund war, darf spekuliert werden, schließlich ist eine Verschiebung von einem ganzen Jahr eine ziemlich lange Zeit. Doch nun, am 3. Dezember, soll Aeterna Lucis erscheinen. Die Ankündigung eines Livestreams, bei dem Team Cherry potentiell einen sehr zeitnahen Release des DLCs Sea of Sorrow enthüllen könnte, sorgt da natürlich für Aufruhr beim Team von Aeternum.

Doch der Releasetermin vom 3. Dezember soll sich nicht ändern. Im Statement sagt man, sollte Sea of Sorrow tatsächlich am gleichen Tag veröffentlicht werden, so sei das ein großer Tag für Metroidvania-Fans. Man selber sei schließlich auch Fan von Hollow Knight. Doch auch schreibt Aeternum, ob das Universum es auf sie abgesehen hätte und deutet an, Team Cherry könnte zumindest als Entschädigung ein Bundle mit Aeternum ausarbeiten, in dem sowohl Hollow Knight Silksong als auch Aeterna Lucis enthalten ist.

Am Ende ist dies mit aller Wahrscheinlichkeit kein ernst gemeinter Angriff seitens Aeternum auf Team Cherry, sondern eher ein lustiges PR-Statement mit einem Augenzwinkern. Wir werden in jedem Fall die weitere Entwicklung beobachten und natürlich morgen um 16 Uhr gespannt schauen, was Team Cherry vorzeigen möchte.

Quelle: Team Cherry via X (Twitter) | Aeternum Game Studios via X (Twitter

Titelbild: 2026 © Team Cherry