Wenn ihr aktuell Queen’s Domain feiert, dann solltet ihr einen Blick auf Hark the Ghoul werfen. Auch hier bekommen wir ein düsteres Fantasy-RPG aus der First Person mit Soulslike- und King’s Field-Einflüssen. Die Ära der Retro-Kingsfieldlikes scheint damit angebrochen zu sein.

Hark the Ghoul geht im Januar an den Start

In meiner Review zu Queen’s Domain habe ich euch von dem Fantasy-Rollenspiel vorgeschwärmt und auch über Hark the Ghoul kann ich nur gute Worte verlieren. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich die Demo angespielt habe und euch im Releasevorschau Spezial zum Summer Game Fest 2025 von diesem Spiel berichtet habe. Beim ersten Anspielen haben mich vor allem die Atmosphäre und das lustige sowie praktische Feature des Fußtritts überzeugt. Das Spiel ist düster, voller Insektenkreaturen und gespickt mit Geheimnissen und Erkundungsmöglichkeiten.

Ja, das erinnert alles schon an die Qualitäten, die mich auch bei Queen’s Domain überzeugt haben. Und auch Hark the Ghoul wird in einer nostalgischen Retro-Optik mit Pixellook daherkommen. Und auch hier haben wir anscheinend eine Menge an experimentellen Waffen. Im Trailer zum Releasedatum sehen wir zum Beispiel einen Schirm, einen Schraubenschlüssel und eine Laterne, um nur mal ein paar außergewöhnliche Waffen zu nennen. Und natürlich wird alles mit dem Stiefel durch die Gegend getreten. Eine skurrile Welt mit außergewöhnlichen Monstern und Charakteren gibt es oben drauf.

Ich persönlich freue mich sehr auf Hark the Ghoul und werde euch beizeiten natürlich in einer Review berichten, wie sich das Spiel schlägt. Das Spiel erscheint am 21. Januar 2027 auf Steam.

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Quelle: Kwalee Gaming / Deep Denizens

Titelbild: 2026 © Deep Denizens